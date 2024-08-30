Криптоотношения России и Китая оказались под угрозой, - МК

16:40 31.08.2024

Выход один - бартер



1 сентября вступает в силу закон о майнинге, который разрешает в качестве эксперимента использовать произведенную в РФ криптовалюту для международных расчетов. Новелла писалась с оглядкой на Китай, опасающийся из-за санкций проводить банковские платежи. Однако, похоже, разрулить ситуацию с помощью крипты не получится: Верховный суд и Верховная прокуратура КНР на днях объявили использование виртуальной валюты "методом отмывания денег", за который нарушителям грозит до 10 лет тюрьмы.



Проблемы в торговле с Китаем начались в начале 2024 года после того, как администрация Джо Байдена пригрозила китайским финансовым институтам вторичными санкциями. Первыми платежи из РФ перестали проводить крупные банки, которым потеря американского рынка грозила если не крахом, то большими неприятностями. Однако постепенно к ним начали присоединяться небольшие региональные структуры, ранее не выглядевшие особо щепетильными. Ситуация не стала лучше ни после визита Владимира Путина в Китай, где было заявлено о самом высоком из всех возможных уровней партнерства между двумя странами, ни после недавних переговоров с председателем Госсовета КНР Ли Цяном, в ходе которых также было сказано немало высокопарных слов о крепнущей день ото дня дружбе народов.



Представители российского бизнеса утверждают, что сейчас 98% китайских банков отказываются работать с РФ. Те платежи, что были отправлены в июне никуда не зачислились, но и обратно еще не вернулись. Более того: с начала августа Китай попросил выступавшие в качестве посредников банки ОАЭ не проводить расчеты за приобретенную российскими контрагентами технику и электронные компоненты. Причина в данном случае не финансовая, но тоже связана с угрозой санкций.



В Кремле в курсе сложившейся ситуации, однако претензий к Пекину не имеют. "У нас более чем солидный объем торгово-экономических отношений. При таких объемах и при такой недружественной окружающей обстановке, разумеется, обойтись без каких-либо проблемных историй невозможно. Но действительно партнерский дух наших отношений позволяет нам весьма конструктивно решать и обсуждать текущие проблемы", - заявил на днях Дмитрий Песков.



По всей видимости, российская сторона рассчитывала урегулировать вопрос с расчетами с помощью цифровых валют: 1 сентября в России вступает в силу закон о майнинге, одна из статей которого посвящена использованию крипты в международной торговле. Еще на этапе подготовки этого документа говорилось, что применение криптовалюты позволит "нивелировать беспрецедентное санкционное давление Запада", заменит SWIFT и СПФС, что "особенно актуально в связи с отказами банками даже из дружественных стран (читай - китайских) принимать платежи из России". Если не развивать такие механизмы, то ориентированную на экспорт экономику может ждать "погибель", предупреждал первый зам главы ЦБ Владимир Чистюхин. Напомним, ранее Центробанк (как, впрочем, и Минфин) были ярыми противниками криптовалюты, но, как говорится, темпора мутантур э нос мутамур ин иллис ( "времена меняются, и мы меняемся вместе с ними" - латынь).



Однако зарубежных партнеров, опасающихся вторичных, третичных и прочих санкций (а то, что они рано или поздно последуют, сомнений уже не вызывает) еще надо убедить в очевидных, как утверждают представители российских финансовых институтов, преимуществах криптовалюты. И в случае с Китаем это, похоже, будет не самой простой задачей. В Поднебесной никогда не жаловали крипту. Однако до недавнего времени не преследовали за транзакции, которые проводились, например, через Гонконг. (О том, что к таким платежам прибегали российские сырьевые компании, использовавшие одну из известных криптовалют, ранее сообщал Блумберг.) Однако 19 августа Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура КНР ужесточили позицию, объявив, что отныне использование цифровой валюты и других виртуальных активов является "признанным методом отмывания денег". Нарушителям, которые будут замешаны в подобных операциях, грозит заключение в тюрьму на срок до 10 лет. Если ранее крипта находилась в "серой зоне", то теперь, как утверждают юристы, двойных толкований нет. А поскольку в Китае все происходящее в цифровом мире тщательно отслеживается государством, то лазейки лучше даже не искать - можно навсегда получить "черную метку".



Если банковские платежи остановились, а расчеты в крипте чреваты большими неприятностями для всех сторон, то как же вести торговлю? Эксперты на полном серьезе заявляют: по бартеру. Кто забыл это слово из ранней новейшей истории РФ, напоминаем: это когда за бочку нефти дают мешок зерна или за вагонетку угля отсыпают коробочку чипов. Вопрос в том, как найти эквивалентные по стоимости объемы того и другого? И нужно ли в принципе продавцам нефти зерно? Конечно, можно создать посреднические структуры, которые будут искать товар в Китае, договариваться с китайцами о том, что им действительно нужно из РФ, делать соответствующие закупки и производить обмен. Но это очень сложные схемы и большие издержки. А значит, товары, которые в Россию поступают из Китая, - а это огромная линейка от буровых установок до школьных пеналов, - в очередной раз сильно подорожают.



Елена Егорова