"Переговорщик" Мединский возглавил управление в Администрации Путина

00:21 01.09.2024

ТАСС узнал о новой работе Мединского в Кремле



Мединский будет курировать управление АП по государственной политике в гуманитарной сфере, созданное в июне. Среди его задач - вопрос "укрепления духовно-нравственных основ российского общества"



Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский станет куратором управления по государственной политике в гуманитарной сфере - в культуре и историческом просвещении, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента.



"Владимир Мединский станет куратором нового управления", - сказал изданию собеседник.



За каждым помощником президента, как правило, закреплены определенные структурные подразделения администрации президента, работу которых они курируют.



Управление по государственной политике в гуманитарной сфере было создано в администрации главы государства в июне вместе с еще четырьмя другими. Указом от 26 августа президент России Владимир Путин утвердил положение о его деятельности.



Управление займется формированием и реализацией госполитики в гуманитарной сфере, в том числе в области культуры и исторического просвещения. Оно будет представлять президенту свои предложения в этой области, а также в вопросах "укрепления духовно-нравственных основ российского общества", "сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей", говорится в тексте указа.



Также на управление возложены организация и обеспечение взаимодействия президента с органами власти и организациями из подведомственной области и другие функции.



Мединский - доктор исторических наук, соавтор обновленных учебников по истории для российских школ. С 2012 по 2020 год он занимал должность министра культуры, после чего был назначен помощником президента. Его прежний пост заняла Ольга Любимова.



Хотя Мединский не вошел в состав правительства Михаила Мишустина, Путин обещал не оставлять Мединского без работы. "Ему будет чем заниматься, он будет в этой сфере [культуры] трудиться", - говорил глава государства.



Татьяна Зыкина