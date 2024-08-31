 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 01.09.2024
13:48  Вопросы безопасности: разъедание целостности государства ведет к хаосу, - Илья Титов
13:22  Близ Питера продолжается подъем пушек, затонувшего при Петре I линкора "Портсмут"
13:20  Альтернатива G7. Почему все больше стран стремятся в БРИКС, - Айнур Ногаева
13:18  На рынке труда в России возник серьезный игрок. Миграционной вольнице приходит конец?
13:15  Военачальники, упомянутые А.С. Пушкиным в поэме "Полтава", - П.В. Густерин
13:13  В Азербайджане проходят внеочередные парламентские выборы
13:09  "Ответкой" за трагедию Белгорода должны быть удары по мостам на Днепре и карпатским тоннелям

13:05  Крыса в углу: последний аккорд Зеленского, - Ростислав Ищенко
13:03  Bloomberg: на Украине передумали прекращать транзит российского газа в Европу
10:29  Среди Камчатских вулканов разбился вертолет Ми-8 с 19 туристами - выживших нет
10:16  Бандеровцы увязли в Курских лесах, - Р.Маркуш
09:27  Ближний Восток и морское могущество США, - Л.Савин
01:00  Легитимной на Украине осталась лишь местная власть, или Просроченная украинская государственность, - Е.Волков
00:57  Американский левиафан: между Богом и дьяволом. Дональд Трамп идет ва-банк, - П.Беседин
00:47  Недобор студентов в средние профессиональные школы Ашхабада, - ХТ
00:35  Принцесса Норвегии Марта-Луиза Глюксбург вышла замуж за афро-шамана Дурека (видео)
00:28  Тель-Авив начал крупнейшую за последние годы военную кампанию на Западном берегу реки Иордан
00:21  "Переговорщик" Мединский возглавил управление в Администрации Путина
00:15  Битва за Селидово: У ВСУ безнадега, - А.Ситников
00:05  Путин подарил Киму табун орловских рысаков (24 головы)
Суббота, 31.08.2024
17:14  Садыр Жапаров присвоил звание генерал-полковника Камчыбеку Ташиеву
17:00  Левые инициировали процедуру импичмента Эмманюэля Макрона
16:40  Криптоотношения России и Китая оказались под угрозой, - МК
14:31  Украинская война спровоцирует новый передел Европы, - И.Крастев
14:27  В Россию из Китая перестали поставлять товары двойного назначения без предоплаты
14:23  "Экологический терроризм". США ищут способ устранить хуситов чужими руками, - Л.Цуканов
14:20  РосАрмия продолжает штурм Селидова. Взята половина города
13:24  Немецкая "Железная леди". Спасет ли Сара Вагенкнехт Германию от раскола, - Стивен Эрлангер
13:22  "Удар смерти" по Израилю откладывается
13:20  Джихадисты переходят на криптовалюту, - Лариса Шашок
13:17  Иван Штубня: НАТО уже проиграла России
13:15  Президент Рахмон запустил модернизированный гидроагрегат Нурекской ГЭС
13:13  А.Рар: Макрону прилетела "ответка" от шейхов. За Павла Дурова
13:12  В школах Таджикистана станет больше российских учителей
13:09  Драго Боснич: Последний шанс Армении на выживание упущен
11:18  Средняя продолжительность жизни в Китае достигла рекордного значения в 78,6 лет
11:15  Дело Чубайса: Жуликов из отмывочной конторы Роснано ловят по всему миру
11:12  Силовики не решаются признать, сколько в России незаконных мигрантов
11:08  "Калашников": автомат АК-12 принят на вооружение Росгвардии
09:34  "Мы обещали строить школы...". Речь С.Жапарова на открытии его нового дворца-резиденции "Ынтымак Ордо"
09:27  "Нет переживаний...". Монголия отказалась арестовывать Путина в ходе его визита в страну
09:20  ОПЕК ждут новые бунты, - Глеб Простаков
09:11  Ермек Маржикпаев потерял должность министра туризма и спорта Казахстана
09:08  Россия предоставила убежище более чем 400 гражданам недружественных стран
01:53  Еще не вся Европа стала "коричневой". Трудности в диалоге Западной и Восточной Германии нарастают, - ФСК
01:52  Возможна ли цифровизация сельского хозяйства Таджикистана без интернета? - Сайфиддин Караев
01:30  Baijiahao: Россия нашла применение индийским рупиям
00:58  Сторонников улучшения отношений с Россией среди кандидатов в японские премьеры нет, - А.Кошкин
00:57  Древности "Старого Казахстана": как сакское золото попало в руки "семейного" олигарха?
00:55  Сетевая война. Как "спящие" телеграм-каналы вбрасывают фальшивые новости, - А.Зворыкин
00:45  Судьба Кариньша. Латышский премьер-иноагент отработал свою вредительскую программу и вернулся в США
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Крыса в углу: последний аккорд Зеленского, - Ростислав Ищенко
13:05 01.09.2024

