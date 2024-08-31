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Bloomberg: на Украине передумали прекращать транзит российского газа в Европу
13:03 01.09.2024

Bloomberg
США

Украина продолжит исполнять свои обязательства по транзиту, заявил глава "Нафтогаза"
Bloomberg: на Украине передумали прекращать транзит российского газа в Европу

Михаил Подоляк на днях сообщил, что в 2025 году Украина прекратит транзит нефти по нефтепроводу "Дружба", пишет Bloomberg. В европейских странах, зависящих от российского топлива, началась истерика. Председателю правления "Нафтогаза" пришлось опровергнуть эти слова.

Украина останется надежным транзитером нефти в европейские страны и будет выполнять текущие контракты до истечения срока их действия, заявил председатель правления государственной энергетической компании "Нафтогаз" в интервью Bloomberg.

Комментарии председателя правления "Нафтогаза" Алексея Чернышова призваны успокоить покупателей после того, как в регионе распространились слухи о возможном прекращении поставок нефти через охваченную военными действиями страну.

"Я категорически опровергаю слухи о прекращении транзита нефти в Европу до окончания срока действия контракта, - в пятницу заявил Чернышов Bloomberg. - Украина остается надежным партнером для европейских стран".

Ранее в пятницу советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил изданию Novyny.LIVE, что уже в январе Украина может прекратить транзит нефти, а также поставки природного газа по соединяющему Россию и Европу нефтепроводу "Дружба". Позже он уточнил, что текущие контракты будут выполнены, сообщает платформа We-Ukraine.

Изначальное заявление вызвало эмоциональную реакцию у чиновников в странах Восточной Европы, зависящих от России в области энергетики, в частности Венгрии и Словакии. Акции базирующейся в Будапеште энергетической компании Mol Nyrt, владеющей нефтеперерабатывающими заводами в Венгрии и Словакии, упали на 5,6%, до самого низкого уровня с марта 2023 года, но затем немного отыграли падение.

Киев пытается заставить Европу отказаться от российских энергоносителей, которые являются ключевым источником дохода для Москвы, финансирующим идущую уже третий год военную операцию Кремля. Многие страны ускорили диверсификацию энергопотребления с целью уменьшить зависимость от России, а Венгрия, напротив, удвоила импорт.

В пятницу министр иностранных дел страны Петер Сийярто отправился в Санкт-Петербург на встречу с генеральным директором ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, где, по его словам, получил заверения в том, что Россия продолжит поставлять Венгрии природный газ.

В июле Киев запретил российскому ПАО "Лукойл" поставлять газ в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", что, впрочем, вызвало лишь временную заминку в транзите, поскольку другому российскому поставщику было разрешено вмешаться в ситуацию и продолжить поставки в соответствии с контрактом.

"Мы, как никто другой, понимаем важность стабильного энергоснабжения населения, поэтому будем продолжать выполнять свои обязательства по действующим контрактам на транспортировку газа и нефти, - говорится в заявлении Чернышова. - В то же время мы поддерживаем и всячески способствуем скорейшей диверсификации источников энергоснабжения Европы".

Авторы: Олеся Сафронова (Olesia Safronova), Диана Кьюка (Deana Kjuka).

Источник - ИноСМИ
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