 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 31.08.2024
14:31  Украинская война спровоцирует новый передел Европы, - И.Крастев
14:27  В Россию из Китая перестали поставлять товары двойного назначения без предоплаты
14:23  "Экологический терроризм". США ищут способ устранить хуситов чужими руками, - Л.Цуканов
14:20  РосАрмия продолжает штурм Селидова. Взята половина города
13:24  Немецкая "Железная леди". Спасет ли Сара Вагенкнехт Германию от раскола, - Стивен Эрлангер
13:22  "Удар смерти" по Израилю откладывается
13:20  Джихадисты переходят на криптовалюту, - Лариса Шашок

13:17  Иван Штубня: НАТО уже проиграла России
13:15  Президент Рахмон запустил модернизированный гидроагрегат Нурекской ГЭС
13:13  А.Рар: Макрону прилетела "ответка" от шейхов. За Павла Дурова
13:12  В школах Таджикистана станет больше российских учителей
13:09  Драго Боснич: Последний шанс Армении на выживание упущен
11:18  Средняя продолжительность жизни в Китае достигла рекордного значения в 78,6 лет
11:15  Дело Чубайса: Жуликов из отмывочной конторы Роснано ловят по всему миру
11:12  Силовики не решаются признать, сколько в России незаконных мигрантов
11:08  "Калашников": автомат АК-12 принят на вооружение Росгвардии
09:34  "Мы обещали строить школы...". Речь С.Жапарова на открытии его нового дворца-резиденции "Ынтымак Ордо"
09:27  "Нет переживаний...". Монголия отказалась арестовывать Путина в ходе его визита в страну
09:20  ОПЕК ждут новые бунты, - Глеб Простаков
09:11  Ермек Маржикпаев потерял должность министра туризма и спорта Казахстана
09:08  Россия предоставила убежище более чем 400 гражданам недружественных стран
01:53  Еще не вся Европа стала "коричневой". Трудности в диалоге Западной и Восточной Германии нарастают, - ФСК
01:52  Возможна ли цифровизация сельского хозяйства Таджикистана без интернета? - Сайфиддин Караев
01:30  Baijiahao: Россия нашла применение индийским рупиям
00:58  Сторонников улучшения отношений с Россией среди кандидатов в японские премьеры нет, - А.Кошкин
00:57  Древности "Старого Казахстана": как сакское золото попало в руки "семейного" олигарха?
00:55  Сетевая война. Как "спящие" телеграм-каналы вбрасывают фальшивые новости, - А.Зворыкин
00:45  Судьба Кариньша. Латышский премьер-иноагент отработал свою вредительскую программу и вернулся в США
00:40  За удачное сбитие первого F-16. Зеленский уволил главкома УкрВВС Олещука
00:39  Майя Санду лишила пророссийскую оппозицию шанса на власть, - Геворг Мирзаян
00:34  У начальника штаба Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ Гладкого жена и дочь оказались гражданками России
00:13  Новые санкции испытывают российско-китайскую дружбу, - О.Соловьева
00:08  ГосДума решает как эффективней бороться с "иноагентами". Можно ли "врагов народа" допрашивать утюгом? - НГ
Пятница, 30.08.2024
21:23  ЦИК Киргизии зарегистрировала Эрниса Айдаралиева депутатом Жогорку Кенеша
20:50  Новым послом Кореи в Кыргызстане стал Ким Кванджэ
17:45  В Новой Зеландии умер король маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII
17:42  Запрет на профессию: как в Казахстане убивают свободу слова
17:27  Мирзиеев наградил орденами ближайших чиновников
17:26  Депутат Кыргызского Парламента Нуржигит Кадырбеков отказывается от мандата
17:23  Глава Крыма Аксенов потребовал вывести на свет всех должностных лиц, ответственных за миграционную политику
17:22  В Бухаре школьных учителей заставляют собирать голоса для "Инициативного бюджета"
16:57  РосВойска освобождают Селидово и штурмуют Мирноград
16:54  У России есть сильные рычаги давления на Армению, - О.Дитрих
16:52  Венесуэла экстрадирует в РФ двух колумбийских наемников, неудачно повоевавших на Украине
16:50  Такси в России - опасность для жизни. "Хватит давать льготы мигрантам"
16:09  Почему кыргызы не арестовали Дурова? А ведь возможность была, - Канат Кожоев
15:59  Движение вниз: к чему приведет крушение F-16 на Украине, - Игорь Кармазин
15:56  Российский "Газпром" по-максимуму гонит газ в Узбекистан
15:44  Ключ к победе над раком? Ученые вычислили т.н. "I-мотивы" генома человека
15:28  Уникальный мировой кризис атакует в 2025 году, - "Взгляд"
15:20  "Старый Казахстан" и санкции: почему российские компании уходят из РК
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
РосАрмия продолжает штурм Селидова. Взята половина города
14:20 31.08.2024

Русские войска начали бои за центральные районы города Селидово – итоговая сводка Readovka за 30 августа

Михаил Пшеничников

Редакция Readovka собрала важные события за 30 августа в разрезе СВО. Русские войска начали бои в центральной части города Селидово, ВСУ бросили позиции в селе Карловка. Помимо прочего, ВС РФ начали подготовку к штурму Украинска.
Оборона "карточных домиков"



