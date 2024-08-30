В Россию из Китая перестали поставлять товары двойного назначения без предоплаты

14:27 31.08.2024

Друг отказался вдруг: из КНР перестали поставлять товары двойного назначения без предоплаты

Проблемы с отгрузкой импортеры объясняют сложностями с переводом средств



Владимир Гаврилов



Импортеры из Китая отказываются от поставок в Россию продукции так называемого двойного назначения до подтверждения платежей (предоплаты), узнали "Известия". Речь об электронике, промышленном оборудовании и другой технике, рассказали в логистических компаниях, информацию подтвердили в деловых объединениях. Причиной стал новый пакет августовских санкций, в который попали 46 организаций из КНР, а также тщательные проверки платежей китайскими банками. Товары подолгу задерживаются на складах, отчего стоимость доставки выросла в среднем на 15%. Представители бизнес-сообщества планируют обратиться к властям за поддержкой.



Какие товары не идут из Китая



Ряд экспортеров приостановил поставки продукции в Россию без подтверждения оплаты, рассказал "Известиям" президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов "АвтоГрузЭкс", совладелец и заместитель директора ПЭК Вадим Филатов. 23 августа приняты очередные санкции, под которые попали китайские компании и банки, сотрудничающие с РФ, что насторожило финансовые организации и поставщиков продукции из КНР.



29 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга отметил, что власти двух государств ищут решение проблемы банковских платежей.



- У нас более чем солидный объем торгово-экономических отношений. При таких объемах, разумеется, и при такой недружественной окружающей обстановке обойтись без каких-то проблемных историй невозможно. Но действительно партнерский дух наших отношений позволяет нам весьма конструктивно обсуждать и решать текущие проблемы, - подчеркнул представитель Кремля.



Зафиксированы случаи, когда банки возвращали деньги за уже отгруженный товар, если не подтверждалась его "санкционная чистота", рассказала "Известиям" генеральный директор компании Atvira Екатерина Кизевич.



- Из-за опасений вторичных санкций китайские финорганизации возвращают оплату назад независимо от того, ушел груз в РФ или нет, - объяснила она. - Возникла странная ситуация, когда в Россию из Китая поступает груз, а затем возвращаются заплаченные за него деньги.



Порой платежи не проходят даже по неподсанкционным товарам, рассказал "Известиям" вице-президент общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Николай Дунаев. Неудивительно, что китайские производители и поставщики в этих условиях отказываются отгружать товары, отмечает участник рынка.



- Те компании, что имеют налаженные связи с китайскими контрагентами, раньше получали товары, используя кредит доверия, - говорит вице-президент "Опоры России". - Однако в августе из-за возвращения платежей за уже поставленную продукцию кредит доверия иссякает.



Новичкам рынка без подтверждения оплаты товары не отправляют, а провести деньги все труднее, уточняет эксперт.



- Даже поставка сугубо гражданских изделий может быть заблокирована "на всякий случай", - рассказал "Известиям" директор ООО ТСК "Строй-Арсенал" Алексей Черкасов. - В частности, это промышленное и электрическое оборудование, различные виды электромашин и трансформаторов.



Что касается поставок летательных аппаратов или дронов, то российскому контрагенту часто нужно доказать, что эти изделия не будут применяться в военных целях, отмечает участник рынка.



- Промышленное оборудование, электроника, станки и прочие товары двойного назначения относятся к "чувствительным". Сделки с их участием гораздо тщательнее проверяются китайскими банками, - рассказал "Известиям" председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.



Последние санкции США затронули почти 400 лиц и компаний, которые, по мнению американцев, способствуют проведению российской спецоперации на Украине. В списке есть и 46 китайских компаний, что насторожило многих партнеров в КНР, отметил участник рынка.



- Наибольшее давление оказывается на поставки товаров двойного назначения, которые могут использоваться как для гражданских, так и для военных целей, - сказал "Известиям" коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев. - Это микрочипы и электронные компоненты; промышленное оборудование, станки, линии; компоненты для авиационной и космической промышленности; оборудование для связи и навигации.



Возникли трудности с доставкой оборудования для нефтегазовой промышленности, энергетики, машиностроения и даже со строительной техникой, отметили в "Скиф-Карго".



"Известия" направили запросы в Минпромторг, Минтранс, ФАС.



Цены на логистику растут



- Во многих китайских банках есть поручения максимально контролировать все входящие платежи, - утверждает основатель ГК G2R, эксперт в сфере международной торговли Рушан Гиниятов. - Через третьи страны оплаты проходят проще, но если китайцы видят, что деньги из России, то все равно пристально относятся и к этому платежу. Ряд фирм раньше старались накапливать большой объем заказов и оплачивали его одним платежом, но сейчас и эта схема перестала действовать.



Крупный перевод иногда только усложняет ситуацию, добавил Виталий Манкевич.



- На быстроту перечисления денег влияют не размеры суммы, а категории товаров. К примеру, мелкие платежи за продукты питания или товары для детей проходят быстрее, - уточнил он.



На ситуацию с переводом средств влияют и платежные агенты, которые устанавливают сроки, связанные с поступлением валютной выручки от экспорта российских товаров на зарубежные счета.



Грузы ждут оплаты в портах и на складах, что отражается на стоимости логистики, продолжила Екатерина Кизевич.



- Задержки оплаты и доставки на лишние две недели, месяц или два влияют на себестоимость продукции. Предприниматели вынуждены поднимать цены, дабы компенсировать кредитное плечо, - объяснил "Известиям" Рушан Гиниятов.



В среднем по рынку цены на логистику поднялись на 15%, заявили "Известиям" в компании "Скиф-Карго".



По данным "АвтоГрузЭкс", доля логистики в цене товаров составляет в среднем 4–10% в зависимости от их категории.



- Из-за сложностей в финансовой логистике больше всего вырос срок автодоставки сборных грузов, ведь поставка состоит из большого количества отправлений, оплату каждого необходимо предварительно подтвердить, - рассказывает Вадим Филатов.



Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, бизнес планирует обратиться к властям за поддержкой, рассказали собеседники "Известий" в отрасли.