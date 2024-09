США и Европа в погоне за "зеленой повесткой" оказались на грани катастрофы

17:46 01.09.2024 Оказывается, экономика Запада держится на плаву только за счет Украины



Светлана Гомзикова

Материал комментируют:

Иван Лошкарев



Американскую экономику накрыла очень тревожная тенденция - у потребителей со средним и низким доходом заканчиваются деньги, пишет британская Financial Times. Издание ссылается на данные статистики крупного дискаунтера Dollar General, согласно которым их клиенты сейчас чувствуют себя "финансово стесненными" более, чем когда- либо.



Dollar General - это розничная сеть магазинов по продаже товаров со скидками.



По данным Financial Times, она имеет более 200 тысяч филиалов во всех штатах, кроме двух - на юге, юго-западе, среднем западе и востоке США. Основными клиентами магазинов Dollar, как правило, являются американские семьи, которые зарабатывают менее 35 тысяч долларов. Именно они часто оказываются среди первых, на ком сказываются негативные или неопределенные экономические условия, и среди последних, кто ощущает последствия улучшения экономических условий, говорится в документах компании.



На данный момент, отмечает FT ключевым термином для многих американских семей становится "урезание" - отраслевое синонимичное слово для явления, когда у основной прослойки общества деньги просто постоянно заканчиваются раньше срока. Что говорит о том, что расходы увеличились, а доход остался прежним.



И хуже всего то, что ситуация ухудшается слишком стремительно, развиваясь в негативную сторону. Еще полгода назад резкого обнищания не фиксировалось, торговая сеть приносила доход, поскольку товарооборот был стабильный. Теперь все изменилось.



Но болезненном спаде ритейлера британское издание видит и более серьезную проблему, которая касается всей американской экономики.



Впрочем, британцев, судя по недавнему докладу главы лейбористского правительства Кира Стармера о перспективах развития Великобритании, тоже ничего хорошего не ждет.



Политик заявил, что страна находится в социальной и экономической "черной дыре". И предупредил, что ситуация будет ухудшаться и дальше, прежде чем наступят позитивные изменения. Со своей стороны, он пообещал подданным Короны новые "болезненные" финансовые законы и повышение налогов.



Министр финансов Рэйчел Ривз, как сообщают местных СМИ, уже отдала распоряжение подготовить масштабные сокращения госрасходов, в том числе и социальных.



В бюджете - дыра. В этом финансовом году, по словам Ривз, нехватка средств составляет 22 млрд. фунтов стерлингов. Куда делись деньги, она не уточнила. Но плакать, скорей всего, придется не только бедным британцам, которым придется больше платить за бензин, электричество и отопление. Богатым тоже.



Daily Mail, например, пишет, что миллионеры уже пакуют чемоданы и стремятся массово покинуть Соединенное Королевство, так как правительство лейбористов обещают поднять ставку подоходного налога до 45%.



Не меньше проблем у Германии, некогда экономического центра Европы и "локомотива" всего Евросоюза. В первом квартале 2024 года страна едва избежала рецессии - рост ВВП составил всего 0,2%, но во втором он снова начал падать, пишет The Daily Telegraph



За кажущимся процветанием в немецких городах скрывается множество проблем, Германия живет в кредит, однако еще не до конца это осознает, констатирует издание.



Но кто же довел эти западные страны до упадка? Что случалось с их экономикой, которая многим совсем недавно казалась эталонной?



Эти вопросы "СП" адресовала научному сотруднику Института международных исследований, доценту кафедры политической теории МГИМО МИД России Ивану Лошкареву:



- Безусловно, у каждой страны есть своя специфика и есть какие-то индивидуальные решения, которые были ошибочными. Но я бы выделил и несколько общих закономерностей.



Во-первых, в ковидные времена все государства развитого западного мира действовали примерно одинаково, выделяя достаточно большие средства для социальной поддержки граждан. Многие тогда не работали, плюс была еще достаточно паническая обстановка в обществе - вот чтобы как-то это сгладить, выделялись средства, которые были призваны смягчить кризисные явления. Но это очень сильно разогнало инфляцию. И в США, и Великобритании от этого не оправились до сих пор.



"СП": Почему, поясните…



- Каким образом выделялись деньги? Эти деньги не лежали где-то, их не достали со склада. Они были напечатаны Национальными банками или Федеральной резервной системой США. И, соответственно, когда вы печатаете деньги, у вас денежная масса растет, а фактическая цена каждой бумажки падает.



То есть, эти инфляционные процессы были, конечно, разогнаны ковидом. Это - первое.



