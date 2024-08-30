Тель-Авив начал крупнейшую за последние годы военную кампанию на Западном берегу реки Иордан

00:28 01.09.2024

Удар на опережение: Израиль решил предотвратить нападение на восточном фланге



Ксения Логинова



Израиль проводит крупнейшую за последние годы военную кампанию на Западном берегу реки Иордан. Последний раз Тель-Авив осуществлял операцию "Защитная стена" в 2002 году, отвечая на серию терактов, направленных против военного и гражданского населения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 28 августа устраивает рейды и наносит авиаудары по некоторым районам. В результате атак погибли по меньшей мере 11 человек, еще 26 пострадали. Почему власти страны решились на это именно сейчас, разбирались "Известия".



ООН и США - против



"Эти опасные события усугубляют и без того взрывоопасную ситуацию на оккупированном Западном берегу и еще больше подрывают авторитет Палестинской администрации", - заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, призвав Израиль "соблюдать соответствующие обязательства по международному гуманитарному праву и принять меры для защиты гражданских лиц и обеспечения их безопасности".



По его словам, только прекращение оккупации и возвращение к значимому политическому процессу в итоге приведет к созданию двух государств и положит конец насилию.



Пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик добавил, что генсек ООН "глубоко обеспокоен" происходящим и "решительно осуждает гибель людей, в том числе детей", в результате действий Израиля на Западном берегу. Гутерриш призывает силы безопасности "проявлять максимальную сдержанность и применять смертоносную силу только в тех случаях, когда это абсолютно необходимо для защиты жизни".



"ООН продолжит работать со всеми сторонами в этом направлении, стремясь к деэскалации нынешней ситуации и содействию стабильности в регионе", - сообщил Гутерриш.



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В Госдепе США, в свою очередь, отметили, что администрация американского президента Джозефа Байдена призывала Израиль принять все необходимые меры для защиты гражданских лиц на Западном берегу реки Иордан.



В Вашингтоне при этом отметили, что "признают вполне реальные потребности Израиля в области безопасности, включающие в себя противодействие террористической деятельности".



Зачистка территории



28 августа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию на Западном берегу реки Иордан. В совместном заявлении со Службой общей безопасности Израиля (ШАБАК) они заявили, что кампанию проводят в городах Дженин, Наблус, Тубас и Тулькарм. Власти страны называют эту операцию контртеррористической. В зону конфликта направлены сотни израильских солдат.



По словам главы израильского МИДа Исраэля Каца, в ходе рейдов военные страны стремятся "разрушить террористическую инфраструктуру, которую поддерживает Иран". Дипломат призвал предпринять аналогичные шаги в секторе Газа, подчеркнув, что "эта война требует полной мобилизации и победы".



Израильские власти сообщили о выявленной "системной стратегии Ирана" по контрабанде оружия на Западный берег реки Иордан. Как пояснил подполковник ЦАХАЛ Надев Шошани, в 2023 году было совершено свыше 150 атак с применением взрывчатых веществ и оружия.



В ЦАХАЛ заявили о ликвидации 12 боевиков и аресте свыше 10 разыскиваемых лиц на территории Западного берега реки Иордан в ходе контртеррористической операции, а также уничтожении десятка взрывных устройств, заложенных под дорогами, и обнаружении оружия, в том числе винтовок М-16, военной техники и боеприпасов.



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В минздраве Палестины, подконтрольном движению ХАМАС, сообщили о перебоях в работе медицинских учреждений. В частности, израильские военные осаждают больницы и блокируют дороги. Движение ХАМАС обвинило Тель-Авив в "умышленном разрушении инфраструктуры" и призвало "к общей мобилизации против оккупации и ее поселенцев".



"Эскалация на Западном берегу реки Иордан, которая идет параллельно с войной в секторе Газа, приведет к катастрофическим последствиям, которые затронут всех без исключения", - заявил официальный представитель палестинского руководства Набиль Абу Рудейна. Он призвал США как главного союзника Израиля "срочно вмешаться и остановить войну".