Крыса в углу: последний аккорд Зеленского

Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру

Южный участок донецкого фронта со стороны Украины напоминает дуршлаг: кое-где, отдельные подразделения пытаются держаться. Особенно хорошо это получается в тех местах, где ВС РФ не считают нужным наступать. Но в целом фронт дырявый, а ВСУ перешли от попыток организованного отступления к беспорядочному бегству.

Шансов остановить это бегство на левом берегу Днепра у киевских властей практически нет. С каждым часом их становится все меньше. После практически годичного мертвого стояния двинулся фронт под Купянском. ВСУ больше не выдерживают давления, а значит скоро могут побежать и на северном участке. Сомневаюсь, что у них останется достаточное количество фаталистов, чтобы набрать хотя бы полноценный гарнизон Харькова. Велика вероятность, что миллионник будет сдан так же, как сейчас сдают пятнадцатитысячники.

Похоже, что моральный слом ВСУ, которого мы так долго ждали, наконец произошел. Они утратили волю к сопротивлению. Уцелевшие хотят выжить. Эта армия у Украины кончается, а новую набрать неоткуда.

Тем не менее, депутаты Рады пребывают в прекрасном расположении духа и продолжают с остервенением сражаться друг с другом за остатки финансовых потоков. Зеленский выпрашивает у США дальнобойные ракеты, чтобы бить по Москве, по Питеру, по Нижнему Новгороду. А ворвавшиеся в приграничные селения Курской области украинские солдаты без тени сомнения убивают мирных граждан, хоть прекрасно понимают, что они проиграли, не стесняясь говорят это на камеру и выкладывают в интернете.

Казалось бы как можно множить свои преступления в преддверии катастрофы собственного государства? Тем более, что победители уже пообещали суд, до которого, впрочем, еще надо дожить. Далеко не всем удается сдаться в плен. В бою бывает некогда разбираться, кто уже созрел для сдачи, а кто еще воюет.

Ситуация требует от украинских политиков и военных замаливать имеющиеся грехи, а не совершать новые преступления. Но они действуют вопреки логике. Дошло до того, что американцы уже публично говорят требующим ракет украинцам, что не хотят воевать с Россией, так как такой конфликт может в любой момент перерасти в ядерный. Украинцы же удивляются: "Как это вы не хотите ядерной войны? Это же именно то, что нужно!"

США внезапно осознали, что Киев, в вопросе антироссийских провокаций готов пойти значительно дальше, чем хотелось бы действующему американскому руководству. Причем, чем меньше остается у Украины времени, тем активнее киевские власти пытаются взять на себя инициативу расширения пространства войны на Европу.

Часть европейцев, надеясь, что конкретно их не зацепит, поддерживает идею усиления конфронтации с Россией, часть против, но Украина безоглядно готова на все. И ладно бы только элита (эти надеются спрятаться на Западе и жить в свое удовольствие на наворованные капиталы), но мучают пленных и убивают гражданских простые солдаты ВСУ (многие родом из СССР, поскольку Украина массово гонит на фронт в возрасте от 50-и лет и выше).

При этом, как я отмечал выше, подавляющему большинству простых солдат бегущей армии понятно, что это конец, но они склонны к совершению военных преступлений даже больше, чем в 2014 году, когда они верили в близкую победу.

Это не какая-то особая украинская черта. Примерно так же ведут себя многие бандиты, осознавшие, что в момент выбора сделали неверную ставку, но пути назад нет. И в политике такое поведение не единично. Немцы тоже продолжали убивать узников концлагерей даже прекрасно слыша канонаду приближающегося фронта, а иногда даже зная, что РККА или западные союзники находятся в паре километров и через полчаса-час войдут в лагерь.

