Вопросы безопасности: разъедание целостности государства ведет к хаосу, - Илья Титов

13:48 01.09.2024 Вопросы безопасности:

разъедание целостности государства ведет к хаосу

Илья Титов



Среди всех базовых потребностей граждан, которые покрываются государством с его стороны общественного договора, больше всего вопросов вызывает безопасность. Да, с безопасностью физической все понятно: задача государства состоит в обеспечении спокойствия на улицах и мирного неба над головой, так что претензии к неспособности это гарантировать понятны и закономерны. Но есть и другой тип безопасности: солидарность государства с гражданином. Оставьте сказки про свободу совести и слова тем, кто серийно пишет конституции покоренным народам: во множестве вопросов нейтральности у власти быть не может принципиально, так что именно в этих вопросах гражданину важно понимать, что государство на его стороне. До недавних пор мы видели, что круг граждан, ясно осознающих солидарность государства со всеми их мотивами, четко ограничен обитателями редакций либеральных СМИ, потомственными советскими аристократами и прочими уважаемыми людьми. Но все начало меняться: медленно, со скрипом и со скрежетом несмазанных шестерен какие-то глубинные процессы, казавшиеся для Российской Федерации основополагающими, повернулись вспять. Примером тому служат пока еще несмелые и чуть неуверенные нападки на клику лиц, десятилетиями бывших неприкасаемыми. Иногда их называют московской ротой батальона "Азов"*, но куда вернее было бы считать их внутренней российской Прибалтикой. Их постоянный поток лая в адрес граждан РФ и российского государства вкупе с уверенностью в своей исключительности и желанием сосать из проклинаемых огромные деньги роднят всю эту сволочь с премьершей Литвы, которая на дне независимости Украины помечтала вслух о будущем с газом, но "без русни".



19 августа по иноагентским помойкам, "городским" медиа и прочим отстойникам либеральной мысли пронеслась страшная новость: в Екатеринбурге отменили выступление "литературного критика" Галины Юзефович на книжном фестивале "Красная строка". Литературность этого критика вызывает вопросы у любого, кто читал в своей жизни что-то кроме инструкции к освежителю воздуха, но даже плохоньким критиком Галину Леонидовну считать трудно. И дело здесь не в вызывающей некомпетентности уровня объявления классиков русской словесности токсичными бездарями. Нет, просто когда основную долю появлений в медиапространстве у человека занимает не литературная критика, а попытки публицистики, острые политические заявления и прочие смелые социальные комментарии, пускай даже порой и нехитро замаскированные под литературную критику, то такой человек не критик, а пропагандист - именно так дело обстоит с этой бывшей преподавательницей ВШЭ. Но дочь обласканных культурной бюрократией советских писателей Юзефовича и Бердичевской, несмотря на последовательное и вполне конкретное содержание всей этой пропаганды, долгие годы была любима российским государством, возившим ее по международным выставкам, осыпавшим ее одними премиями и сажавшим ее в жюри других премий. И вдруг на тебе - отменяют выступление! Хорошо, что выступление планировалось онлайн, так что вместо превозмогания отвращения от визита в немытую Россию светилу русской литературы надо было лишь причесаться да чуть прибраться в комнате. Все только и пишут, что в феврале 2022-го она уехала в Турцию из-за несогласия с некоторыми событиями того времени. Впрочем, может статься, что, подобно десяткам тысяч гребцов с нового философского парохода, с таким пафосом и надрывом отчалившим два года назад, она уже давно вернулась тихо и без особых анонсов. Так, например, поступила певица Манижа Сангин, которая не только осуждала СВО и поддерживала Киев, но еще и умудрилась выразить сочувствие якобы слишком жестко арестованным террористам из "Крокуса" в этом марте - и ничего, приехала назад и готовится давать корпоративы за рекордно высокие для себя гонорары (если верить "Мэш", полтора миллиона рублей). Что же до возвращения Юзефович, то, увы, нам прояснить ситуацию у биографов и составителей жития не удалось.



