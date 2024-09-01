 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бандеровцы увязли в Курских лесах, - Р.Маркуш
10:16 01.09.2024

Суджанское проклятие: "Cходивший на Курск" вояка сообщил о гибели всех побратимов
Военные эксперты незалежной в шоке - армия России занялась любимым делом, аккуратной ликвидацией бандеровцев
Радомир Маркуш
1.09.24

Суджанское проклятие: "Cходивший на Курск" вояка сообщил о гибели всех побратимов

Согласно официальным сводкам, как нашего Минобороны, так и Генштаба ВСУ, уже около двух недель не отмечаются какие-либо серьезные продвижения ВСУ в Курской области. Несмотря на напряженную обстановку, фронт здесь, скорее всего, стабилизирован.

На этот момент обратили внимание западные обзорщики. В частности, британский The Economist, который скакал от радости в первые дни вторжения, с тоской пишет, что "украинское наступление останавливается" на фоне растущих потерь и дефицита боеприпасов.

Но при этом главком Сырский периодически сообщает о продвижении ВСУ на Курщине и захвате новых населенных пунктов в Суджанском и Кореневском районах. Например, 29 августа на заседании так называемой ставки просроченного Верховного главнокомандующего "мясник" сказал, что передовые отряды ВСУ в Курской области за сутки продвинулись на 2 км, взяв под контроль еще 5 кв. км.

Откуда у него эти цифры, никто толком не знает, но для Зеленского важно поддерживать в майданутом обществе нарратив о скорой "перемоге". Именно поэтому ему не нравится, что в западной прессе начали выходить статьи с негативом в адрес курской авантюры. Плюс ко всему и украинская "телега" на постоянной основе цитирует офицеров ВСУ, которые кроют матом "просроченного" из-за роковой ошибки.

Они понимают, что проблемы у ВСУ куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Самостийная армия теряет своих лучших солдат, тогда как людоловы рекрутируют в промышленных масштабах "немотивированное мясо". Об этом пожаловался западной прессе "сходивший на Курск" 47-летний укровояка с позывным "Пророк".

По словам ситуативного оккупанта, его отряд потерял пятерых бойцов в результате только одной артиллерийской атаки около Суджи: двое погибших и трое пропавших без вести. Видимо, разорвало в клочья. Еще один ситуативный оккупант пожаловался, что из 15 человек в его команде только пятеро выжили после незаконного посещения России.

В целом, на Курском участке фронта наблюдаются небольшие "качели", что, к слову, очень пугает военных экспертов незалежной. Им кажется, что русские умышленно взяли оперативную паузу, чтобы дать надежду Зеленскому и сковать как можно больше бригад ВСУ на неперспективном направлении. Дескать, ВС РФ накопили здесь достаточно сил, чтобы провести контрнаступление, но вместо этого сосредоточились на любимом деле - операции по ликвидации бандеровцев.

По данным Института изучения войны (ISW), российские войска продвинулись на южной окраине Коренево, в полях к северу от Ольговки (восточнее Коренево) и к югу от Шептуховки (северо-восточнее Коренево).

Эксперты ISW в своей очередной аналитике ссылаются на телеграм-канал "Кирилл Федоров / Война История Оружие" в оценке текущей ситуации (значит, перепроверили по своим каналам).

Согласно оперативке этого источника, "ВСУ подвозят все новые и новые резервы, несмотря на массовое применение по скоплению противника огневых средств поражения, включая тяжелые авиабомбы".

За сутки "южане" уничтожили 2 батальона ВСУ
Ситуативные оккупанты не снижают активность, но нарываются на удары российских войск. В частности, в районе Нечаева огнем артиллерии была поражена вся вражеская группа пехоты.

Похоже, что самая тревожная ситуация наблюдается в Глушковском районе, но ЛБС остается без изменений. Бандеровцы ведут разведку местности, обстреливают приграничные села, но идти вперед стесняются.

Укровояки провели атаки к юго-западу от Коренево в районе Снагости и Краснооктябрьского, а также недалеко от самого Коренево и в районе Кремяного. Сообщается и о попытках врага наступать к северу от Суджи близ Черкасского Поречного, Камышевки и Киреевки.

В целом расклад сейчас такой: "Противник продолжает терять личный состав и технику в Курской области в больших количествах, не считаясь с потерями. А тем временем русская армия успешно освобождает один населенный пункт за другим на других участках фронта".

По сведениям "Рыбаря", идут встречные бои в Кореневском районе, а на участке Камышевка - Киреевка ВСУ осуществляют накаты за накатами, не считаясь с потерями. Появившаяся информация об отрезании Теткино путем уничтожения мостов пока не получила подтверждения, и, по всей видимости, является вбросом.

"В Кореневском районе продолжаются бои в окрестностях административного центра, противник не прекращает попыток продвинуться как пехотой, так и бронегруппами. Южнее идут бои в треугольнике Коренево - Краснооктябрьское - Снагость", - пишет телеграм-канал.

А тем временем появились подробности суицидального штурма колонии № 1 в Малой Локне. В плен попал десантник 95-й ОДШБр ВСУ Юрий Радченко, единственный выживший из двух отрядов самоубийц, которые пытались захватить спецобъект. Все остальные отправились к Бандере слушать "молитву украинского националиста".

По словам наших бойцов, они вывели жителей соседней трехэтажки, включая 12-летнюю девочку, в тот самый момент, когда враг задействовал танки. "Реально один танк работал прямо по этому зданию, он его разбирал - ну, как лего, по кирпичику с верхних этажей. Все уходили, потому что там, собственно, уже все сыпалось. Дроны в окна залетали, носили все, что есть, включая зажигалки, которые поджигали, если взрывчатка не помогала поджечь…".

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725174960


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