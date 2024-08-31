Альтернатива G7. Почему все больше стран стремятся в БРИКС, - Айнур Ногаева

13:20 01.09.2024

Yeni Safak

Турция



БРИКС – символ многополярности

YS: все больше стран стремятся в БРИКС из-за нового миропорядка



БРИКС становится все более привлекательным в условиях меняющегося мира, пишет Yeni Şafak. Несмотря на политические и культурные различия, группа выступает на международной арене не только в качестве важного игрока, но и как форум развивающихся стран типа G7.



В то время как мировой порядок перестраивается, БРИКС вновь возникает на повестке дня с заявкой братского Азербайджана на присоединение к организации, поданной несколько дней назад. Примерно двумя месяцами ранее Турция тоже сделала заявление о возможном членстве в БРИКС. Несмотря на различные оценки на Западе, БРИКС не воспринимается странами - кандидатами на вступление как антизападная структура.



Чем привлекателен БРИКС?



БРИКС, сформированный в России в 2006 году и получивший свое название из первых букв наименований стран-основательниц, изначально включал в свой состав такие стремительно развивающиеся мировые экономики, как Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (присоединилась в 2010 году). С января 2024 года блок расширился за счет Египта, Эфиопии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), при этом еще 34 страны подали заявки на вступление.



Известно, что в условиях повышенного интереса к объединению страны-основательницы с осторожностью относятся к новым членам. В то время как Китай поддерживает прием новых участников, Индия и Бразилия, похоже, не заинтересованы в этом из-за разных опасений: расширение группы ослабит их влияние внутри нее, более мелкие члены подорвут привилегированное и престижное положение стран БРИКС, а объединение превратится в блок во главе с Китаем. В этой связи такие страны, как Алжир, Аргентина, Египет и Иран, рассматривают членство в БРИКС прежде всего как возможность для упрощенного доступа к китайским инвестициям и финансовой поддержке.



Возможна ли дедолларизация?



С точки зрения экономической привлекательности выделяется банк БРИКС - финансовое учреждение, созданное членами блока. Известный ранее как Банк развития БРИКС, он был создан в 2015 году как глобальная альтернатива МВФ и Всемирному банку. По сообщениям средств массовой информации, базирующееся в Китае учреждение начало свою деятельность с капиталом в 100 миллиардов долларов. На сегодняшний день банк профинансировал 98 проектов на общую сумму 32,4 миллиарда долларов, которые принесли пользу примерно 280 миллионам человек. В 2021 году с присоединением к банку Бангладеш, Египта, ОАЭ и Уругвая число членов достигло девяти. В дальнейшем ожидается также пополнение состава участников за счет Саудовской Аравии и Алжира.



Еще один важный вопрос - ослабление влияния доллара. Несмотря на то что Китай поддерживает идею дедолларизации, утверждается, что это способно нанести удар по другим хрупким экономикам. В этой связи можно говорить лишь о сокращении использования американской валюты.



С началом российско-украинского конфликта Китай, хотя и стал союзником России через ШОС и БРИКС, но, как видно, не поддерживает Россию и избегает любого военного союза с ней. Учитывая, что экономика является приоритетом для КНР, становится очевидно, что, если Запад займет в ее отношении такую же позицию, как против России, это станет катастрофой для Пекина.



Каков взгляд тюркского мира?



Сегодня предотвращение формирования блоков времен холодной войны и потребность в ориентации на конструктивный диалог составляют суть третьего пути, не допускающего скатывания к новой конфронтации.



Судя по заявлениям и действиям лидеров тюркских государств, мы видим, что они заинтересованы во всех направлениях глобальной повестки и безопасности (военной, продовольственной, экономической, экологической и т.д.). Можно сказать, что в отличие от других стран тюркские государства воспринимают БРИКС не как антизападную структуру, а как новые возможности. Индия, известная в качестве союзника Запада, тоже здесь именно в силу экономической привлекательности БРИКС. А Турция, страны Центральной Азии и Азербайджан поддерживают китайскую инициативу "Один пояс, один путь".



В этом контексте, как выразился президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, говоря о торговых и транспортных маршрутах, "БРИКС видится альтернативой неминуемой судьбе быть периферией Запада". Вот почему страны поворачиваются сюда. Важна также продовольственная безопасность, как отметил опять же узбекский лидер. Страны БРИКС, на долю которых приходится 50% мировых поставок продовольствия, могут сыграть важную роль в предотвращении продовольственного кризиса. В настоящее время участники объединения обеспечивают примерно 40% мирового производства пшеницы (свыше 260 миллионов тонн), более 30% мяса птицы (свыше 30 миллионов тонн) и 30% говядины (около 20 миллионов тонн). В этой связи возрастает важность сотрудничества с целью создания надежной системы снабжения и обеспечения доступа к продовольствию.



Заявка Азербайджана



В предпринимаемых Францией попытках "перехватить союзников" на Южном Кавказе в связи с нежеланием оставлять регион его истинным хозяевам также участвуют США. Известно, что Париж направил в Армению оружие и военных инструкторов, а 2-3 августа азербайджанские СМИ сообщили, что в оставленном российскими силами ереванском аэропорту приземлились самолеты с 50 американскими военнослужащими и военной техникой. Эта новость не была опровергнута американскими властями.



Применение данного оружия и техники не заставило себя долго ждать, и в дальнейшем стало известно, что они использовались в провокациях на азербайджано-армянской границе. Тот факт, что эти провокации произошли во время визита президента России Владимира Путина в Азербайджан (западные СМИ, кстати, впоследствии связали визит с заявкой Баку на присоединение к БРИКС), можно рассматривать как своего рода попытку переложить вину с больной головы на здоровую. Ведь, как мы уже отметили выше, БРИКС - это не столько международная организация, сколько привлекательная экономическая структура/форум. Более того, учитывая, что на встрече БРИКС+ в России прозвучали призывы о реформировании ООН, можно сказать, что эта структура становится символом многополярности.



С каждым днем все более привлекательный БРИКС, несмотря на широту своей географии, территориальные претензии (Китай - Индия), различные политические и идеологические системы и культурные различия, выступает на международной арене не только в качестве важного игрока, но и, если не как институт, то как форум развивающихся стран подобно G7.



Автор: Айнур Ногаева (Ainur Nogayeva)