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    Туркменистан   | 
Недобор студентов в средние профессиональные школы Ашхабада, - ХТ
00:47 01.09.2024

Редакция
30 августа 2024

При подведении итогов, завершившихся 20 августа вступительных экзаменов в средние профессиональные школы Ашхабада, обнаружился недобор студентов.

Это произошло практически во всех средних специальных учебных заведениях.

По сообщению корреспондентов Хроники Туркменистана, наиболее ощутимый недобор отмечается в агропромышленной средней профессиональной школе туркменского сельскохозяйственного университета и в средней профессиональной школе железнодорожного транспорта.

В педагогической среде причину видят в коррупции. Средний размер взятки за поступление в профессиональные школы составлял 20000 манатов. Это несмотря на то, что учеба в них платная. За год обучения официально нужно заплатить 3000 манатов, срок обучения – 2,5 года.

Уже на этом этапе отсеялись выпускники школ, чьи родители не в состоянии пойти на такие расходы. На следующем этапе, на экзаменах, администрации учебных заведений отсеяли тех, кто пытался поступить без дачи взятки.

Содержание из госбюджета средних профессиональных школ учитывает, что часть расходов компенсируется за счет оплаты учебы. Это означает, что из-за недобора студентов бюджеты учебных заведений окажутся урезанными.

Теперь руководство этих школ требует от педагогов заполнить вакансии, т. е. искать студентов среди своих родственников и знакомых. Администрации готовы оформить их поступление "задним числом".

Источник - Хроника Туркменистана
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