 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 31.08.2024
14:31  Украинская война спровоцирует новый передел Европы, - И.Крастев
14:27  В Россию из Китая перестали поставлять товары двойного назначения без предоплаты
14:23  "Экологический терроризм". США ищут способ устранить хуситов чужими руками, - Л.Цуканов
14:20  РосАрмия продолжает штурм Селидова. Взята половина города
13:24  Немецкая "Железная леди". Спасет ли Сара Вагенкнехт Германию от раскола, - Стивен Эрлангер
13:22  "Удар смерти" по Израилю откладывается
13:20  Джихадисты переходят на криптовалюту, - Лариса Шашок

13:17  Иван Штубня: НАТО уже проиграла России
13:15  Президент Рахмон запустил модернизированный гидроагрегат Нурекской ГЭС
13:13  А.Рар: Макрону прилетела "ответка" от шейхов. За Павла Дурова
13:12  В школах Таджикистана станет больше российских учителей
13:09  Драго Боснич: Последний шанс Армении на выживание упущен
11:18  Средняя продолжительность жизни в Китае достигла рекордного значения в 78,6 лет
11:15  Дело Чубайса: Жуликов из отмывочной конторы Роснано ловят по всему миру
11:12  Силовики не решаются признать, сколько в России незаконных мигрантов
11:08  "Калашников": автомат АК-12 принят на вооружение Росгвардии
09:34  "Мы обещали строить школы...". Речь С.Жапарова на открытии его нового дворца-резиденции "Ынтымак Ордо"
09:27  "Нет переживаний...". Монголия отказалась арестовывать Путина в ходе его визита в страну
09:20  ОПЕК ждут новые бунты, - Глеб Простаков
09:11  Ермек Маржикпаев потерял должность министра туризма и спорта Казахстана
09:08  Россия предоставила убежище более чем 400 гражданам недружественных стран
01:53  Еще не вся Европа стала "коричневой". Трудности в диалоге Западной и Восточной Германии нарастают, - ФСК
01:52  Возможна ли цифровизация сельского хозяйства Таджикистана без интернета? - Сайфиддин Караев
01:30  Baijiahao: Россия нашла применение индийским рупиям
00:58  Сторонников улучшения отношений с Россией среди кандидатов в японские премьеры нет, - А.Кошкин
00:57  Древности "Старого Казахстана": как сакское золото попало в руки "семейного" олигарха?
00:55  Сетевая война. Как "спящие" телеграм-каналы вбрасывают фальшивые новости, - А.Зворыкин
00:45  Судьба Кариньша. Латышский премьер-иноагент отработал свою вредительскую программу и вернулся в США
00:40  За удачное сбитие первого F-16. Зеленский уволил главкома УкрВВС Олещука
00:39  Майя Санду лишила пророссийскую оппозицию шанса на власть, - Геворг Мирзаян
00:34  У начальника штаба Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ Гладкого жена и дочь оказались гражданками России
00:13  Новые санкции испытывают российско-китайскую дружбу, - О.Соловьева
00:08  ГосДума решает как эффективней бороться с "иноагентами". Можно ли "врагов народа" допрашивать утюгом? - НГ
Пятница, 30.08.2024
21:23  ЦИК Киргизии зарегистрировала Эрниса Айдаралиева депутатом Жогорку Кенеша
20:50  Новым послом Кореи в Кыргызстане стал Ким Кванджэ
17:45  В Новой Зеландии умер король маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII
17:42  Запрет на профессию: как в Казахстане убивают свободу слова
17:27  Мирзиеев наградил орденами ближайших чиновников
17:26  Депутат Кыргызского Парламента Нуржигит Кадырбеков отказывается от мандата
17:23  Глава Крыма Аксенов потребовал вывести на свет всех должностных лиц, ответственных за миграционную политику
17:22  В Бухаре школьных учителей заставляют собирать голоса для "Инициативного бюджета"
16:57  РосВойска освобождают Селидово и штурмуют Мирноград
16:54  У России есть сильные рычаги давления на Армению, - О.Дитрих
16:52  Венесуэла экстрадирует в РФ двух колумбийских наемников, неудачно повоевавших на Украине
16:50  Такси в России - опасность для жизни. "Хватит давать льготы мигрантам"
16:09  Почему кыргызы не арестовали Дурова? А ведь возможность была, - Канат Кожоев
15:59  Движение вниз: к чему приведет крушение F-16 на Украине, - Игорь Кармазин
15:56  Российский "Газпром" по-максимуму гонит газ в Узбекистан
15:44  Ключ к победе над раком? Ученые вычислили т.н. "I-мотивы" генома человека
15:28  Уникальный мировой кризис атакует в 2025 году, - "Взгляд"
15:20  "Старый Казахстан" и санкции: почему российские компании уходят из РК
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Россию из Китая перестали поставлять товары двойного назначения без предоплаты
14:27 31.08.2024