Так или иначе, выступление "литературного критика" на фестивале в Екатеринбурге отменили, и отменили не просто так, а после множества жалоб, или, если говорить прямо и не стесняясь, - доносов. Волна доносов началась не с Юзефович: днем ранее, 18 августа, силами доносчиков с владимирского книжного фестиваля "Китоврас" были выперты писательница Ася Демишкевич и поэтесса Ирина Котова. Доносчики на светил российской литературы беспощадно обличаются в либеральной прессе как анонимы и трусы. Спешу вас заверить, что это не так, ведь центром распространения общественной инициативы (так либералы обычно называют доносы, которые пишут они) стал телеграм-канал "Каргач", чей администратор по имени Сергей в трусости замечен не был. Апологеты изгнанных литераторов принялись ныть о "культуре отмены", беспределе и "Z-цензуре": внезапно оказалось, что авторам четырех миллионов доносов и фразы про четыре миллиона доносов очень не нравится, когда доносы пишут на них. Возмущенная либеральная пресса пишет про "донос от Z-блогеров". Кстати, это универсальный маркер: если кто-то называет патриотических активистов, блогеров, поэтов или вообще кого угодно через презрительный Z-префикс, то такого человека, каким бы патриотом он себя ни называл, надлежит игнорировать, не пожимать ему руку и плевать ему в утреннюю кашу. Нам же следует проговорить две вещи, которых принято стесняться в патриотической среде, десятилетиями впитывавшей понятия чести и порядочности от тех, кому честь и порядочность незнакома. Во-первых, донос - такое же оружие интеллектуала, каким для обывателя является арматура: не нужно смущаться, загонять себя в навязанные врагом рамки хорошего гражданина и стравливать пар гнева в бессмысленном и вредном истязании своей и чужой психики в бесконечных спорах. Куда правильнее зайти на сайт профильного ведомства, найти там специальную форму и выслать грамотно составленное и по существу сформулированное описание проблемы. Не нужно надеяться, что это сделает кто-нибудь другой. И даже если суть претензии кажется надуманной и не соответствующей закону, сам факт обращений и их массовость должны указать госструктурам на серьезность этой претензии. Во-вторых, эффективность доносов (пусть пока лишь точечная, но некогда неуязвимому богу либеральной интеллигенции все же пустили кровь) доказывает какую-никакую солидарность государства с делом очищения общества от кровососущей массы заукраинцев и этнических либералов. Доносы работают только тогда, когда государство на твоей стороне. Доносы - признак лояльности бюрократического аппарата направлению мысли граждан.



Но складывавшийся десятилетиями порядок не пошатнуть парой оторванных от книжных фестивалей пиявок. Громкая история, характеризующая российскую бюрократию с самой невыгодной стороны, приключилась в Петербурге. Там, как и по всей стране, скоро пройдут муниципальные выборы, на которых в депутаты от Литейного округа выдвинулся гражданин по имени Савва Федосеев. Та же пресса, у которой Z-блогеры из Z-каналов пишут Z-доносы, называет его фашистом. В чем же причина, роднящая этого (теперь уже бывшего) кандидата в депутаты с Муссолини, Мосли и Родзаевским? Может быть, в поддержке СВО, регулярных сборах на аптечки и технику для бойцов российской армии и в активной работе с патриотической аудиторией через свой канал в "Телеграме" и книжную лавку "Листва" на Литейном? В конце концов, от десятков уехавших публицистов все мы знаем, что именно таковы самые верные признаки фашиста. Да, но не только. Еще и в том, что в своем канале Савва разместил фото с камеры уличного видеонаблюдения. На этих фото некто срывает плакаты Федосеева. Рядом с фото неизвестного преступника автор поместил похожее на злоумышленника как две капли воды лицо главы узбекской диаспоры Петербурга Равшанбека Курбанова, запечатленное в 2018 году. Равшанбек - кандидат от "Единой России" в том же округе, где пытался избраться Федосеев: в районе Литейного, где между адресами Анны Ахматовой и управления НКВД, как раз около "Листвы", и совершал свои злодейства человек, похожий на главу диаспоры. Руководитель фонда "Узбекский мир" Курбанов был депутатом от округа с 2000 по 2019 год, а вот теперь, когда свидетельства его своеобразной предвыборной кампании попали в сеть, подал в суд, требуя снять Федосеева с выборов. Мудреная цепочка странных юридических допущений шла следующим образом: на плакатах был куар-код, ведущий на канал Саввы, на канале была размещена та самая физиономия, прав на размещение которой в агитационном материале, которым из-за куар-кода почитали плакат, у кандидата в депутаты не было, ведь сделана она в 2018 году была не им. Из этого следует кристально ясный вывод: нечистоплотного жулика, грязного проходимца, мерзавца, негодяя, гада и предателя, попирающего священные законы авторского права, на выстрел петропавловской пушки нельзя подпускать к креслу депутата, соскучившемуся по своему полноправному владельцу. Такие доводы вызывали сомнения даже у местных "городских медиа", обычно донельзя либеральных, но суд к этим доводам прислушался и Федосеева с выборов снял. Заседание состоялось 22 августа, причем не было на нем ни истца, ни представителей его партии. Конечно, проигравший пообещал пойти в инстанцию повыше, но особых надежд на успех у него нет. Петербург - очень особенное место, где правоприменение XXI века соседствует с нормами сословной морали. Так, на прошлой же неделе петербургский зампрокурора отменил решение главы Следственного комитета о возбуждении дела против сотрудников 35-го и 86-го отделов полиции города на Неве. Александр Бастрыкин несколькими днями ранее поручил проверить вероятное крышевание полицией нелегальных перевозок в такси, а также скандальное задержание членов "Русской общины", приехавших вроде бы разнимать драку между таксистами-нелегалами на Комендантском.



Глава Следственного комитета не в первый раз поливает бесплодными проверками сухую землю "Петра творенья": в частности, в апреле были слухи, что полицейские из 78-го отдела ходили с обысками и избиениями по квартирам лимоновцев, причем некоторые из лимоновцев являются ветеранами СВО. Те проверки тоже ни к чему не привели, как и инициированная Бастрыкиным проверка сообщений об азербайджанских бандитах, избивающих прохожих. Словом, Петербург цветет на карте России ярко-красным нарывом межэтнического маразма в лучших традициях общежития РУДН. Последние месяцы со всей страны приходят новости о том, как приезжих ограничивают в праве работать в определенных областях или начинают особенно тщательно проверять каналы завоза людей и раздачи им паспортов. Но не из Петербурга.



