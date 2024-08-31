В Азербайджане проходят внеочередные парламентские выборы

13:13 01.09.2024

Артем Кожевников

Внеочередные выборы в Милли Меджлис (однопалатный парламент) проходят в Азербайджане. Всего в голосовании могут принять участие около 6,5 миллиона избирателей.



Голосование началось в 08:00 (07:00 мск) воскресенья, 1 сентября. По всей стране открыто более 6 тысяч избирательных участков. Отмечается, что участки будут работать до 19:00 (18:00 мск).



Как заявил представитель Центризбиркома Азербайджана Фарид Оруджев, за первые четыре часа проголосовали более 20 процентов избирателей. Среди проголосовавших указывается президент Азербайджана Ильхам Алиев, который вместе со своей женой и дочерью, сделал свой выбор на избирательном участке в столице республики.



Как сообщает госинформагентство Азербайджана, за 125 мест в парламенте борются 990 кандидатов, 305 из которых представляют политические партии, остальные являются независимыми претендентами на получение депутатских мандатов.



В Центризбиркоме Азербайджана отметили, что около 1 тысячи избирательных участков оснащены веб-камерами, которые обеспечивают доступ в режиме онлайн к процессу голосования. Кроме того, за ходом выборов следят более 112 тысяч местных наблюдателей и почти 600 международных представителей от 51 организации и 69 стран.



По данным соцопросов, которые публикуют СМИ, правящая партия "Новый Азербайджан" под руководством своего лидера Ильхама Алиева с высокой вероятностью сохранит большинство мест в парламенте. В прошлом созыве у партии было 70 мест.



Ожидается, что первые итоги ЦИК объявит уже в ночь на 2 сентября. При этом окончательные итоги выборов избирательная комиссия должна огласить в течение 20 дней, после чего итоговый протокол будет передан в Конституционный суд Азербайджана для утверждения, решение о котором он примет в течение 10 дней.



Напомним, что очередные выборы в парламент должны были состояться в ноябре 2024 года. Однако в связи с проведением климатической конференции COP29 в Баку, которая намечена на начало ноября, депутаты от партии "Новый Азербайджан" выступили с инициативой проведения досрочных выборов.