Друг отказался вдруг: из КНР перестали поставлять товары двойного назначения без предоплаты
Проблемы с отгрузкой импортеры объясняют сложностями с переводом средств

Владимир Гаврилов

Импортеры из Китая отказываются от поставок в Россию продукции так называемого двойного назначения до подтверждения платежей (предоплаты), узнали "Известия". Речь об электронике, промышленном оборудовании и другой технике, рассказали в логистических компаниях, информацию подтвердили в деловых объединениях. Причиной стал новый пакет августовских санкций, в который попали 46 организаций из КНР, а также тщательные проверки платежей китайскими банками. Товары подолгу задерживаются на складах, отчего стоимость доставки выросла в среднем на 15%. Представители бизнес-сообщества планируют обратиться к властям за поддержкой.

Какие товары не идут из Китая

Ряд экспортеров приостановил поставки продукции в Россию без подтверждения оплаты, рассказал "Известиям" президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов "АвтоГрузЭкс", совладелец и заместитель директора ПЭК Вадим Филатов. 23 августа приняты очередные санкции, под которые попали китайские компании и банки, сотрудничающие с РФ, что насторожило финансовые организации и поставщиков продукции из КНР.

29 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга отметил, что власти двух государств ищут решение проблемы банковских платежей.

- У нас более чем солидный объем торгово-экономических отношений. При таких объемах, разумеется, и при такой недружественной окружающей обстановке обойтись без каких-то проблемных историй невозможно. Но действительно партнерский дух наших отношений позволяет нам весьма конструктивно обсуждать и решать текущие проблемы, - подчеркнул представитель Кремля.

Зафиксированы случаи, когда банки возвращали деньги за уже отгруженный товар, если не подтверждалась его "санкционная чистота", рассказала "Известиям" генеральный директор компании Atvira Екатерина Кизевич.

- Из-за опасений вторичных санкций китайские финорганизации возвращают оплату назад независимо от того, ушел груз в РФ или нет, - объяснила она. - Возникла странная ситуация, когда в Россию из Китая поступает груз, а затем возвращаются заплаченные за него деньги.

Порой платежи не проходят даже по неподсанкционным товарам, рассказал "Известиям" вице-президент общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Николай Дунаев. Неудивительно, что китайские производители и поставщики в этих условиях отказываются отгружать товары, отмечает участник рынка.

- Те компании, что имеют налаженные связи с китайскими контрагентами, раньше получали товары, используя кредит доверия, - говорит вице-президент "Опоры России". - Однако в августе из-за возвращения платежей за уже поставленную продукцию кредит доверия иссякает.

Новичкам рынка без подтверждения оплаты товары не отправляют, а провести деньги все труднее, уточняет эксперт.

- Даже поставка сугубо гражданских изделий может быть заблокирована "на всякий случай", - рассказал "Известиям" директор ООО ТСК "Строй-Арсенал" Алексей Черкасов. - В частности, это промышленное и электрическое оборудование, различные виды электромашин и трансформаторов.