Десятки лет объяснением тесной спайки официальной власти и полутеневых структур этнических автономий была та самая безопасность. Диаспоры держали приезжих, зачастую не привыкших жить по гражданскому закону, в узде, помогали им с устройством на месте, без лишних хлопот решали вопросы с властью. Но в эту работавшую как часы систему вмешались два внешних фактора: резкий рост числа приезжих в конце 2010-х и начале 2020-х, а также радикализация этих приезжих. На это накладывается еще один нюанс, важный, но не столь определяющий, как это изображает официоз: иностранное влияние, раскачивающее ситуацию изнутри с помощью полоумных радикалов. Примеров аккуратных бензиновых брызг извне на огоньки ваххабизма за последнее время мы видели множество: от катастрофы "Крокуса", координировавшейся то ли из Турции, то ли с Украины, до захвата заложников в ростовском СИЗО-1 16 июня и бойни в Махачкале и Дербенте 23 июня. На неделе к ним добавилось еще одно событие, чей зачин зеркально повторяет произошедшее в Ростове в июне. 23 августа в городе Суровикино, что как раз по дороге в Ростов из Волгограда, четверо среднеазиатских заключенных (два таджика и два узбека) захватили в заложники 8 сотрудников и 4 осужденных в исправительной колонии. Восемь заложников погибли: кого-то террористы забили молотками, кого-то изрезали ножами. Трое из них сидели по 228-й (наркостатья отправила за решетку большинство обитателей российских тюрем, но особенно популярна среди гостей из Средней Азии), а один в ноябре должен был выйти после шестилетнего срока за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть. В ходе штурма, проведенного где-то через 4 часа после захвата, четверо террористов отправились на свидание к шайтану, причем один во время штурма дрогнул и не смог взорвать самодельный жилет смертника.



После аналогичных событий в июне все, казалось, пожали плечами и разошлись: были дела поинтереснее, конкретный ростовский СИЗО не казался показателем глубоких проблем во всей тюремной системе страны, да еще и руководители ФСИН из соседних регионов - в том числе и из Волгоградской области, кстати, - бодро отрапортовали, что уж у них-то ничего такого точно не произойдет. На второй раз закрыть глаза не выйдет.



Захват заложников в Суровикино является и следствием, и отражением в миниатюре гибельного подхода к работе с диаспорами. Беспредел с этнической параллельной бюрократией накладывается в случае с колониями на страшную коррупцию в системе исполнения наказаний. Все, кто хоть немного интересовался раскладом по ту сторону решетки, знают, что никаких красных или черных зон, никаких блатных, мужиков или петухов уже почти не осталось - это реликты наивных времен "Эры милосердия". Доминирующей силой за решеткой сегодня являются тюремные джамааты, индоктринирующие в самые сектантские и фанатичные направления ислама всех, до кого только могут дотянуться, включая множество русских заключенных.



Отношения этих структур с администрациями колоний напоминают отношения систем национальных автономий с государственной властью: пока параллельная администрация не создает проблем и даже худо-бедно следит за порядком среди своих, ей позволяется многое. В частности, отовсюду приходят сведения, что сотрудники ФСИН продают заключенным из "зеленой" касты ножи и мобильные телефоны, дабы те не буянили. А когда все закономерно заканчивается резней, все делают удивленные лица и вновь ищут иностранное вмешательство и координацию из-за рубежа. Может оказаться, что в той самой колонии продолжают работать люди, помогавшие пронести в тюрьму детали для изготовления жилета смертника или продавшие террористам ножи, которыми те резали заложников. Попустительство ФСИН позволило превратить трех барыг и одного уличного кретина в террористов, которые скорой свободе предпочли смерть на пути газавата. Восемь людских трупов и четыре туши - цена за беззаботность и испорченность системы исполнения наказаний, в которой, судя по нескольким дням после происшествия, изменениями и не пахнет. Один раз в Ростове пронесло, второй раз в Суровикино некоторые из заложников остались живы. Чем ждать третьего раза, когда все заложники будут убиты, а торжествующие террористы улетят в закат на вертолете с двумя миллионами долларов, не лучше ли промыть святой водицей авгиевы конюшни тюремных джамаатов и вороватых отстойников ФСИН?



Все три истории, пересказанные выше, имеют одну и ту же сюжетную нить. Разъедание целостности государства, будь то поставленные на поток плевки в него за его же счет, нечестная игра в административном поле или создание параллельных систем власти, городских диаспор и тюремных джамаатов, выглядит самым простым, энергоэффективным и не вызывающим сопротивления путем, но на деле ведет к подрыву государственной монополии на безопасность и к хаосу.



* запрещенная в РФ террористическая организация



29 августа 2024 Источник - завтра

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