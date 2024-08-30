Ближний Восток и морское могущество США, - Л.Савин

09:27 01.09.2024 БЛИЖНИЙ ВОСТОК И МОРСКОЕ МОГУЩЕСТВО США



30.08.2024

Леонид Савин

Слухи о скором уходе американцев из региона не имеют под собой оснований.

Создатель концепции "морского могущества" США адмирал Альфред Тайер Мэхэн, в первую очередь настаивал на создании сильных военно-морских сил для обеспечения безопасных морских перевозок по всему миру и не допущения, чтобы враги приближались к границам Соединенных Штатов. В ХХ веке, особенно после Второй мировой войны ситуация изменилась и теперь в Вашингтоне намеревались контролировать другие регионы с помощью постоянного присутствия там своих военных баз.



Мощь ВМС США основывается на их способности применять силу или угрожать ею, но для США они также выполняют важные дипломатические и полицейские функции. Для выполнения этих задач ВМС США регулярно задействует морскую пехоту, десантно-штурмовые силы и береговую охрану. Эти три военно-морские службы обладают несколькими взаимосвязанными возможностями, которые, по их словам, составляют морскую мощь США.



Согласно военно-морской доктрине США это морское могущество осуществляется за счет следующих элементов: 1. "Передовое присутствие". Военно-морской флот развертывается в различных регионах, которые представляют стратегический интерес для США. 2. "Устрашение". Направлено на то, чтобы отбить у противников охоту действовать против США, их союзников и партнеров. Например, подводные лодки с баллистическими ракетами ВМС США являются частью ядерной триады и особенно ценятся за их способность скрываться и оставаться реальной угрозой во время потенциального ядерного конфликта. 3. "Контроль над морем". Нужен для обеспечения свободы действий, необходимой для достижения других целей, таких как защита судоходства, военные морские перевозки, и блокады. 4."Демонстрация силы". Связана с угрозой или направлением ударов - от ударов баллистическими ракетами до десантных атак - по целям на берегу в течение длительного времени. 5. "Безопасность на море". Она напрямую связана с морской торговлей, ведь около 90% мировой торговли осуществляется морскими судами. Операции включают борьбу с пиратством, пресечение оборота наркотиков, охрану окружающей среды и другие правоохранительные меры. 6. "Гуманитарная помощь". В случае природных и техногенных катастроф оно оказывает медицинскую, продовольственную и материально-техническую помощь, а также помощь в обеспечении безопасности. i



Два последних пункта широко применяются в сфере дипломатии и внешней политики, хотя даже в самом начале становления морского могущества США появилось такое понятие как "дипломатия канонерок", основанное комбинации со стороны США военных и политических действий в отношении ряда стран. Однако сейчас Вашингтон вывел такой подход на новый уровень, смешав гражданские и военные цели и миссии.



Согласно доктрине морской войны США "ключевые действия военно-морского флота, корпуса морской пехоты и береговой охраны, которые обеспечивают повышение уровня национальной безопасности, включают в себя улучшение сотрудничества и взаимного наращивания потенциала, повышение коллективной осведомленности во всем мире и предоставление комплексных и эффективных вариантов реагирования на угрозы в морской сфере".i Всего в ВМС США служит 340 тысяч человек. Кроме того в запасе находится 94 тысячи, а еще есть 221 тысяча гражданских лиц, чья работа напрямую связана с ВМС США. Согласно докладу для Конгресса США от 6 августа 2024 г. ii



ВМС США насчитывает 296 кораблей, из них основную ударную силу представляют 12 авианосцев, 31 корабль-амфибия для высадки десанта, 15 крейсеров, 73 эсминца, 23 фрегата и 66 подводных лодок (из них 12 оснащены баллистическими ракетами). В настоящее время в соответствии с пожеланиями Пентагона численность флота планируют увеличить до 381 корабля, включая 31 более крупный десантный корабль, который должен быть построен в 2030-х годах. Кроме того, военно-морской флот планируется усилить 150 беспилотными судами к 2045 году в рамках своей цели создания "гибридных сил", которые будут действовать выше и ниже ватерлинии, то есть представлять собой надводные и подводные дроны. iii



С учетом применения таких средств в Черном море со стороны ВСУ, эти дроны могут иметь определенный эффект эскалации при их развертывании. Хотя больше вероятности, что изначально беспилотные суда будут использоваться в целях разведки и рекогносцировки.