Президент Палестины Махмуд Аббас прервал свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы лично следить за происходящими событиями.



В конце прошлой недели новый раунд переговоров между ХАМАС и Израилем закончился провалом.



Что думают эксперты



Востоковед, публицист, автор Telegram-канала "Восточные ворота" Андрей Онтиков в беседе с "Известиями" еще раз обратил внимание на тот факт, что израильтяне проводят свои операции в четырех точках на севере Западного берега - Дженин, Наблус, Тубас и Тулькарм.



- Операции касаются прежде всего расположенных в этих районах лагерей палестинских беженцев. Там формируется особая обстановка - проблемы с безработицей, экономическим положением. На этом фоне растет радикализация населения. Израильтяне все это оправдывают борьбой с Ираном, но это преувеличение. Они пытаются что угодно назвать "происками Тегерана", - пояснил политолог.



По словам эксперта, по факту идет зачистка этих точек от вооруженных группировок, связанных и несвязанных с ХАМАС. Осуществляется попытка нивелировать радикализированные элементы, которые формируются в палестинских лагерях.



- Главный вопрос - как долго это продлится, пока непонятно. Если взять операцию в секторе Газа, наверняка, израильтяне тоже думали, что быстро ее закончат. Но все затянулось, - считает специалист.



Он добавил, что израильтяне сейчас фактически открыли третий фронт - после Газы и "Хезболлы".



- Смогут ли они в длительной перспективе воевать на три фронта, сказать сложно. Также есть проблема, о которой пишут арабские СМИ. Затягивание подобных операций на Западном берегу приведет фактически к насильственному переселению и так многострадальных палестинских беженцев, - подчеркнул аналитик.



По мнению востоковеда, если эти израильские операции затянутся, произойдет очередная волна гуманитарных катастроф.



Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, кандидат политических наук Данила Крылов в беседе с "Известиями" отметил, что первой причиной, по которой Тель-Авив проводит операцию на Западном берегу реки Иордан, стало то, что Израиль может позволить себе в данный момент открыть еще один очень небольшой фронт.



- Не стоит думать, что эта кампания наподобие той, что проходит в секторе Газа, или той, что готовилась против "Хезболлы" в Южном Ливане, поскольку на Западном берегу реки Иордан еще до начала этого конфликта было сильно присутствие израильских военных, теперь оно будет усилено и направлено не только на осуществление надзора и контроля, - отметил политолог.



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По его мнению, нынешняя операция направлена на противодействие различным проиранским группам, которые могут там действовать и формировать влияние.



- Как бы ни упрекали Израиль за его бесчеловечную политику в рамках этой операции в секторе Газа, когда уничтожались целые кварталы с находившимся там населением, необходимо признать очевидный фактор, что Израиль намерен обеспечивать свою безопасность и защищать национальные интересы и делает это, не ограничивая себя и не скупясь ни на что, - подчеркнул эксперт.



Он добавил, что нынешняя полномасштабная операция на Западном берегу реки Иордан направлена в первую очередь на противодействие возможной угрозе иранских прокси, которые могут там действовать.



- Недавно были опубликованы карты военных аналитиков, на которых видно, что в зоне Персидского залива, Красного моря и Восточного Средиземноморья сейчас сосредоточена небывалая по своим размерам группировка авианосного флота США. В первую очередь это превентивный удар, чтобы не повторить события октября прошлого года и максимально ослабить те силы, которые находятся вне границ Израиля, - уверен специалист.



Он добавил, что через месяц будет уже ровно год, как была начата операция против Израиля.



- Страна решила просто заранее подготовиться и снизить возможные риски социально-политических и террористических взрывов на своей территории. Основной упор будет сделан на кампанию на Западном берегу реки Иордан, также могут проходить дозачистки в секторе Газа, - резюмировал аналитик.