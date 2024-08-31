Крыса в углу: последний аккорд Зеленского, - Ростислав Ищенко

13:05 01.09.2024

Крыса в углу: последний аккорд Зеленского



Ростислав Ищенко

автор издания Украина.ру



Южный участок донецкого фронта со стороны Украины напоминает дуршлаг: кое-где, отдельные подразделения пытаются держаться. Особенно хорошо это получается в тех местах, где ВС РФ не считают нужным наступать. Но в целом фронт дырявый, а ВСУ перешли от попыток организованного отступления к беспорядочному бегству.



Шансов остановить это бегство на левом берегу Днепра у киевских властей практически нет. С каждым часом их становится все меньше. После практически годичного мертвого стояния двинулся фронт под Купянском. ВСУ больше не выдерживают давления, а значит скоро могут побежать и на северном участке. Сомневаюсь, что у них останется достаточное количество фаталистов, чтобы набрать хотя бы полноценный гарнизон Харькова. Велика вероятность, что миллионник будет сдан так же, как сейчас сдают пятнадцатитысячники.



Похоже, что моральный слом ВСУ, которого мы так долго ждали, наконец произошел. Они утратили волю к сопротивлению. Уцелевшие хотят выжить. Эта армия у Украины кончается, а новую набрать неоткуда.



Тем не менее, депутаты Рады пребывают в прекрасном расположении духа и продолжают с остервенением сражаться друг с другом за остатки финансовых потоков. Зеленский выпрашивает у США дальнобойные ракеты, чтобы бить по Москве, по Питеру, по Нижнему Новгороду. А ворвавшиеся в приграничные селения Курской области украинские солдаты без тени сомнения убивают мирных граждан, хоть прекрасно понимают, что они проиграли, не стесняясь говорят это на камеру и выкладывают в интернете.



Казалось бы как можно множить свои преступления в преддверии катастрофы собственного государства? Тем более, что победители уже пообещали суд, до которого, впрочем, еще надо дожить. Далеко не всем удается сдаться в плен. В бою бывает некогда разбираться, кто уже созрел для сдачи, а кто еще воюет.



Ситуация требует от украинских политиков и военных замаливать имеющиеся грехи, а не совершать новые преступления. Но они действуют вопреки логике. Дошло до того, что американцы уже публично говорят требующим ракет украинцам, что не хотят воевать с Россией, так как такой конфликт может в любой момент перерасти в ядерный. Украинцы же удивляются: "Как это вы не хотите ядерной войны? Это же именно то, что нужно!"



США внезапно осознали, что Киев, в вопросе антироссийских провокаций готов пойти значительно дальше, чем хотелось бы действующему американскому руководству. Причем, чем меньше остается у Украины времени, тем активнее киевские власти пытаются взять на себя инициативу расширения пространства войны на Европу.



Часть европейцев, надеясь, что конкретно их не зацепит, поддерживает идею усиления конфронтации с Россией, часть против, но Украина безоглядно готова на все. И ладно бы только элита (эти надеются спрятаться на Западе и жить в свое удовольствие на наворованные капиталы), но мучают пленных и убивают гражданских простые солдаты ВСУ (многие родом из СССР, поскольку Украина массово гонит на фронт в возрасте от 50-и лет и выше).



При этом, как я отмечал выше, подавляющему большинству простых солдат бегущей армии понятно, что это конец, но они склонны к совершению военных преступлений даже больше, чем в 2014 году, когда они верили в близкую победу.



Это не какая-то особая украинская черта. Примерно так же ведут себя многие бандиты, осознавшие, что в момент выбора сделали неверную ставку, но пути назад нет. И в политике такое поведение не единично. Немцы тоже продолжали убивать узников концлагерей даже прекрасно слыша канонаду приближающегося фронта, а иногда даже зная, что РККА или западные союзники находятся в паре километров и через полчаса-час войдут в лагерь.



Такой садизм последней минуты связан с тем, что человек, осознавший пагубность для себя лично сделанного когда-то выбора, не желает смириться с тем, что он через считанные минуты из господина и распорядителя чужих жизней превратится в тварь дрожащую. И этот его позор увидят те, над кем он недавно куражился.



Он видит и понимает, что они ждут своих освободителей, что они тоже понимают, что сейчас должно произойти, как изменятся роли, и в пароксизме бешенства начинает убивать, чтобы только продлить свою неограниченную власть над людьми и чтобы не дать людям, уже вдыхающим воздух свободы, этой свободой насладиться, в то время, как он будет лишен своего статуса и опустится в самый низ социальной лестницы. Фактически в последнюю минуту своего господства он мстит зависимым от него людям, за неправильность своего выбора, за свое поражение и за их победу.



На Украине этим комплексом страдает как режим в целом, так и его структуры и даже миллионы простых граждан страны. Разница лишь в том, что простые граждане могут только перебить своих недостаточно украинизированных соседей, чтобы не радовались возможности вернуться в Россию, на ведомственном уровне могут зачистить тюрьмы от политических заключенных, перебив бенефициаров будущей победы. Государство же ведет речь о дальнобойных ракетах и провоцирует ядерную войну.



Им не то, чтобы совсем не страшно, просто это страх особого рода, уступающий гневу на более удачливых в выборе. Люди такого рода не верят, что кто-то может делать выбор, исходя из своих взглядов. Они уверенны, что оппоненты такие же как они и стремились только к личному благополучию. Оппоненты оказались умнее, проницательнее, победа оказалась за ними. Сейчас они будут ею наслаждаться и потешаться над вчерашним хозяином жизни, который, как выяснилось, в выборе ошибся.



Но власть-то пока у него и сейчас он посмотрит как изменится их настроение, когда они поймут, что могут вдали увидеть колонны своих освободителей, но до освобождения не доживут, поскольку он убьет их сейчас. Так думают и Сырский с Зеленским, отдающие приказы массированно обстреливать Курск и Белгород, расстреливать гражданских на курском пограничье, так же думает и исполняющий эти приказы солдат, так же думает и генерал СБУ, готовящий расправу над числящимися за спецслужбой политическими заключенными.



Исполнители, конечно, не убьют всех, но сделают все от них зависящее, чтобы убить многих. Сами же постараются выжить, еще и мемуары напишут в тюрьме и на них заработают.



Десять лет назад, когда путчисты только осваивались в киевских кабинетах, я писал, что для тех наших людей, которые дождутся освобождения тяжелее всего будет пережить последние дни и часы нацистской власти, поскольку в окно они уже могут видеть во дворе своего дома русские танки, а в это время бегущая украинская нечисть будет убивать их в собственной квартире, чтобы не радовались своей победе.



Организаторы гораздо опаснее. Такие как Зеленский, ставшими зависимыми от власти и ее сейчас теряющими, обычно действуют по принципу "так не доставайся же ты никому". Хорошо, конечно, что у Украины нет своего ядерного оружия, но плохо то, что масштабную катастрофу с большим количеством погибших можно организовать и без него. Кроме того, Зеленский с первого дня СВО пытается заставить Запад воевать на стороне Украины. И эти попытки он не оставил и не оставит, ядерный апокалипсис его не пугает. Это его месть миру за свое ничтожество.



Окончательно потерявшие человеческий облик, Зеленский и его окружение опасны для человечества. Чем меньше у них будет времени на реализацию своих преступных планов, тем всем нам будет лучше и спокойнее.



О том, каким видит Ростислав Ищенко ближайшее будущее Украины - в статье "Об изъятии термина Украина из оборота"