Частично на решение модернизировать ВМС США повлияли успехи Китая по развитию своего военно-морского флота.iii Однако, хотя США усиливают свое присутствие у берегов Китая, нигде морское могущество этой страны не проявлено так, как в регионе Ближнего Востока.



По сути, Ближний Восток является важнейшей точкой военного присутствия США на море. В сфере ответственности базирующегося там Пятого флота США находится территория площадью около 2,5 миллионов квадратных миль, включая Персидский залив, Оманский залив, Северное Аравийское море, Аденский залив и Красное море.



Миссия Центрального командования военно-морских сил США заключается в проведении операций по обеспечению безопасности на море, сотрудничестве в области безопасности на театре военных действий и укреплении морского потенциала стран-партнеров в целях обеспечения безопасности и стабильности в районе операций 5-го флота США. iv



Специальные военно-морские силы для региона Ближнего Востока были созданы в США в 1949 г., а в 1971 г. была основана база ВМС США в Бахрейне. В свою очередь, в Катаре находится региональная штаб-квартира Центрального командования США. На данный момент несколько тысяч военнослужащих США дислоцированы на Ближнем Востоке, и еще несколько тысяч находится на кораблях в море в регионе.



В общей сложности у Соединенных Штатов есть военные объекты по меньшей мере в девятнадцати местах - восемь из них многие региональные аналитики считают постоянными - в таких странах, как Бахрейн, Египет, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, Сирия и Объединенные Арабские Эмираты. США военные также используют крупные базы в Джибути и Турции, которые входят в состав других региональных командований, но часто вносят значительный вклад в операции США на Ближнем Востоке.v



Все принимающие страны имеют соглашения о базировании с Соединенными Штатами, за исключением Сирии, где американские войска фактически оккупировали две зоны, где разместили свои базы. По состоянию на начало августа в регионе проводили операции несколько крупных соединений военных кораблей, в том числе авианосная ударная группа и десантно-штурмовая группа.



Обычно авианосная группа включает в себя один авианосец, один крейсер, одну ударную подводную лодку, от четырех до шести эсминцев и одно судно обеспечения с необходимыми запасами боеприпасов и техники. Такая группа насчитывает примерно семь с половиной тысяч человек персонала. На авианосце размещается 75 самолетов, включая не менее 40 ударных истребителей. Поэтому можно сказать, что в морском могуществе США имплицитно присутствует и инструмент господства в воздухе, который помогает оперативно проецировать ударную силу на более далекие расстояния.



В предыдущие годы США держали свои корабли в Персидском заливе для сдерживания Ирана, а также частично по причине борьбы с пиратством в регионе Африканского рога. В этом году присутствие было значительно увеличено из-за региональной напряженности, вызванной войной палестино-израильским конфликтом, а также атаками хуситов, контролирующих Аденский залив в Арабском море и Ормузский пролив в Красном море. Серьезным ударом по престижу морской мощи США стал тот факт, что коалиция из двадцати стран, собранная США в конце прошлого года для проведения операции "Страж благополучия", ни к чему не привела.vi



Примечательно, что из арабских стран к ней присоединился только Бахрейн, видимо, только по той причине, что там, собственно, и базируется Пятый флот США и находится его командование. В свою очередь, хуситы как продолжали, так и продолжают регулярно запускать ракеты и беспилотники как по Израилю, так и по различным целям в Красном море. С учетом того факта, что Иран обозначен в качестве угрозы в доктринальных документах Белого дома, Госдепартамента США и Пентагона, любые силы, связанные с Исламской Республикой обозначаются как "потенциальные враги" США. Как минимум шесть стран считаются "потенциально опасными" из-за присутствия в них групп или движений, каким-либо образом ориентированных на Иран, либо по причине религиозных связей (шиизм), либо в силу какой-либо поддержки со стороны Тегерана.