Такой садизм последней минуты связан с тем, что человек, осознавший пагубность для себя лично сделанного когда-то выбора, не желает смириться с тем, что он через считанные минуты из господина и распорядителя чужих жизней превратится в тварь дрожащую. И этот его позор увидят те, над кем он недавно куражился.

Он видит и понимает, что они ждут своих освободителей, что они тоже понимают, что сейчас должно произойти, как изменятся роли, и в пароксизме бешенства начинает убивать, чтобы только продлить свою неограниченную власть над людьми и чтобы не дать людям, уже вдыхающим воздух свободы, этой свободой насладиться, в то время, как он будет лишен своего статуса и опустится в самый низ социальной лестницы. Фактически в последнюю минуту своего господства он мстит зависимым от него людям, за неправильность своего выбора, за свое поражение и за их победу.

На Украине этим комплексом страдает как режим в целом, так и его структуры и даже миллионы простых граждан страны. Разница лишь в том, что простые граждане могут только перебить своих недостаточно украинизированных соседей, чтобы не радовались возможности вернуться в Россию, на ведомственном уровне могут зачистить тюрьмы от политических заключенных, перебив бенефициаров будущей победы. Государство же ведет речь о дальнобойных ракетах и провоцирует ядерную войну.

Им не то, чтобы совсем не страшно, просто это страх особого рода, уступающий гневу на более удачливых в выборе. Люди такого рода не верят, что кто-то может делать выбор, исходя из своих взглядов. Они уверенны, что оппоненты такие же как они и стремились только к личному благополучию. Оппоненты оказались умнее, проницательнее, победа оказалась за ними. Сейчас они будут ею наслаждаться и потешаться над вчерашним хозяином жизни, который, как выяснилось, в выборе ошибся.

Но власть-то пока у него и сейчас он посмотрит как изменится их настроение, когда они поймут, что могут вдали увидеть колонны своих освободителей, но до освобождения не доживут, поскольку он убьет их сейчас. Так думают и Сырский с Зеленским, отдающие приказы массированно обстреливать Курск и Белгород, расстреливать гражданских на курском пограничье, так же думает и исполняющий эти приказы солдат, так же думает и генерал СБУ, готовящий расправу над числящимися за спецслужбой политическими заключенными.

Исполнители, конечно, не убьют всех, но сделают все от них зависящее, чтобы убить многих. Сами же постараются выжить, еще и мемуары напишут в тюрьме и на них заработают.

Десять лет назад, когда путчисты только осваивались в киевских кабинетах, я писал, что для тех наших людей, которые дождутся освобождения тяжелее всего будет пережить последние дни и часы нацистской власти, поскольку в окно они уже могут видеть во дворе своего дома русские танки, а в это время бегущая украинская нечисть будет убивать их в собственной квартире, чтобы не радовались своей победе.

Организаторы гораздо опаснее. Такие как Зеленский, ставшими зависимыми от власти и ее сейчас теряющими, обычно действуют по принципу "так не доставайся же ты никому". Хорошо, конечно, что у Украины нет своего ядерного оружия, но плохо то, что масштабную катастрофу с большим количеством погибших можно организовать и без него. Кроме того, Зеленский с первого дня СВО пытается заставить Запад воевать на стороне Украины. И эти попытки он не оставил и не оставит, ядерный апокалипсис его не пугает. Это его месть миру за свое ничтожество.

Окончательно потерявшие человеческий облик, Зеленский и его окружение опасны для человечества. Чем меньше у них будет времени на реализацию своих преступных планов, тем всем нам будет лучше и спокойнее.

О том, каким видит Ростислав Ищенко ближайшее будущее Украины - в статье "Об изъятии термина Украина из оборота"

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725185100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с членами Национальной паралимпийской сборной Казахстана
- Олжас Бектенов принял участие в расширенном собрании фракции партии "AMANAT"
- Аудит ценообразования в строительной сфере завершила Высшая аудиторская палата
- О сохранении базовой ставки на уровне 14,25%
- Мы приветствуем инициативы Всемирного банка по поддержке реформ в Казахстане – Н. Байбазаров
- Постановление ЦИК РК от 28 августа 2024 года №35/39
- Тамара Дуйсенова ознакомилась с ходом реализации госпрограмм в Павлодарской области
- Аким Алматы предложил новые правила для электросамокатов
- Расширение партнерства в энергетике с китайскими партнерами обсуждает глава Минэнерго Казахстана в ходе визита в КНР
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  