Что касается поставок летательных аппаратов или дронов, то российскому контрагенту часто нужно доказать, что эти изделия не будут применяться в военных целях, отмечает участник рынка.

- Промышленное оборудование, электроника, станки и прочие товары двойного назначения относятся к "чувствительным". Сделки с их участием гораздо тщательнее проверяются китайскими банками, - рассказал "Известиям" председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Последние санкции США затронули почти 400 лиц и компаний, которые, по мнению американцев, способствуют проведению российской спецоперации на Украине. В списке есть и 46 китайских компаний, что насторожило многих партнеров в КНР, отметил участник рынка.

- Наибольшее давление оказывается на поставки товаров двойного назначения, которые могут использоваться как для гражданских, так и для военных целей, - сказал "Известиям" коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев. - Это микрочипы и электронные компоненты; промышленное оборудование, станки, линии; компоненты для авиационной и космической промышленности; оборудование для связи и навигации.

Возникли трудности с доставкой оборудования для нефтегазовой промышленности, энергетики, машиностроения и даже со строительной техникой, отметили в "Скиф-Карго".

"Известия" направили запросы в Минпромторг, Минтранс, ФАС.

Цены на логистику растут

- Во многих китайских банках есть поручения максимально контролировать все входящие платежи, - утверждает основатель ГК G2R, эксперт в сфере международной торговли Рушан Гиниятов. - Через третьи страны оплаты проходят проще, но если китайцы видят, что деньги из России, то все равно пристально относятся и к этому платежу. Ряд фирм раньше старались накапливать большой объем заказов и оплачивали его одним платежом, но сейчас и эта схема перестала действовать.

Крупный перевод иногда только усложняет ситуацию, добавил Виталий Манкевич.

- На быстроту перечисления денег влияют не размеры суммы, а категории товаров. К примеру, мелкие платежи за продукты питания или товары для детей проходят быстрее, - уточнил он.

На ситуацию с переводом средств влияют и платежные агенты, которые устанавливают сроки, связанные с поступлением валютной выручки от экспорта российских товаров на зарубежные счета.

Грузы ждут оплаты в портах и на складах, что отражается на стоимости логистики, продолжила Екатерина Кизевич.

- Задержки оплаты и доставки на лишние две недели, месяц или два влияют на себестоимость продукции. Предприниматели вынуждены поднимать цены, дабы компенсировать кредитное плечо, - объяснил "Известиям" Рушан Гиниятов.

В среднем по рынку цены на логистику поднялись на 15%, заявили "Известиям" в компании "Скиф-Карго".

По данным "АвтоГрузЭкс", доля логистики в цене товаров составляет в среднем 4–10% в зависимости от их категории.

- Из-за сложностей в финансовой логистике больше всего вырос срок автодоставки сборных грузов, ведь поставка состоит из большого количества отправлений, оплату каждого необходимо предварительно подтвердить, - рассказывает Вадим Филатов.

Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, бизнес планирует обратиться к властям за поддержкой, рассказали собеседники "Известий" в отрасли.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725103620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с членами Национальной паралимпийской сборной Казахстана
- Олжас Бектенов принял участие в расширенном собрании фракции партии "AMANAT"
- Аудит ценообразования в строительной сфере завершила Высшая аудиторская палата
- О сохранении базовой ставки на уровне 14,25%
- Мы приветствуем инициативы Всемирного банка по поддержке реформ в Казахстане – Н. Байбазаров
- Постановление ЦИК РК от 28 августа 2024 года №35/39
- Тамара Дуйсенова ознакомилась с ходом реализации госпрограмм в Павлодарской области
- Аким Алматы предложил новые правила для электросамокатов
- Расширение партнерства в энергетике с китайскими партнерами обсуждает глава Минэнерго Казахстана в ходе визита в КНР
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  