|Среди Камчатских вулканов разбился вертолет Ми-8 с 19 туристами - выживших нет
10:29 01.09.2024
Следователи вылетели на место крушения вертолета на Камчатке
СК РФ: следователи вылетели на место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Павел Зубов
Телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"
Сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают причины крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий 1 сентября в Елизовском районе Камчатского края обнаружено воздушное судно в разрушенном состоянии. Информация о членах экипажа и пассажирах уточняется", - заявили в управлении.
Согласно сообщению, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Уточняется, что обломки воздушного судна найдены на предвершине сопки на высоте около 900 метров.
Крушение вертолета произошло 31 августа в Камчатском крае. Сообщалось, что пропал Ми-8, на борту которого находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Воздушное судно следовало по маршруту вулкан Вачкажец - село Николаевка.
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ВЕРТОЛЕТ ВЗЛЕТЕЛ И УШЕЛ В НЕПРОГЛЯДНЫЙ ТУМАН: ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ ИСЧЕЗНУВШЕМ С 19 ТУРИСТАМИ МИ-8 НА КАМЧАТКЕ К ЭТОМУ ЧАСУ
Появились новые подробности в истории с пропавшим на Камчатке вертолетом Ми-8. Выяснилось отсутствие предварительной регистрации борта. Опубликован список экипажа. К поискам исчезнувшего борта был привлечен Ан-26. Туристка рассказала, что пропавший Ми-8 взлетел и ушел в непроглядный туман. Что известно об исчезнувшем с 19 туристами борте к этому часу.
Туристка Светлана Петушкова рассказала в беседе с изданием "Известия", видела ныне пропавший борт Ми-8 во время взлета. По словам девушки, в тот момент она поднималась на вулкан Вачкажец:
Полетел в сторону Николаевки. Там был густой непроглядный туман. Конкретно направления мы не видели, горы застилали ту часть. Мы видели, как он поднялся и улетел, скрылся.
Петушкова сообщила, что вертолет полетел, вероятно, в сторону населенного пункта Николаевка, где стоял "непроглядный туман". Она также уточнила, что никаких звуков падения слышно не было.
СКРИНШОТ С TG-КАНАЛА "РЕН ТВ|НОВОСТИ"
Также выяснилось, что рейс исчезнувшего на Камчатке борта не был зарегистрирован перед вылетом. Об этом изданию "Рен ТВ" рассказали в пресс-службе МЧС. При этом в ведомстве отметили, что сама по себе процедура не является обязательной – маршрут регистрируется в том случае, если борт посчитает это нужным.
СКРИНШОТ С TG-КАНАЛА "РЕН ТВ|НОВОСТИ"
Авиамаршруты и так отслеживаются диспетчерами, то есть необходимости в регистрации не было,
- рассказали в МЧС.
О предварительных результатах поиска исчезнувшего вертолета и его пассажиров в беседе с изданием рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев. По его словам, поиски осложняются полным отсутсвием видимости:
Видимости нет - вылет невозможен.
Лебедев также заявил, что сейчас в Камчатском регионе нет летной погоды: дождь "стеной" и сильный боковой ветер мешают искать пропавший вертолет:
Работают спасатели, идут встречным ходом, работают волонтеры на квадроциклах. Погода ужасная, вылет в настоящее время, по моим ощущениям, не вероятен.
На данный момент МЧС организовало поиски при помощи семи пеших групп – задействовано более 60 человек и 15 единиц техники. Работу осложняют плохая видимость, сильные осадки и ветер.
В готовность приведена авиация МЧС России. Психологи взаимодействуют с родственниками пропавших,
- пишет издание "Рен ТВ".
Гендиректор компании "Витязь-Аэро" Виктор Сиротин (именно его компании принадлежит исчезнувший борт) в беседе с изданием заявил, что техническое состояние пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 было исправным.
Он также поспешил добавить, что каждый 10 минут координирует поисково-спасательные мероприятия. А также и тот факт, что пилот пропавшего Ми-8 имел огромный опыт полетов:
Погода действительно нелетная, а потому отправиться по воздуху к предполагаемому месту пропажи вертолета практически невозможно.
Приблизительно в 8 утра, 1 сентября, в Росавиации сообщили, что к поискам вертолета и пассажиров был подключен самолет Ан-26.
СКРИНШОТ С TG-КАНАЛА "РЕН ТВ|НОВОСТИ"
Журналисты издания также опубликовали список членов экипажа пропавшего на Камчатке борта – командир вертолета Денис Б., второй пилот Николай Я., бортмеханик Сергей А.
В Сети также гуляет список пропавших пассажиров, находившихся на борту в момент взлета:
Бузикова Татьяна Юрьевна;
Репникова Юлия Викторовна;
Ширинкин Михаил Андреевич;
Репников Михаил Алексеевич;
Серегин Кирилл Сергеевич;
Никулин Александр Валерьевич;
Никулина Евгения Леонидовна;
Демичук Наталья Ивановна;
Янгубаева Ольга Ивановна;
Замятина Полина Сергеевна;
Кисельникова Юлия Владимировна;
Пахомова Анна Петровна;
Замятин Арсений Дмитриевич;
Левкин Максим Александрович;
Ососкова Ирина Юрьевна;
Пальора Анна Сергеевна;
Гординская Надежда Сергеевна;
Фурсова Людмила Петровна;
Степаненко Максим Валерьевич.
Всего, как сообщает источник, на борту находилось 22 человек - 19 туристов. К 9 утра, 1 сентября, их судьба остается неизвестной. Продолжаются активные поиск исчезнувшего борта.
31 августа стало известно об исчезновении вертолета Ми-8 в Камчатском крае, на борту которого находилось 19 пассажиров и 3 члена экипажа. Данные оперативно подтвердил губернатор Камчатки Владимир Солодов. Согласно его данным, люди вылетели с посадочной площадки в районе вулкана Вачкажец в поселок Николаевка.
ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ МИ-8 ПЕРЕД ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ. ВИДЕО С TG-КАНАЛА SHOT
Позже Mash сообщил, что такая вертолетная экскурсия, на вулкан Вачкажец, где примерно и ведила их туристка Светалана Петушкова, стоит 20 тысяч рублей. Группу организовывал местный экстремал Кирилл Серегин, который также находился на воздушном судне:
Экскурсия планировалась на 1 сентября, но позже Кирилл предупредил желающих, что в воскресенье будет нелетная погода и лучше лететь 31 августа.
До пунтка назначения вертолет так и не добрался, а связь была потеряна, поэтому забили тревогу.
По факту происществия было возбуждено уголовное дело по статье 263 Угоролного кодекса российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи принялись выяснять все обстоятельства произошедшего.
Связаться с МЧС и задать вопросы можно по телефону горячей линии 8 (4152) 30-10-99. Поиски продолжаются.