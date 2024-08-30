Садыр Жапаров присвоил звание генерал-полковника Камчыбеку Ташиеву

17:14 31.08.2024

031 августа 2024

Назгуль Абдыразакова



В Бишкеке проходит торжественная церемония вручения государственных наград Кыргызской Республики с участием президента Садыра Жапарова. Глава государства поздравил кыргызстанцев с праздником и выразил благодарность всем, кто вносит значимый вклад в развитие страны.



Во время церемонии президент вручил награды выдающимся гражданам, отметив их заслуги в различных сферах - от науки и культуры до спорта и государственной службы. Садыр Жапаров поздравил главу ГКНБ Камчыбека Ташиева с присвоением звания генерал-полковника, подчеркнув его вклад в обеспечение безопасности республики.