Штурмовые подразделения русской армии вышли к полосе многоквартирных зданий по северному берегу реки Соленая в Селидове. Гарнизон ВСУ, пытаясь оказывать упорное сопротивление, выстроил там линию обороны в виде "стены", разделяющей город на две части. Именно в Селидове происходят самые серьезные и значимые бои. Украинские подразделения, конечно, едва ли могут рассчитывать на успех в попытке остановить фронт, но они преследуют совсем иную цель. Противник всеми силами пытается по известной схеме сбить темпы наступления ВС РФ. Принцип его действий строится на концепции кратковременной упорной обороны той или иной удобной для этого зоны с дальнейшим отступлением на такую же позицию. Подобный способ – единственный вариант, который позволяет измотать русские части. Это необходимо ВСУ, чтобы выиграть время для выстраивания новой линии обороны в ожидании прибытия подкреплений. Но промедление с бегством из Селидова может для них плохо закончиться. Важнейшим фактором угрозы для гарнизона противника является его ограниченность в силах и фактическое отсутствие полного контроля над территориями вне полосы обороны в центральных кварталах города. Концентрация неприятеля в указанной защитной линии открывает для русских войск отличную возможность совершить фланговый охват.

Главная угроза для гарнизона ВСУ – это продвижение подразделений ВС РФ по южному берегу реки Соленая после полного взятия Михайловки. Весь секрет в том, что эта часть Селидово представляет собой сельскую застройку, штурм которой гораздо менее сложный, нежели овладение кварталами многоквартирных домов. Есть основания предполагать, что ВС РФ сосредоточат свои усилия на южном берегу реки для того, чтобы преодолеть дистанцию до места, где Соленая резко сужается и переход на северный берег становится возможным. Тем самым позиции гарнизона ВСУ получают угрозу с тыла, что ставит точку в их обороне. Кроме того, учитывая, что ВС РФ уже контролируют городской парк, в этой части Селидова русские штурмовые подразделения могут предпринять прорыв к больнице. Подобное действие рассечет оборонительные порядки противника. Как только будет достигнут один из вышеописанных вариантов, избегая угрозы окружения, гарнизон неприятеля с высокой долей вероятности начнет отход из населенного пункта.

А тем временем, как и предполагала редакция Readovka, противник оставил берега Карловского водохранилища и сдал село Карловка, опасаясь быть зажатым с фронта и северного фланга. Все украинские подразделения, находившиеся в этом районе, отошли в населенный пункт Галициновка, русские войска готовятся к его штурму. Но у ВСУ на данном участке ко всему сонму бед добавилась еще одна. ВС РФ уже закрепились в северной части села Лесовка, которое находится в непосредственной близости от Украинска. Продвижение русской армии в очередной раз не удалось сдержать. Главный фактор провала ВСУ в этом случае заключается в том, что отвал шахты "Украина" уже никак не поможет в непосредственной обороне города. Так как штурм, по всей видимости, будет идти от Лесовки, и сектор стрельбы перекрывается жилой застройкой. А дистанция между данным селом и самим Украинском хоть и составляет всего 500 метров, но так как местность открытая, то и риски велики. В этом случае наша армия, скорее всего, начнет действовать силами механизированных подразделений с десантом штурмовой пехоты под прикрытием огня танков. Местность между Лесовкой и промышленным городом не заминирована, ВСУ просто не имели времени на это. И так же как и в Селидово, гарнизон Украинска малочислен, что скажется на его оборонительных возможностях. Хотя населенный пункт сам по себе устроен компактно, что выгодно для противника ввиду отсутствия необходимости выделять силы на контроль площадей, Украинск к обороне не готов, его фортификация дальше проектов не ушла.

"Искусство" падения в лужу

На Украине разгорелся очередной скандал после того, как нардеп и член комитета Верховной рады Безуглая заявила, что 26 августа истребитель F-16 якобы был сбит ракетой комплекса ПРО Patriot.

Данное заявление выглядит весьма экстравагантным, но у него есть смысл. Киеву необходимо озвучить, что угодно, да хоть, что истребитель "погрызли мыши", но только не признавать, что потеря импортного борта – это успех ВС РФ. Но у абсолютно понятного с политической точки зрения заявления есть и обратная сторона. Чтобы не отдавать русским военным заслуженную добычу, пришлось облить помоями собственные силы ПВО, принцип достоверности легенды требует. И тут началась естественная реакция агрессивного недоумения у представителей ВСУ. Бывший спикер воздушных сил Украины Игнат призвал местные спецслужбы к действию против Безуглой на основании ее систематической деструктивной деятельности, порочащей облик вооруженных сил незалежной.

Вчера, 29 августа, главными событиями дня стали завязавшиеся бои в Селидово на южном берегу реки Соленая. ВС РФ также вошли на южные окраины Мирнограда. Ряд источников подтвердили факт потери Украиной истребителя F-16.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725103200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с членами Национальной паралимпийской сборной Казахстана
- Олжас Бектенов принял участие в расширенном собрании фракции партии "AMANAT"
- Аудит ценообразования в строительной сфере завершила Высшая аудиторская палата
- О сохранении базовой ставки на уровне 14,25%
- Мы приветствуем инициативы Всемирного банка по поддержке реформ в Казахстане – Н. Байбазаров
- Постановление ЦИК РК от 28 августа 2024 года №35/39
- Тамара Дуйсенова ознакомилась с ходом реализации госпрограмм в Павлодарской области
- Аким Алматы предложил новые правила для электросамокатов
- Расширение партнерства в энергетике с китайскими партнерами обсуждает глава Минэнерго Казахстана в ходе визита в КНР
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  