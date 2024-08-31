На рынке труда в России возник серьезный игрок. Миграционной вольнице приходит конец?

13:18 01.09.2024

На рынке труда в России возник серьезный игрок - северокорейские рабочие. Заменят ли они мигрантов из Средней Азии? Что на этот счет говорят власти страны? И как ввоз трудовых мигрантов из КНДР повлияет на внутренний рынок труда? Царьград обсудил это с нашими экспертами Михаилом Матвеевым, Сергеем Ткачуком и Алексеем Петропольским.



Северокорейские труженики могут составить серьезную конкуренцию мигрантам из Таджикистана и Узбекистана. Дисциплина, высокая производительность труда, приверженность порядку - такие качества считаются визитной карточкой этих работников. Сейчас в России обсуждают, как наладить трудовую миграцию из КНДР. Вопрос в том, позволят ли это сделать те лоббисты, которые заинтересованы в завозе мигрантов из среднеазиатских республик.



По словам депутата Госдумы Михаила Матвеева, тяжелый труд непривлекателен для мигрантов из Средней Азии. Вот пойти в курьеры или таксисты - другое дело.







Есть некий завод. На нем не хватает, допустим, ста рабочих. Ввозится 15 миллионов мигрантов. А этих ста рабочих рук как не было, так и нет. Все эти 10 миллионов или 15 рассосались, где платят побольше, где работают поменьше. Все таксисты, все курьеры, еще как-то, где-то, куда-то там чего-то. А на этом заводе как не было этих ста рабочих рук, так и нет,

- констатировал Матвеев в эфире программы "Мы в курсе".



Зачем работать на предприятии, когда есть доставка и такси? Тем более что платят там нормально, а работа непыльная. Можно вообще не работать. Как сказал гендиректор компании "Межгосударственный миграционный центр" Сергей Ткачук, граждане бывших стран СНГ, которые приезжают в Россию, они не держатся за работу. И в любой момент могут уволиться.



Проблема в чем? В том, что эсэнгэшники приезжают, но они не держатся за работу. В большинстве. То есть даже организованный набор, который проводится в Узбекистане или Таджикистане, грубо говоря, приводит к чему: люди получают документ, приезжают сюда, отрабатывают месяц в компании. И у них есть возможность свободного перемещения. То есть они захотели - уволились - и все. То есть они не привязаны к работодателю никак,

- пояснил Ткачук.



Вольнице мигрантов приходит конец?



За минувший год в нескольких регионах был принят закон о запрете мигрантам работать в ряде сфер. На федеральном уровне законодательство тоже ужесточается. В частности, власти обсуждают возможность введения режима контролируемого пребывания иностранных граждан на территории нашей страны.



То есть схема "документы получили, детей, жен в Россию перетащили" может оказаться нерабочей. Положить конец ей пытаются. В первую очередь наймом работников из Северной Кореи.



Элементарно: у меня у товарища лесопилка, и они рубят лес. Если мы берем нашу Среднюю Азию, то люди, когда пилят дерево бензопилой, делают это на уровне пояса, чтоб не наклоняться. Если сотрудник из КНДР рубит, то он делает это от корней. Ну и понятно, что выработка и лучше, и быстрее, и качественнее,

- рассказал в эфире Царьграда эксперт по правовым вопросам "Опоры России", предприниматель Алексей Петропольский.



То есть реальные отзывы есть, вполне положительные. Работают корейцы, кстати, только по схеме "дом - работа - дом". Приехали - контракты закрыли, вернулись к своим семьям. Переселения деревнями ждать не придется. Получают документы только конкретные лица. Дальше работа через визовые центры. Вопрос контроля - на государственном уровне.



Они сюда приезжают по визе. То есть механизм, который сейчас запускают в работу, - это учебная виза, производственная практика. Они привязываются к конкретной компании на определенной производственной практике и в ней работают. Переместиться в другую компанию они не могут. Потому что производственная практика в компании, согласовывается с посольством. Как военные люди - так и они работают,

- отметил Сергей Ткачук.



Мигрантов из Средней Азии заменят корейцы?



Пока что демократические препоны не дают возможности ввозить нужное количество людей в Россию, указал Алексей Петропольский. Поскольку есть ограничения по квотам. И говорить о том, что это тенденция, крайне тяжело. Больше желание работодателей, добавил он.



На сегодняшний момент это больше желание работодателей, чем реальная возможность. Была бы такая возможность, поверьте, мы бы уже невооруженным глазом на каждой стройке видели оттуда людей,

- сказал Петропольский.



Понятно, что основную рабочую силу корейцы не заменят. И альтернативой миллионам иностранных специалистов вряд ли станут. Но, может, только пока? По мнению Михаила Матвеева, возможно, это будет взаимодействие на каком-то неофициальном уровне, пока действуют санкции. Но в любом случае, когда речь идет о северокорейских рабочих, то проводятся организованные наборы людей для работы на предприятиях прежде всего.



То есть северокорейских рабочих вряд ли мы увидим курьерами и таксистами - в самых привлекательных отраслях среди наших среднеазиатских мигрантов. Полностью проблему, конечно, не решить. Надо в целом ставить вопрос об ограничении миграции из Средней Азии. Люди, которые выросли в условиях жесткой идеологии чучхе, очень дисциплинированные. И вероятность того, что они будут за границей вести себя разгульно, она, конечно, значительно меньше,

- отметил Матвеев.



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Эксперт заметил, что в России сложилось достаточно мощное лобби представителей среднеазиатских республик. Оно может носить как национальный, так и религиозный характер. Но северные корейцы не подходят под эти критерии. Они не соответствуют тем сложившимся связям, в том числе коррупционным, которые существуют между лоббистами завоза мигрантов из Средней Азии, сказал Матвеев.



Анклавы готовы все оправдать: криминал, отсутствие документов, тотальное неприятие русского уклада. Главное, чтобы бизнес, построенный на нелегалах, продолжался. А с корейцев что, кроме честного труда, возьмешь?