Туркменским кадетам построили новое роскошное здание "Военной школы"

17:47 01.09.2024

Глава государства принял участие в открытии комплекса новых зданий Специализированной военной школы в столице



01.09.2024



Сегодня при участии Президента Туркменистана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами страны генерала армии Сердара Бердымухамедова в столице состоялось торжественное открытие комплекса новых зданий Специализированной военной школы имени Бердымухамеда Аннаева Министерства обороны Туркменистана.



Воспитание молодого поколения в духе высокого патриотизма и верности мудрым заветам предков, ответственности за будущее Родины и судьбу народа, создание всех условий для всестороннего гармоничного развития юных граждан страны, получения ими современного образования и обретения избранных профессий – приоритет государственной политики независимой нейтральной Отчизны, уверенно идущей по пути мира и созидания.



Провозгласив ключевыми принципами государственной политики позитивный нейтралитет, миролюбие, добрососедство и конструктивное международное сотрудничество, Туркменистан реализует Военную доктрину, носящую сугубо оборонительный характер и призванную обеспечить безопасность страны, высокую обороноспособность Национальной Армии, выступающей гарантом мирной и благополучной жизни народа. На эти цели направлены осуществляемые в Отчизне комплексные меры по модернизации Вооруженных Сил, инициированные Героем-Аркадагом и ныне реализуемые под руководством Президента Сердар Бердымухамедова. Одним из приоритетов проводимой в данной сфере работы выступает совершенствование подготовки молодого поколения военнослужащих – достойных продолжателей благородных традиций славных предков.