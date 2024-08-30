РосАрмия продолжает штурм Селидова. Взята половина города

14:20 31.08.2024

Русские войска начали бои за центральные районы города Селидово – итоговая сводка Readovka за 30 августа



Михаил Пшеничников



Редакция Readovka собрала важные события за 30 августа в разрезе СВО. Русские войска начали бои в центральной части города Селидово, ВСУ бросили позиции в селе Карловка. Помимо прочего, ВС РФ начали подготовку к штурму Украинска.

Оборона "карточных домиков"



