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Запад не может справится с хуситами и терпит огромные издержки в торговле, - Анджей Шчещняк
17:56 01.09.2024

Myśl Polska
Польша

Атака на глобальную логистику
MP: Запад не может справится с хуситами и терпит огромные издержки в торговле

Важнейший пункт мировой логистики заблокирован. Это сделали йеменские повстанцы, причем очень примитивными методами, пишет MP. Западные "стражи свободы судоходства" ничего не могут с этим поделать. Все их операции по наведению там порядка потерпели крах.

Анджей Шчещняк

Когда 7 октября прошлого года разразилась очередная война, на этот раз на Ближнем Востоке, в вооруженный конфликт между Израилем и палестинцами включились хуситы. Несколько лет назад они захватили часть Южного Йемена, пожалуй, самый бедный клочок Земли. В ноябре повстанцы десантировались на судно Galaxy Leader с израильским грузом. Они окружили его быстроходными лодками, с вертолета высадили на палубу десант, захватили судно и увели в порт, где и держат до сих пор. Видео захвата хуситы выложили в интернет, чтобы было ясно, что шутить они не собираются.

Повстанцы использовали стратегическое положение этого государства-призрака в ключевой точке мировой торговли, вблизи Баб-эль-Мандебского пролива между Красным морем и Аденским заливом. Это южные врата в Суэцкий канал. Здесь осуществлялось 30% мировых контейнерных перевозок, этим путем переправлялась значительная часть (12%) нефти и СПГ (8%). Это кратчайший путь между Азией и Европой, который использовался в том числе и Польшей при импорте нефти из Саудовской Аравии (крупнейший поставщик на данный момент) и природного газа СПГ из Катара.

Первоначально хуситы заявляли, что будут атаковать только израильские суда, поэтому те из данной акватории немедленно исчезли. После ракетных бомбардировок Йемена англосаксами объектом атак стали все суда, связанные с агрессорами. Торговые суда подвергались нападению с помощью надводных беспилотников, дистанционно управляемых катеров, способных протаранить борт судна и серьезно повредить его взрывом, а также БПЛА или ракет. Хуситы наносили удары и по американским военным кораблям, причем по таким крупным и известным, как авианосец Eisenhower. Особого успеха эти атаки не имели, но ... они вынудили Пятый флот отойти от берегов. Для ВМС США это самый острый военный конфликт после Второй мировой войны. Уже несколько месяцев американский флот круглосуточно находится в напряжении, вынужденный ежедневно отбиваться от многочисленных дронов.

Несмотря на все усилия, глобальному стражу свободы судоходства не удалось обеспечить безопасность торгового флота. Хотя оборону организовали быстро - уже в декабре французские и американские военные корабли начали сбивать беспилотники и ракеты повстанцев. 19 декабря Вашингтон объявил о создании военно-морской коалиции "Страж процветания", но явно поторопился, не посоветовавшись с союзниками. Крупные европейские игроки (Франция, Германия) оказались не столь агрессивны и не горели желанием участвовать в войне на стороне Израиля. Вашингтону пришлось дать задний ход. Тогда была создана другая коалиция под названием Aspides, которая, в отличие от "Стража процветания" является чисто оборонительным союзом. Ее участники ограничиваются сопровождением и защитой судов от атак и не обстреливает территорию Йемена. Бить по Йемену также не хотят ВМС Италии, Испании, Египта, а также Саудовской Аравии. Саудовцы даже настаивают на том, чтобы американцы не занимались эскалацией войны в регионе, который легко может оказаться объятым военным пожаром.

Операция по наведению порядка оказалась провальной - движение контейнеровозов через Суэцкий канал сократилось на 90%. Только в июне было атаковано 52 судна, пять из которых были повреждены, а еще два затонули. Как и Verbena - судно с украинским владельцем, управляемое из Польши, борт которого был пробит ракетами. Экипажу пришлось покинуть палубу. А через 24 часа по судну прилетела еще одна ракета и вызвала пожар. Verbena затонула, как и сухогруз Rubymar, атакованный 18 февраля. В течение двух недель после ударов ракет он набирал воду и, наконец, ушел на дно вместе с грузом удобрений. Точно так же затонул в июне греческий Tutor, экипаж которого успел покинуть палубу. В июле атаки ослабли, за этот месяц было всего 23 инцидента, повреждения получили лишь 3 судна. Однако угроза сохраняется и по сей день.

Блокада Суэцкого канала пробила мощную брешь в глобальной логистике. Крупнейшие морские перевозчики теперь выбирают гораздо более длинный путь вокруг мыса Доброй Надежды, обходя стороной всю Африку. Это увеличило издержки в мировой торговле. Хуситы примитивными средствами нанесли мощный удар в важнейшем пункте морского транспорта, блокируя узкую горловину между Азией и Европой, через которую ежегодно проходят товары стоимостью в триллион долларов (это больше, чем вся польская экономика). Локальные войны имеют свои нежелательные и непредсказуемые последствия.

Источник - ИноСМИ
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