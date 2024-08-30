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Битва за Селидово: У ВСУ безнадега, - А.Ситников
00:15 01.09.2024

Битва за Селидово: У ВСУ безнадега, бойцы "беременны поражением"
По оценке вражеского эксперта Машовца, украинские солдаты не хотят воевать за "эту страну"
Александр Ситников 30.08.24

Опять ударился в лютую зраду военный обозреватель издания Бильд* (Bild) Юлиан Репке, которого широкие украинцы уже называют "путинским шпионом" из-за плохих новостей. Он рассказал врагам России, что на Покровском направлении весь центральный сектор Донецкого фронта ВСУ находится под угрозой обрушения из-за "эффекта домино".

Украинским националистам кажется, что Репке обманывает, когда пишет, что "потеряв Калиново и Мемрик, украинская армия была вынуждена отступить еще с 8 квадратных километров вокруг Карловки, где она в течение нескольких месяцев стойко противостояла русским. Теперь весь центральный сектор Донецкой линии фронта находится под угрозой разрушения из-за наступления российских войск на севере и юге и, следовательно, фланговых ударов по украинским подразделениям в центре".

Ему вторит известный украинский неонацист Сергей Стерненко, который пожаловался на своем Ютуб-канале, что в офис президента до сих пор идут доклады о "контролируемой ситуации", которая уже далеко не контролируется. По его словам, "часто бывают случаи отправки подразделений на позиции, которые заняты россиянами, потому что ОТУ „Хортица" считает, что они за украинцами".

Западные эксперты назвали российские ракеты главным оружием СВО
В целом, бандеровцы не понимают, куда делись огромные резервы ВСУ, собранные людоловами. По идее под ружьем Сырского должно быть не менее 20 бригад теробороны ("мяса") и не менее 6 "натовских" бригад. Хотя бы половину из того, что есть, Банковая должна была задействовать на западном Донбассе, где по сути развился оперативный кризис.

По данным даже украинских источников, фиксируются новые продвижения российских войск после взятие Карловки. В частности, "Слухи Селидово" (заблокированный в нашей стране) пишет, что Галицыновка и село Долиновка перешли под полный контроль ВС РФ. Самостийные эксперты, включая Машовца и Погорелова, в своих аналитиках рисуют картины местного апокалипсиса, дескать, "далее российские силы будут наступать на Желанное Первое, затем на Желанное Второе, чтобы окружить „жовто-блакитных тигров" севернее Красногоровки".

И все идет к этому. В Сети появились кадры с геолокацией, на которых видно, как наши бойцы проносят красное знамя по дачному массиву "Карловка" и устанавливают флаг на гидротехнических сооружениях в центральной части садоводства. Продвижение ВС РФ западнее Карловки за рекой Волчья составило около 3,5 км.

Речь, к слову, идет не о единичном успехе "центровых" вблизи Красноармейска. Эксперты ISW считают, что российские войска полностью захватили Гродовку (к востоку от Покровска) и продвинулись широким фронтом к северо-западу от Новогродовки, к юго-востоку от Карловки, к северу от Галицыновки, к югу от Мемрика и на глубину 550 метров в Михайловке (к юго-востоку от Покровска).

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В незалежной начались поиски виноватых. Просроченные нардепы (29 августа истек срок полномочий Верховной Рады) предлагают ввести показательные расстрелы, но реалисты видят проблему в "морально-психологическом состоянии как отдельного бойца, так и всего личного состава".

"Наши подразделения, обороняющиеся в районах сел Невельское, Карловки, севернее Красногоровки, теперь явно находятся в довольно неудобном положении, по сути, они "беременные" на охват и оцеплены на смежных флангах двух ГВ противника - "Центр" и "Юг", - умничает Машовец и материт Зе-замполитов, которые, по его словам, "в силу своего низкого профессионального уровня просто неспособны отличить реальное от желаемого".

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"Даже если научить бойца, образно говоря, попадать в комара на лету… но при этом у него в голове постоянно пульсирует вопрос „нафига оно мне нужно?", и он искренне не понимает, зачем ему защищать эту страну, то, конечно, позиции будут сданы и села захвачены противником", - приходит к выводу эксперт, который работает на Пентагон и продвигает американские нарративы.

Тем не менее о легкой прогулке говорить не приходится. Укровояки продолжают яростно сопротивляться, хотя и несут огромные потери. По данным нашего Минобороны, за прошедшую неделю (с 24 по 30 августа 2024 г.) на данном направлении потери противника составили до 3720 военнослужащих, семь танков, 14 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты "Marder" производства ФРГ и два бронетранспортера М113 производства США, 38 автомобилей, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и 42 орудия полевой артиллерии.

Что касается оперативной ситуации в Селидово, то вдоль улицы Центральной продолжаются ожесточенные бои. По всей видимости, Сырский все-таки перебросил кое-какие резервы в попытке не допустить быструю сдачу населенного пункта. Самостийные тикток-войска Зеленского выкладывают ролики о своем присутствии на главной площади, правда, местные горожане пишут, что наблюдали русские ДРГ поблизости от Горсовета.

В свою очередь российские военкоры и эксперты считают, что не надо торопить события, но смотрят с оптимизмом на развитие событий. "Нашими войсками было занято сразу несколько кварталов высотной застройки. И, таким образом, главная линия обороны противника внутри города рухнула. Но центр пока противник удерживает (если оборона здесь у ВСУ рухнет, тогда все). Заруба идет мощная", - пишет Юрий Подоляка о сражении за Селидово.

* Издание "Bild на русском" Минюстом РФ признано иностранным агентом.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725138900


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