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Легитимной на Украине осталась лишь местная власть, или Просроченная украинская государственность, - Е.Волков
01:00 01.09.2024

31.08.2024 | ЕГОР ВОЛКОВ

Народ остается безмолвным и бесправным

"Время разбрасывать камни, и время их собирать", – говорится в Священном писании. Хотя с недавней отменой наибольшей на Украине православной церкви, кажется, что Библию в этом псевдогосударстве тоже отменили.

Однако речь не об этом, а о том, что по всем законам источником власти в любом государстве является народ. И народ этот должен периодически наделять властью или изгонять из нее тех, кто им руководит. На Украине же все не так. Причем как с выборами президента, так и парламента.

Пришедший к власти в 2019 г. Зеленский обещал избираться только на один пятилетний срок и не держаться за власть. Но, как и со всеми другими своими обещаниями, он поступил по принципу недобросовестного заемщика: "Кому я должен – всем прощаю!"

В итоге вместо очередных президентских выборов 31 марта 2024 г. украинцы получили непрекращающуюся мобилизацию, ну а полномочия Зеленского автоматически истекли 20 мая этого года. С тех пор его так и называют "просроченный". Причем все сразу понимают, о ком речь: как националисты, готовые воевать до полного истребления всех украинцев, так и те, кто нетерпеливо ждет прихода России на территорию руины и дальнейшего восстановления мирной жизни.

Конечно, есть в украинском законодательстве "одна загогулина" про невозможность проведения любых выборов во время военного положения и "исполнение обязанностей до вступления на пост новоизбранного президента". Но тут есть два "но": первое – это срок президентских полномочий, который составляет ровно 5 лет, согласно Конституции, где нет возможности его продления даже при военном положении. Второе – это решение Конституционного суда от 2014 года, которое усилило положение о том, что президентские полномочия ни при каких условиях не могут быть продлены сверх определенного Конституцией 5-летнего срока.

Вместе с тем Конституция прямо позволяет продление полномочий парламента на время введенного в стране военного положения. Сам парламент по Конституции должен был быть переизбран еще в октябре 2023-го, но его полномочия "спасались" каждые три месяца вместе с продлением военного положения в стране. Поэтому формально полномочия президента с мая 2024-го должны были бы перейти к главе Верховной рады Украины Стефанчуку, но тот не позиционирует себя самостоятельным политиком, а играет "в президентской команде", да и президентские полномочия Зеленский никогда бы не отдал.

И здесь подкралась еще одна "зрада" (предательство по-украински). Дело в том, что военное положение вводится (и продлевается) указом президента, а затем утверждается парламентом. Последний легитимный (в период срока своих полномочий) указ Зеленского продлил военное положение на Украине только до 12 августа 2024 г. И следующий его указ (о продлении военного положения до 10 ноября 2024 г.) формально уже является незаконным, т. к. он принят за пределами президентского срока.

Это возвращает нас к изначальному сроку конституционных полномочий парламента в 5 лет, как и у президента. Поскольку присяга депутатов текущего созыва ВРУ состоялась 29 августа 2019 г., то их полномочия истекают либо в конце пятилетнего срока полномочий (с даты присяги), либо в конце срока военного положения (в соответствии с Конституцией). Учитывая, что легитимное продление военного положения закончилось еще 12 августа 2024 г., а пятилетний срок депутатов – 29 августа 2024-го, то именно с последней из этих двух дат ВРУ и становится просроченной. Так же как и три месяца назад просроченным стал Зеленский.

Как ни странно это звучит, но сейчас на Украине нет ни легитимной президентской власти, ни легитимной парламентской.

Условно законным можно считать правительство, которое слагает полномочия лишь перед новоизбранным парламентом, который, естественно, никто не выбрал. Хотя, опять же, правительство не избиралось народом, а назначалось парламентом, срок полномочий которого, как мы помним, уже истек.

Так что выходит на остатках Украины сейчас вообще нет легитимной власти? Как ни странно, есть. Избранные в октябре 2020 г. местные органы власти (также на 5 лет – прямо магическое число для сохранения законности) еще сохраняют свою легитимность как минимум до октября 2025 г., когда должны состояться следующие местные выборы.

В итоге единственной законной властью, которая сегодня может встречать российские войска при их продвижении по бывшим украинским территориям, являются мэры украинских городов.

А все остальные – Зеленский и депутаты ВРУ, да и украинское правительство – это узурпаторы, которые утратили свою легитимность, как и право руководить страной. С помощью репрессивного аппарата и подчиняющихся им военных они удерживают в заложниках шагреневую территорию бывшей Украины и еще оставшихся на ней граждан, набивая свои карманы и вывозя награбленное на Запад.

Потому что все, что они делают, они делают в интересах западных стран, а не в интересах народа, который остается безмолвным и бесправным.

Источник - fondsk.ru
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