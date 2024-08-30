Левые инициировали процедуру импичмента Эмманюэля Макрона

17:00 31.08.2024

Левая партия "Непокорившаяся Франция" инициировала процедуру импичмента президента Эмманюэля Макрона, сообщила глава парламентской фракции партии Матильда Пано на своей странице в X (ранее Twitter).



"Предложение резолюции для участия в процедуре импичмента президента Республики в соответствии со статьей 68 Конституции, была отправлена сегодня парламентариям на совместное подписание. Макрон отказывается от результатов народного голосования, поэтому мы должны его уволить", - написала она. Речь идет о резолюции о созыве парламента для запуска импичмента.



18 августа члены "Непокоренной Франции" потребовали от Макрона согласиться назначить кандидата от коалиции левых партий "Новый народный фронт" (NFP), одержавшей победу на парламентских выборах во Франции, Люси Касте на пост премьер-министра. Ранее он исключал такую возможность и усомнился в ее способности получить большинство голосов в Национальном собрании (нижняя палата парламента Франции) для проведения реформ, утверждения бюджета и развития страны.