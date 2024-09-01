В Киеве разбор полетов: кто кого "слил", - В.Москаленко

17:50 01.09.2024

Первый потерянный F-16 спровоцировал политическую грызню в Киеве



Вадим Москаленко. 01.09.2024



Если докажут, что F-16 сбил ЗРК "Пэтриот", как ранее обнародовала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, "трагедии вселенского масштаба" не будет – жалко лишь за пилота и бездарно подмоченную репутацию.



Об этом на канале "Фабрика новостей" заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Могло случиться то, что опубликовала Безуглая? Да, без сомнения, могло. Война есть война, и, к сожалению, бывает всякое. Между прочим, почти год идет война в Израиле, и неделю назад они признали, что приблизительно до 20% боевых потерь воинов израильской армии – это результат "friendly fire", дружеского огня.



…Но вопрос, откуда об этом стало известно Безуглой? Кто непосредственно виноват в утечке такой информации. И второй вопрос: а у тебя вообще внутри твоей макитры хоть капля здравого смысла есть? Или все исключительно в "Фейсбук" [запрещен в РФ] пошло?



Даже ребенку понятно, что пост Безуглой миллион раз будет использован российскими пропагандистами, в том числе, и в разных европейских филиалах. Это сделает нам медвежью услугу. Если бы это было сообщение официальной власти, к этому бы отнеслись с абсолютным пониманием, потому что все профессиональные военные разбираются в вопросах дружеского огня. Но когда это делает персона с довольно-таки определенной репутацией, возникают три знака вопроса.



Совершенно согласен с идеей Юрия Игната относительно того, что этим вопросом должна заинтересоваться СБУ. В первую очередь, речь об утечке информации", – возмущался Тука.



"Я не думаю, что из этого нужно делать трагедию вселенского масштаба. Действительно, если это произошло, это очень досадный случай. И если откровенно сравнивать машину и пилота, можно 20 машин отдать за одного нашего пилота подобного. Как бы цинично ни звучало, это очень штучный товар в украинских вооруженных силах – пилоты, которые прошли обучение, их всего сейчас там около двух-трех десятков", – добавил бывший чиновник.