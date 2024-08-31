Американский левиафан: между Богом и дьяволом. Дональд Трамп идет ва-банк, - П.Беседин

00:57 01.09.2024

31.08.2024 | ПЛАТОН БЕСЕДИН



Дональд Трамп заявил на неделе, что Бог спас его, экс-президента США, дабы он в свою очередь спас Америку, а, может быть, и весь мир. Вот что заявил рыжий мужчина, чудом увернувшийся от пули в Батлере, телеведущему Филу Макгроу: "Если я выиграю, это действительно будет означать, что есть какая-то невероятная сила, которая хочет, чтобы я участвовал в спасении. И, может быть, это больше, чем спасение нации. Может быть, это спасение мира. Знаете, я лажу со всеми этими крутыми парнями". Так молвил Трамп.



Безусловно, вышесказанное можно трактовать, объясняя исключительно эксцентричностью Дональда. Он любит, он знает, как фраппировать и эпатировать – и главное, как представить себя, или попытаться представить, избранным, посланником небес. И, к слову, в то, что Трамп – избранник Божий, в США верят не так мало людей. Так, например, считает министр энергетики США Рик Перри. И его мнение разделяют многие американские евангелисты.



Однако, если вдуматься, то риторика Трампа продиктована не только, а, может, и не столько его личными особенностями, сколько направленностью американской политики и ориентацией американских политиков в целом. Ведь многие из них являют себя посланниками небес, божественными избранниками, которые принесут миру избавление от грехов и страданий, явят рай на Земле и, ясное дело, спасение. Собственно, и сама Америка во многом строилась на мифе о Новой земле, о Рае, о новом Эльдорадо.



Достаточно вспомнить риторику и Джорджа Буша-старшего, и Джорджа Буша-младшего перед началом военных операций в Персидском заливе, в Ираке. Они оба – и отец, и сын – говорили не как президенты и даже не как лидеры наций, но как религиозные лидеры. Финаля: "И да поможет нам Бог!" Кстати, это будто бы слово в слово списано с голливудских фильмов. Хотят тут уже не понять, что чему подражает – жизнь искусству или наоборот. Так или иначе, Буши, как и многие другие американские президенты, позиционировали себя посланниками Божьими.



Вообще вся американская политическая эстетика, если можно так выразиться, пропитана мессианскими мотивами. Принести демократию в ту или иную страну для США означает распространить нечто вроде Веры, совершить Крестовый поход против неверных. Трагедия здесь в том, что поход этот совершается в соответствие с легендарной фразой папского легата: "Убивайте всех! Бог опознает своих". И вот тут-то совершается грандиозная подмена, величайший геополитический и мировоззренческий обман века.



В одном из апокрифов сказано: "В последние дни умножатся лжепророки и губители, и овцы превратятся в волков, а любовь обратится в ненависть". Позволю себе и еще одну – на этот раз из канонического Евангелия: "По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?" О чем это я? Да все просто, на самом деле. И суть, как всегда, бьет под дых.



Неважно, каких вы взглядов и на чьей пропаганде сидите, но постарайтесь взглянуть на историю объективно, сверьтесь с источниками, разберитесь в материалах – и честно дайте себе ответ: "Сколько войн начали США по всему миру за последние полвека? Сколько конфликтов спровоцировали и срежиссировали в Вашингтоне? Сколько разрушений принесли?" Да, это замазано, прикрыто, сфальцифировано – шутка ли сказать, но японцы не знают, кто сбросил ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, - однако мы взрослые, умные люди и обязаны многое понимать. Надо быть просто честным и ответить: этот тотальный хаос порожден США.



Так кто здесь волки, а кто овцы? Кто в чьи одежды рядится? Кто под кого маскируется? Собственно, если мы вспомним теологию или даже мистическую традицию, то легко скажем, что дьявол всегда маскируется если не под Бога, то под ангела. Он и был когда-то ангелом. Затем падшим. И это вечный сюжет – он намного древнее, чем геополитические или военные противостояния. Безусловно, мы наблюдаем столкновение цивилизаций, по Данилевскому и Хантингтону, однако главная битва не меняется вот уже несколько тысяч лет. И мы видим, что Зло маскируется искусно и нарекает себя спасителем.



Что же касается плодов и последних времен – я дал цитаты о них друг рядом с другом, – то, пожалуй, тут нет и не может быть сомнений. Все в соответствие с изречением Антония Великого: "Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому, и скажут ты болен, потому что ты не такой, как мы". Не это ли мы сейчас наблюдаем? В политике, искусстве, экономике? Тотальное, убийственное, инфернальное лицемерие. Оно плодит Зло, и оно есть Зло, что бы ни заявлялось в речах и посланиях. И это не о Трампе, конечно же, а о Системе, об американском Левиафане, излагающим ложь.



А вот почему он это делает, и как это сочетается с традициями в США, с Американской мечтой, мы поговорим чуть позднее.