В качестве одной из самых для себя территорий американцы рассматривают Ирак, где базируются,как минимум, пять крупных проиранских группировок. Это Катаиб Хазбалла, Организация Бард, Асаиб Ахд Аль-Хах, Хезболла Харакат аль-Нуджаба и Катаиб Сайед аль-Шухада (всего более 1000 тысяч человек). Вторым по степени опасности считается Ливан, где действует Хезболла в количестве до 45 тысяч бойцов. В список "угроз" также входит Сирия, где базируются Бригада Фатемийун, Бригада Зайнабийун, Бригада Бакир и Куват аль-Ридха (примерно 20 тыс.). И, наконец, Йемен, с которым американцы не могут справиться даже при помощи союзников. Движение хуситов в Йемене насчитывает около 30 тыс. дееспособных бойцов при общей численности. Американцы сетуют, что бойцы всех этих группировок регулярно обстреливают базы США в регионе, в то время как хуситы атакуют суда, как либо связанные с США и Израилем.vii



Кроме того, с точки зрения глобального позиционирования, Ближний Восток органично связан со Средиземноморским регионом, находящимся под контролем НАТО и где у США также размещены военные базы. Как мы знаем, в Неаполе базируется Шестой флот США, именно с этого направления может создаваться угроза Северной Африке (как было в случае Ливии при проведении против этой страны операции НАТО в 2011 г.), а также всему Леванту. С другой стороны к Ближнему Востоку прилегает обширный Индо-Тихоокеанский регион, для которого применяется концепция свободного и открытого региона (FOIP). Нужно отметить, что FOIP, помимо стимулирования взаимодействия партнеров США по линии стратегии сдерживания Вашингтона, предлагает концептуальный подход в противовес стратегии Китая "Один пояс, один путь", еще сильнее затягивая Австралию в антикитайскую коалицию. Сейчас эта концепция рассматривается еще и как контур для расширения сети партнеров и союзников, занимающихся вопросами безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы облегчить бремя, которое несут США, попросту переложив его на другие страны.viii



Таким образом, военное присутствие на Ближнем Востоке, по сути дела, является несущей конструкцией для глобальной системы американского контроля над мировыми акваториями и торговыми путями. на фоне всех этих факторов прогнозы о том, что США, якобы, готовятся к уходу с Ближнего Востока имеют под собой мало оснований. Американцы, вероятно, будут лишь укреплять свое военно-морское присутствие в регионе.



i https://dnnlgwick.blob.core.windows.net/portals/14/Courses/Maritime%20Staff%20Operators%20Course/NDP-1-Naval-Warfare-(Mar-2010)_Chapters2-3.pdf?sr=b&si=DNNFileManagerPolicy&sig=2lMMssNQ%2FLyl1Fipw3oHsaF%2FKqAPTuJt6iVyiLbwKkA%3D



ii https://sgp.fas.org/crs/weapons/RL32665.pdf



iii https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL33153



iv https://www.cusnc.navy.mil/



v https://www.cfr.org/article/mapping-growing-us-military-presence-middle-east



vi https://www.nytimes.com/2023/12/31/world/middleeast/us-houthi-clash.html



vii https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/tracking-anti-us-and-anti-israel-strikes-iraq-and-syria-during-gaza-crisis



viii https://www.hudson.org/foreign-policy/rise-free-open-indo-pacific-challenge-deterrence-kenneth-weinstein-william-chou Источник - катехон

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