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"Экологический терроризм". США ищут способ устранить хуситов чужими руками, - Л.Цуканов
14:23 31.08.2024

"Экологический терроризм". США ищут способ устранить хуситов чужими руками

Леонид Цуканов
29 августа 2024

Активность хуситов в Красном море продолжает расти. Проирански настроенное движение "Ансар Аллах" за десять месяцев "морской войны" осуществило более сотни атак с использованием баллистических ракет, беспилотников и безэкипажных катеров.

Эскалация в Красном море затронула интересы 65 стран и 29 крупных энергетических и судоходных компаний. Несмотря на попытки воздействовать на хуситов, снизить их активность в Красном море не удается.

Неудивительно, что оппоненты движения ищут новые способы найти на них управу.

Танкер раздора

Много шума наделала недавняя атака хуситов на греческий танкер MV Sounion. Она не стала первым случаем серьезного поражения грузового судна - к этому моменту хуситы уже отправили на дно как минимум два сухогруза (Tutor и Verbena) и едва не потопили танкер Marlin Luanda. Однако именно кадры горящего MV Sounion облетели все мировые СМИ.

На момент нападения на танкере, который "получил критические повреждения резервуаров", могло находиться до 150 тыс. тонн нефтепродуктов. Это сделало вероятную утечку одной из крупнейших в истории региона.

Конечно, показатель по-прежнему далек от "нефтяного апокалипсиса" 1991 года, когда в водах Персидского залива одновременно оказалось до 11 млн тонн нефтепродуктов, однако это стало первым случаем загрязнения морской среды за последние годы.

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Несмотря на то, что никаких объективных данных о выявленных утечках представлено не было, США активно раскручивают тему катастрофы в Красном море, обвиняя хуситов в экологическом терроризме.

При этом, как сообщил Пентагон, иранские прокси намеренно усугубили ситуацию, не подпустив к горящему танкеру буксиры и угрожая ударами по спасательным судам.

На Западе также считают, что хуситы выбрали MV Sounion в качестве сакральной жертвы: сообщалось, что уже после ракетно-дроновых ударов по танкеру на его борт поднялась группа бойцов и заложила взрывчатку, чтобы подорвать судно дистанционно и гарантированно спровоцировать утечку.

При этом представители движения оспаривают обвинения. По их заявлениям, удар носил контролируемый характер и нефтепродукты не попали в Красное море, тем более что возможный нефтеразлив поставил бы под угрозу безопасность всего Йемена, включая подконтрольные "Ансар Аллах" территории.

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Кроме того, хуситы не стали препятствовать эвакуации экипажа пораженного судна, а также согласились допустить - после некоторых раздумий - буксировочные суда в зону морского пожара. Однако с условием, что Вашингтон и другие западные силы не используют это затишье для осуществления провокаций.

Ситуация с MV Sounion во многом похожа на мартовский инцидент с повреждением подводных оптоволоконных кабелей вблизи Йемена. Тогда хуситов также обвиняли в террористической деятельности и в препятствовании ремонтным работам.

Хотя "Ансар Аллах" было готово оказать содействие в допуске иностранных фирм в "пострадавший район" при условии полного контроля их действий со стороны йеменских силовиков.

Конечная цель таких медийных акций вполне понятна - закрепить за хуситами статус недоговороспособной стороны, настроив против них соседей по региону, и тем самым спровоцировать иранских прокси на конфликт с другими государствами Ближнего Востока.

Чужими руками

Несмотря на наличие большого количества инструментов влияния (включая силовые), США пока не могут что-либо противопоставить активности хуситов.

Авиаудары по инфраструктуре движения не принесли существенных результатов, а факт присутствия в регионе мощных военно-морских миссий - "Страж процветания" и "Аспидес", состав которых постоянно усиливается, - только увеличивает азарт иранских прокси.

Хуситы с завидной регулярностью "берут в прицел" не только гражданские суда, но и военные корабли (включая авианосцы), чем подрывают имидж коалиции.

В условиях, когда США не хватает сил самостоятельно воздействовать на хуситов, на передний план выходят региональные партнеры - Саудовская Аравия и ОАЭ. Оттянуть с их помощью силы "Ансар Аллах" выглядит пусть и рискованным, но соблазнительным вариантом.

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Тем более что и мартовский обрыв подводных кабелей, и инцидент с MV Sounion несут угрозу безопасности аравийских монархий, и те вынуждены будут рано или поздно отреагировать на нее.

Однако аравийцы не спешат полноценно возвращаться в йеменский конфликт.

Активнее всех обострения с хуситами избегает Саудовская Аравия. Эр-Рияд уклонился от участия в американо-британской и израильской операциях возмездия, даже не предоставив партнерам "аэродромы подскока".

Кроме того, саудиты без особого энтузиазма встретили военно-морскую миссию "Страж процветания", сведя свое участие в ней к номинальному.

Куда более решительно настроены ОАЭ. "Морская война" хуситов нанесла урон экономическому благополучию страны: объемы перевозок через порты ОАЭ по сравнению с докризисным периодом сократились более чем в два раза, а национальные компании, отвечающие за организацию судоходства, понесли существенные убытки.

Кроме того, с учетом тесных деловых связей ОАЭ и Израиля, Абу-Даби по умолчанию находится "на мушке" у хуситов, о чем представители движения неоднократно заявляли. Пока Ирану, с которым у ОАЭ в отношениях установился "холодный мир", удается сдерживать рвение подопечных.

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Однако, с учетом стратегической автономии хуситов, гарантировать Эмиратам абсолютное спокойствие не может даже Тегеран.

Наконец, ОАЭ жаждут взять реванш в борьбе за влияние внутри Йемена. Взращенная при участии Абу-Даби "южная элита" так и не смогла отделиться во время острой фазы конфликта (хотя несколько раз объявляла о независимости Юга), а в период затишья оказалась оттеснена саудовской креатурой от управления "единым Йеменом".

Поэтому Эмиратам необходимо каким-либо образом укрепить авторитет южных генералов - и операция против хуситов (которая к тому же позволит Абу-Даби по факту остаться вне конфликта) для этого вполне подходит.

Вашингтон и Абу-Даби вполне могут в ближайшее время использовать эмиратские прокси-силы в Йемене, чтобы отвлечь хуситов от морских операций.

О таком намерении свидетельствует, например, факт, что южане внезапно вновь начали сосредотачивать силы вдоль линии соприкосновения в спорной провинции Дали, хотя за несколько месяцев до этого достигли соглашения с "Ансар Аллах" о взаимном отводе частей.

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В район перебрасываются в том числе немногочисленные танки, оставшиеся на вооружении у южан, что говорит о серьезности намерений эмиратских прокси.

Для достижения поставленных целей США и ОАЭ достаточно будет спровоцировать хуситов на боестолкновение с южанами, чтобы обвинить проиранских агентов в срыве урегулирования в Йемене.

Это не только отвлечет хуситов на восстановление баланса интересов внутри страны, но и на какое-то время выбьет почву из-под ног Тегерана, который вынужден будет наводить порядок в рядах "Оси сопротивления" и объясняться с аравийскими монархиями.

Конечно, полностью купировать "морскую войну" такая комбинация не позволит. Однако она станет очередным элементом образа "всемирно опасных" хуситов, с опорой на который Вашингтон будет и дальше расширять коалицию для противодействия как иранским прокси, так и самому Ирану.

Источник - Взгляд
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