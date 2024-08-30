"Москва предала". Пашинян затевает очередную пакость, - Г.Мирзаян

16:16 01.09.2024

"Москва предала". Зачем Пашинян готовит многоходовку с конституцией

ГЕВОРГ МИРЗАЯН

30 августа 2024



"Кто не согласен, можете увольняться": такой ультиматум премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил послам страны, которых собрали 28 августа в Ереване для совещания. Пашинян заявил, что в ближайшее время он совершит "нестандартный" ход во внешней политике, который все должны принять.



Каким именно будет этот ход, премьер Армении не уточнил. Очевидным представляется вывод страны из российских интеграционных структур - ОДКБ и ЕАЭС. К этому Пашинян ведет страну уже шесть лет в кресле премьера, а до того - в течение всей журналистско-политической карьеры.



В то же время лично инициировать выход из ОДКБ и ЕАЭС Пашинян не хочет, понимая, что вся ответственность падет на него. Среди последствий явно просматриваются экономическая деградация Армении и новые территориальные потери. Поэтому вывод нужно сначала предварить рядом подготовительных ходов, один из которых - внесение изменений в конституцию для последующего мирного соглашения с Азербайджаном.



Баку требует от Еревана привести конституцию страны в соответствие со своими представлениями.



"Территориальные требования, закрепленные конституцией Армении в отношении Азербайджана, должны быть отменены, конституция должна быть изменена", - заявляет президент Азербайджана Ильхам Алиев.



Речь идет об исключении из конституции ссылки на Декларацию о независимости Армении, в которой заявляется о воссоединении Армении и Нагорного Карабаха, объясняет ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян. Баку расценивает это как территориальную претензию.



Казалось бы, этот пункт особенного значения не имеет - Армения потерпела поражение в войне и о реванше даже не думает. Но Алиев упорствует.



"Армения сознательно тянет время, закупает новое вооружение у Франции, западных стран и других сторон, проводит военные учения с третьими странами на своей территории", - говорит президент Азербайджана.



И в его словах есть логика, считает старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН Камран Гасанов. Да, сейчас Армения не готова к военным действиям, признает он в беседе с ИА Регнум, внутриполитическая ситуация отнимает много сил у Пашиняна, но в долгосрочной перспективе Баку опасается, что малыми шагами Армения при помощи Запада может получить сильный военный потенциал. А при смене власти на более радикальные, националистические и реваншистские силы Азербайджану придется тратить много ресурсов и содержать крупную армию для самообороны.



Кроме того, по мнению эксперта, Алиев не исключает варианта, при котором Франция и другие западные страны "впишутся" в военные действия на стороне Армении.



"Чем-то происходящее напоминает ситуацию на Украине до февраля 2022 года. Украина не настолько сильна, чтобы победить Россию, но достаточно вооружена и интегрирована в структуры НАТО, чтобы восприниматься в качестве угрозы", - отмечает Гасанов.



Пашинян действительно может провоцировать масштабные столкновения с Азербайджаном в надежде на то, что Запад окажет ему военно-техническую помощь, допускает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Причем спровоцировать не с целью победить в войне, а для реализации западных интересов.



"Москва стремится избежать новых кризисов и угроз в регионе, чтобы не отвлекаться от освобождения Украины. Однако Армения сближается с Западом, которому стабилизация как раз невыгодна. Боюсь, Пашиняна будут подталкивать к саботажу российских усилий и, главное, к разжиганию костерка на территории Закавказья", - объясняет эксперт в разговоре с ИА Регнум.



Пашинян же, судя по всему, готов выполнить требования азербайджанской стороны. Но не для последующего мира - у него свои цели.



Во-первых, сохранить власть. Шум вокруг изменения "карабахской" части конституции поможет армянскому премьеру избежать иных конституционных реформ, которых требует общество.



"Будучи оппозиционером, Пашинян критиковал нынешнюю конституцию, называл ее "суперпремьерской". Однако после прихода к власти не только не пошел на перераспределение полномочий с другими институтами власти, но и усилил возможности премьера.



В 2021 году, в момент политического кризиса, он не исключил возможности возвращения к полупрезидентской форме правления, но после победы на досрочных выборах отказался от конституционной реформы. Просто потому, что действующая конституция максимально отвечала его интересам - бесконтрольной власти и воспроизводству своей власти. Поэтому, если ее и будут менять, то исключительно из-за требований Баку", - уверен Айк Халатян.



Во-вторых, Пашинян прекрасно понимает: на изменениях в конституции список требований Алиева не закончится. Но на этот счет припасена двухходовая комбинация: любые новые требования Баку Пашинян будет позиционировать как давление не только со стороны Азербайджана, но и России.



Дело в том, что список посредников в вопросе азербайджано-армянского урегулирования резко сокращается: Баку выступает за фактический вывод западных стран из миротворческого процесса. Президент Алиев накануне заявил, что "минская группа ОБСЕ и связанные с ней институты, которые уже потеряли свою актуальность, должны быть полностью ликвидированы".



Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США, причем для последних двух стран эта группа - единственный легальный инструмент для влияния на карабахский процесс. Влияния, которое хотели бы нивелировать Турция (вытесняющая Запад с Кавказа), Россия (которой там Запад тоже не нужен) и Азербайджан (поскольку США и Евросоюз ради переманивания Еревана в свой лагерь встали на его сторону в конфликте).



Получается, Россия остается единственным посредником. Для Москвы это плюс, но в то же время она становится ответственна за процесс и его изменения, которые возникают из-за новых требований Азербайджана. А этого и добивается Пашинян.



"Любые свои провалы, любые уступки Азербайджану Пашинян прикрывает заявлениями, что "Москва предала". Это все Москва, а он ни в чем не виноват", - поясняет логику Пашиняна Никита Мендкович.



Все это служит достижению главной цели армянского премьера - выводу Армении из ОДКБ и ЕАЭС, - замаскированной под требование всего армянского народа, который якобы обиделся на "предающую Россию".