"Ответкой" за трагедию Белгорода должны быть удары по мостам на Днепре и карпатским тоннелям

13:09 01.09.2024

Око за око - не наш метод, мирные украинцы не должны страдать за преступления террористов в погонах



Сергей Аксенов

Материал комментируют:

Виктор Литовкин

Дмитрий Еловский

Дмитрий Селезнев



Пятеро погибших и более четырех десятков раненых, 37 из которых находятся в больницах - таковы страшные итоги очередного обстрела Белгорода со стороны ВСУ. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, среди пострадавших семеро детей, двоих тяжелораненых взрослых доставят в Москву.



Неизбирательный удар был нанесен кассетными боеприпасами из РСЗО "Вампир". В Сети распространяются чудовищные кадры прямого попадания снаряда в автомобиль на трассе, пожара в торговом центре, горящих домов. Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ - "Теракт".



Российские издания публикуют подборки украинских постов, где авторы смакуют горе белгородцев, радуются убитым и раненым гражданским, отмечая, что авторы аморальных воплей не только профессиональные пропагандисты, но и "простые граждане". В связи с этим в РФ появились призывы ответить симметрично.



А может, именно этого Киев и добивается своими действиями?



- Я не сторонник симметричных ответов. Мы не можем действовать также, как ВСУ - давать залп из "Града" по жилым кварталам, - говорит военкор WarGonzo Дмитрий Селезнев. - Нужно действовать точечно. Находить украинские РСЗО, бьющие по нашим городам и уничтожать их. Мы же заявили, что на Украине живут наши люди. Как можно мстить гражданским?



Для оправдания вчерашнего удара по Белгороду украинская сторона кивала на разрушенную многоэтажку в Харькове. Якобы наши промахнулись по военному объекту и попали в нее бомбой. Но в этом случае от многоэтажки ничего не осталось бы. Это могла быть и их ракета ПВО, такое и у них, и у нас случалось, и не раз.



Однако, Киев раскручивает пружину ненависти и в отместку ударил по поселку Дубовое в Белгороде. То есть, по их версии, наш самолет, оказавшись над этим поселком запустил планируемую бомбу и улетел? Но при чем здесь Дубовое? Бред. Я там был. Могу ответственно сказать, что там нет никаких военных объектов и оттуда ничего не запускается.



Поражает, как отвязно комментируют происходящее украинские СМИ. Я читаю их ведущее информагентство на букву "у". Оно похоже на "Радио тысячи холмов", которое разожгло этноцид в Руанде. Разжигает ненависть к русским по национальному признаку. Геббельс "отдыхает". За то, что они пишут запросто можно привлечь к международному суду.



- Мы, конечно не будем наносить удары по жилым массивам украинских городов - это не гуманно, - продолжает военный эксперт Виктор Литовкин. - Но я бы на месте российского руководства сделал заявление о том, что наше терпение кончилось и теперь за каждый удар по мирным жителям в России будет нанесен ассиметричный удар по Украине.



"СП": Какой именно, по каким объектам?



- По правительственному кварталу Киева, по центральному ж/д вокзалу тоже в столице, по мостам через Днепр, по тоннелям в Карпатах, по которым идут поезда с западной боевой техникой для ВСУ, по другим станциям на границе Украины с европейскими странами, где вагоны "переобувают" с узкой на широкую колею и т. п.



Дать сутки или двое, чтобы мирные граждане покинули районы этих объектов, и ударить. Тогда это будет реальный ответ. Потому что атаки военных или энергетических объектов наши люди воспринимают как часть боевых действий. А нужны информационно-показательные ответы. ВСУ, когда бьют по Белгороду, занимаются именно этим.



Таким образом Киев пытается продемонстрировать, что российские власти не могут защитить население, сеют страх среди наших граждан. Хотя наши люди и не поддаются на все эти провокации, тем не менее в народе часто говорят, что обещаний ответить больше, чем реальных ответов. Для людей важно око за око. Ответственность за это падет на Киев.



- Россия никогда симметрично на подобные вещи не отвечает, - констатирует гендиректор коммуникационного агентства ACTOR Дмитрий Еловский. - Потому что это как правило не решает проблему и приводит лишь к эскалации. Обычно Москва продолжает действовать в рамках того плана, который у нее был на момент того или иного обострения.



Например, недавнюю самую мощную с начала СВО ракетную и БПЛА-атаку по инфраструктуре Украины ВС РФ провели вовсе не ради того, чтобы отомстить за вторжение в Курскую область, как утверждают некоторые. Это точно не удары возмездия. Речь идет о плановом уничтожении украинской энергосистемы. Это стратегическая работа.



Поэтому и в случае последнего обстрела Белгорода российское руководство не станет реагировать истерично, пытаясь отыграться на гражданском населении. При этом будет проведена масштабная гуманитарная работа: помощь людям, выплаты, лечение, в том числе в столице и т. п. Наша система заточена именно на помощь, а не на месть.



"СП": Как негативные эмоции белгородцев, вызванные непрекращающимися обстрелами, могут повлиять на внутриполитическую ситуацию?



- Оно будет низким. Практика показала, что обстрелы приграничья стали рутиной и больше не приводят к росту такого показателя как "тревожность населения". Объективно говоря, людей волнует то, что происходит лично с ними или их близкими. А за происходящее на далекой для большинства Белгородчине хотя и переживают, но в уныние не впадают.



Наши граждане научились четко разделять, понимать, что угрожает государству в целом, а что является крайне болезненным, но локальным фактом, совсем не фатальным для страны. Но для Белгородской области это, конечно, очень серьезно. Можно только поддержать ее жителей и губернатора, которые живут в таких условиях уже второй год.