|РосАрмия продолжает штурм Селидова. Взята половина города
14:20 31.08.2024
Русские войска начали бои за центральные районы города Селидово – итоговая сводка Readovka за 30 августа
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала важные события за 30 августа в разрезе СВО. Русские войска начали бои в центральной части города Селидово, ВСУ бросили позиции в селе Карловка. Помимо прочего, ВС РФ начали подготовку к штурму Украинска.
Оборона "карточных домиков"
Штурмовые подразделения русской армии вышли к полосе многоквартирных зданий по северному берегу реки Соленая в Селидове. Гарнизон ВСУ, пытаясь оказывать упорное сопротивление, выстроил там линию обороны в виде "стены", разделяющей город на две части. Именно в Селидове происходят самые серьезные и значимые бои. Украинские подразделения, конечно, едва ли могут рассчитывать на успех в попытке остановить фронт, но они преследуют совсем иную цель. Противник всеми силами пытается по известной схеме сбить темпы наступления ВС РФ. Принцип его действий строится на концепции кратковременной упорной обороны той или иной удобной для этого зоны с дальнейшим отступлением на такую же позицию. Подобный способ – единственный вариант, который позволяет измотать русские части. Это необходимо ВСУ, чтобы выиграть время для выстраивания новой линии обороны в ожидании прибытия подкреплений. Но промедление с бегством из Селидова может для них плохо закончиться. Важнейшим фактором угрозы для гарнизона противника является его ограниченность в силах и фактическое отсутствие полного контроля над территориями вне полосы обороны в центральных кварталах города. Концентрация неприятеля в указанной защитной линии открывает для русских войск отличную возможность совершить фланговый охват.
Главная угроза для гарнизона ВСУ – это продвижение подразделений ВС РФ по южному берегу реки Соленая после полного взятия Михайловки. Весь секрет в том, что эта часть Селидово представляет собой сельскую застройку, штурм которой гораздо менее сложный, нежели овладение кварталами многоквартирных домов. Есть основания предполагать, что ВС РФ сосредоточат свои усилия на южном берегу реки для того, чтобы преодолеть дистанцию до места, где Соленая резко сужается и переход на северный берег становится возможным. Тем самым позиции гарнизона ВСУ получают угрозу с тыла, что ставит точку в их обороне. Кроме того, учитывая, что ВС РФ уже контролируют городской парк, в этой части Селидова русские штурмовые подразделения могут предпринять прорыв к больнице. Подобное действие рассечет оборонительные порядки противника. Как только будет достигнут один из вышеописанных вариантов, избегая угрозы окружения, гарнизон неприятеля с высокой долей вероятности начнет отход из населенного пункта.
А тем временем, как и предполагала редакция Readovka, противник оставил берега Карловского водохранилища и сдал село Карловка, опасаясь быть зажатым с фронта и северного фланга. Все украинские подразделения, находившиеся в этом районе, отошли в населенный пункт Галициновка, русские войска готовятся к его штурму. Но у ВСУ на данном участке ко всему сонму бед добавилась еще одна. ВС РФ уже закрепились в северной части села Лесовка, которое находится в непосредственной близости от Украинска. Продвижение русской армии в очередной раз не удалось сдержать. Главный фактор провала ВСУ в этом случае заключается в том, что отвал шахты "Украина" уже никак не поможет в непосредственной обороне города. Так как штурм, по всей видимости, будет идти от Лесовки, и сектор стрельбы перекрывается жилой застройкой. А дистанция между данным селом и самим Украинском хоть и составляет всего 500 метров, но так как местность открытая, то и риски велики. В этом случае наша армия, скорее всего, начнет действовать силами механизированных подразделений с десантом штурмовой пехоты под прикрытием огня танков. Местность между Лесовкой и промышленным городом не заминирована, ВСУ просто не имели времени на это. И так же как и в Селидово, гарнизон Украинска малочислен, что скажется на его оборонительных возможностях. Хотя населенный пункт сам по себе устроен компактно, что выгодно для противника ввиду отсутствия необходимости выделять силы на контроль площадей, Украинск к обороне не готов, его фортификация дальше проектов не ушла.
"Искусство" падения в лужу
На Украине разгорелся очередной скандал после того, как нардеп и член комитета Верховной рады Безуглая заявила, что 26 августа истребитель F-16 якобы был сбит ракетой комплекса ПРО Patriot.
Данное заявление выглядит весьма экстравагантным, но у него есть смысл. Киеву необходимо озвучить, что угодно, да хоть, что истребитель "погрызли мыши", но только не признавать, что потеря импортного борта – это успех ВС РФ. Но у абсолютно понятного с политической точки зрения заявления есть и обратная сторона. Чтобы не отдавать русским военным заслуженную добычу, пришлось облить помоями собственные силы ПВО, принцип достоверности легенды требует. И тут началась естественная реакция агрессивного недоумения у представителей ВСУ. Бывший спикер воздушных сил Украины Игнат призвал местные спецслужбы к действию против Безуглой на основании ее систематической деструктивной деятельности, порочащей облик вооруженных сил незалежной.
Вчера, 29 августа, главными событиями дня стали завязавшиеся бои в Селидово на южном берегу реки Соленая. ВС РФ также вошли на южные окраины Мирнограда. Ряд источников подтвердили факт потери Украиной истребителя F-16.