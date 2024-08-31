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Близ Питера продолжается подъем пушек, затонувшего при Петре I линкора "Портсмут"
13:22 01.09.2024

Подняли три века спустя: что нашли на борту линкора "Портсмут", затонувшего в 1719 году
31 августа 2024

Репортаж

Подводно-археологическая экспедиция на месте потерпевшего крушение петровского корабля "Портсмут" продолжается в Финском заливе. Парусник Балтийского флота известен своим участием в Северной войне. В 1719 году он затонул у острова Котлин. Поднять его из морских глубин приказал еще Петр I. Спустя три века задача, поставленная первым императором, близится к завершению.



Пушечных ядер на дне Финского залива очень много. Несколько десятков снарядов водолазы подняли на борт буквально в последние дни экспедиции. А еще среди находок - книппели, фрагменты якоря и корпуса корабля. Но наибольшую ценность для археологов представляют пушки, которые Петру подарил датский король Фредерик IV. Масштабная операция по подъему затонувших орудий линкора "Портсмут" началась в 2017 году.

Вооружение "Портсмута" составляли 54 орудия. Часть были подняты после крушения. В этой экспедиции водолазы достали уже 18 пушек. Только представьте, эти артефакты пролежали под водой более трех столетий.

Вес каждой пушки - более двух тонн. На некоторых можно заметить клеймо, по которому эксперты установят завод, где было отлито орудие, год и, может быть, даже имя мастера. Часть находок венчает вензель Петра I. Именно по чертежам императора и был построен легендарный парусник. "Портсмут" отличился в Эзельском бою и стал флагманом победы русского флота над шведами.

"Это сражение известно тем, что оно первое, которое выиграл русский флот при помощи артиллерии. До этого русские моряки побеждали шведов при помощи абордажа на гребных судах, а здесь произошел такой классический бой, когда парусный корабль под парусами и при помощи артиллерии выиграл сражение у противника", - сказал Василий Петровский, заместитель начальника Ленинградской подводной археологической экспедиции ИИМК РАН.

Корабль затонул в 1719 году - сел на мель, потеряв курс в тумане. Место теперь называется Лондонской отмелью - в память о другом русском линкоре, который также нашел свое последнее пристанище на дне Финского залива. Экипаж "Портсмута" - 330 человек не пострадал, а вот боевой арсенал ушел на дно.

"На то время пушки представляет особую ценность, не все пушки были сняты. Есть такая информация, что Петр I лично присутствовал при вытаскивании пушек с этого корабля", - сказал Анатолий Калемберг, ведущий специалист экспедиционного Центра министерства обороны России.

"Портсмут" покоится на глубине 10 метров. Обнаружили его еще 16 лет назад. Эксперты установили, что под воздействием агрессивной среды пушки быстро разрушаются, и законсервировали найденные артефакты - теперь их поднимают в первую очередь. После извлечения орудий специалисты займутся и днищевой частью корабля. Как оказалось, деревянные фрагменты линкора неплохо сохранились.

"Мы плотно работали с историками, подводными археологами и обнаружили в государственном архиве указ Петра I от 17 августа о том, что оный корабль надо найти и поднять с глубин. И вот спустя более чем 300 лет указ Петра I исполнен", - сказала Марина Коротаева, соорганизатор проекта "Остров фортов".

Все найденные артефакты будут исследованы и при возможности восстановлены. Затем эти участники славных петровских баталий станут частью экспозиции музейных комплексов в "Острове фортов" в Кронштадте.

Автор: Александра Корнева

Источник - tvspb.ru
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