Второй важный момент. Последнее десятилетие в странах Запада проводилась политика, скажем так, неразумной деиндустриализации. Под влиянием "зеленой" повестки, под влиянием идей о четвертой промышленной революции, когда Интернет заменит нам все остальные сферы жизни, делались попытки выводить производства куда-то далеко - в Китай, во Вьетнам, в другие страны.



В результате оказалось, что сократились рабочие места в производственном секторе. А в ковид начали сокращаться места в непроизводственном секторе - в этом самом четвертом технологическом укладе. В итоге получилось, что старых рабочих мест уже нет, а новые как бы сокращаются. Потому что, зачем интернет-компаниям и вообще технологическим гигантам содержать огромное количество персонала, когда можно дистанционно кого-то нанять за куда меньшие деньги, без создания условий для труда и т. д.



В общем, технологические гиганты начали резать издержки. А в условиях деиндустриализации резко нарастить рабочие места не получается, потому что производственные мощности уже ушли в развивающийся мир.



Вот этот системный кризис сейчас продолжается. Потому что вместо того, чтобы заниматься снова индустриализацией, западные страны по разным причинам сохраняют эту "зеленую" повестку, повестку перехода к постиндустриальной экономике. И тем самым как бы себя затягивают в эту ловушку.



"СП": Но это какой-то государственный экономический суицид?



- С одной оговоркой. Есть различия между интересами государства и интересами отдельных "групп интересов". Вот интересы государства в том, чтобы была и промышленность, и постиндустриальный сектор экономики, и сельское хозяйство.



А для тех, кто делает бизнес на солнечных панелях, на переоборудовании зданий для повышения их энергоэффективности, на машинах с электрическими двигателями - для них как раз выгодно ограничение конкуренции и выгодно, чтобы другие сектора экономики как бы не мешали.



И вот в ряде стран, особенно в США, эта повестка в последнее время оказалась доминирующей, потому что "группы интересов" привели своих политиков во власть. Ведь тот же Байден провозгласил, что они постараются к 2030 году как можно больше машин на бензине заменить на электрические. И даже какую-то скидку за счет госбюджета предложил потенциальным покупателям. Проблема в том, что они в разы дороже, зарядников нет, да и вопрос утилизации в последствии этих машин они тоже до сих пор не решили.



Но базовое - произошло расхождение между интересами отдельных групп, ориентированных на "зеленую" экономику, и интересами всего общества. Будь то Великобритания, Германия или Соединенные Штаты Америки.



"СП": А слишком щедрое спонсирование военном машины Украины сыграло здесь свою роль?



- Как американцы, так и европейцы в основном поставили оружие старое. Его планировали либо списать, либо уже пытались отдать в другие страны, но в итоге его как бы сплавили на Украину.



Более того, когда мы говорим о контрактах, которые заключает Украина с другими государствами по поводу военной помощи, там ведь примерно 50−70% от суммы контракта так или иначе возвращается в страну-кредитора.



Есть соглашения с конкретными консультантами, которые приезжают и получают зарплату из денег этого кредита. Из них же оплачиваются какие-то комплектующие и ремонт. Соответственно, я бы здесь говорил скорее о том, что конфликт на Украине для стран Запада хотя и кровавый, но при этом гениальный коммерческий проект. Который как раз немножечко их выручает, а не загоняет глубже в ловушку.



"СП": Получается, что люди, которые на Западе выступают против накачивания Украины оружием, просто не понимают своего счастья?



- Действительно, такие призывы есть везде - и в США, и в Германии, и во Франции, даже в Великобритании. Вопрос, как всегда, в процентах, какая доля населения поддерживает эту точку зрения. И есть ли какая-то влиятельная политическая сила, которая может эту точку зрения транслировать уже на уровень политических решений.



Но получается так, что ни в Германии, ни во Франции, ни в Великобритании, ни даже в Италии в нынешнее время нет политической силы, которая эту точку зрения транслировала уже, скажем, в парламенте, при утверждении исполнительных органов власти, на каких-то слушаниях открытых. Даже Марин Ле Пен, на которую возлагали большие надежды, в процессе избирательной капании вынуждена была отдельные свои высказывания, которые оценивались как пророссийские, удалять с сайта.



То есть, здесь работает история с тем, что западный политический класс как раз в целом достаточно един в отношении текущей политики по Украине. И неважно, какие партии будут менять друг друга. Вне зависимости от мнения избирателя политический класс не даст этой точке зрения перейти уже на уровень серьезного политического обсуждения. Это будут по-прежнему кухонные разговоры, какие-то протесты, возможно, обсуждения в соцсетях. Но в меньшей степени это будет элементом парламентских дебатов, тем более, каких-то решений исполнительных органов власти. Источник - СвободнаяПресса

