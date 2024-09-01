Провал визита Салливана в Пекин подтверждается последующими событиями, - В.Павленко

00:23 02.09.2024 Политолог Павленко указал на провал визита Салливана в Пекин

1 сентября 2024



Иностранные политики и СМИ подводят неутешительные итоги визита в Китай советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана. Американский визитер провел переговоры со своим китайским визави Ван И, который совмещает пост главы МИД с руководством Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, то есть курирует вопросы безопасности. Салливан встретился и с фактическим предводителем военного истеблишмента – генералом Чжан Юся, заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Наконец, его принял и провел с ним встречу председатель КНР Си Цзиньпин, что подтвердило высокий статус визита. Что касается итогов, то крайне дипломатичная оценка сторон в целом сводится к формуле "управления противоречиями", которых накопилось множество. "Не допустить, чтобы это соперничество перешло в конфликт", - уточнили в американской администрации. Скромные оценки и в Китае. Директор Центра исследований США при Фуданьском университете Синь Цян, рассуждая о сохранении каналов связи, ограничился упоминанием возможного прогресса в трех сферах – борьбе с наркотрафиком, консульских вопросах, а также контактах между военными ведомствами. Последние, по большому счету, на этом уровне отношений тоже в основном сводятся к кризисным коммуникациям.



В центре внимания переговоров ожидаемо оказались две темы – Тайвань и Украина. Судя по комментариям, стороны остались на прежних позициях, никакого сближения не зафиксировано. Это означает, что США потерпели фиаско в попытках "продавить" Пекин по поводу нажима на Москву для "заморозки" конфликта. Вот как охарактеризованы итоги китайско-американских переговоров по украинскому вопросу китаистом Николаем Вавиловым:



Китай не будет менять позицию по поддержке России и продолжит масштабные поставки в Россию и развитие торгово-финансовых отношений.



Китай не готов на вторую украинскую мирную конференцию.



Китай продолжит продвигать вариант мирного урегулирования "Китай+" с учетом территориальных приобретений России.



Китай явно указал на готовность к отстаиванию суверенных интересов вопреки давлению США.



В отместку, надо понимать, Вашингтон продолжит опасные "танцы на канате" так называемой "стратегической двусмысленности" по тайваньскому вопросу. Уже запланирован ряд провокационных "учений" с проходом кораблей ВМС США через Тайваньский пролив, и к участию в этих играх с огнем Вашингтон привлекает сателлитов, как местных, из АТР, так и европейских, из НАТО. Отдельная роль, как показали последующие события, отводится Филиппинам. Итоги визита и то, что принялось происходить по его итогам, подводит обозреватель REX Владимир Павленко.



Единственная уступка Вашингтону, на которую, возможно, пошел Пекин – согласие на контакты в верхах. В администрации США дают понять, что Джо Байден был бы непрочь завершить свое президентство визитом в Китай, который он за четыре года так и не совершил. Надо полагать, о визите речь все-таки не идет, но китайская сторона, по ряду данных согласилась на телефонные переговоры. О возможным сроках не сообщается, как нет информации и о том, когда в режиме видеоконференции поговорят между собой главкомы двух стран в АТР; американская сторона всячески убеждает, что это произойдет "вот-вот", а в Пекине говорят о выборе удобного времени. По всем остальным позициям стороны остались "при своих". Поэтому особенно важен контекст, в который помещены эти переговоры, считает политолог.



Для начала перед визитом Салливана США объявили о санкциях против четырех десятков китайских предприятий и фирм, которые, по предположениям Вашингтона, поставляют станки и микроэлектронику в Россию. Китай ответил показательным заявлением, что список, грубо говоря, высосан из пальца и не является законным. "Показательным" потому, что его сделал именно спецпредставитель по украинскому урегулированию Ли Хуэй, а, скажем, не официальный представитель МИД. То есть ответ Пекина, как и действия Вашингтона, были адресными, а содержание практически не оставляло надежд на переговорный прорыв, подчеркивает Павленко. А премьер Госсовета КНР Ли Цян во время визита в Россию предметно обсудил с российским коллегой Михаилом Мишустиным вопросы задержек платежей между Россией и Китаем; было принято важное решение о форсированном открытии в Китае для преодоления платежных неурядиц филиалов российских банков, и это известие вызвало негативно-нервную реакцию в США, уточняет эксперт.



Но гораздо важнее то, что начало происходит после завершения визита. Три факта, которые очень красноречиво указывают, "куда ветер дует". Первый: впервые более или менее определенно о курской авантюре Зеленского, которая капитально навредила китайским мирным усилиям, высказались в Пентагоне. Там призвали Киев прекратить наступление, отвести войска с территории России и сосредоточиться на обороне Красноармейска (Покровска), ибо, по мнению американского военного ведомства, с его потерей помощь ВСУ может утратить смысл. Тут следует подчеркнуть, что в полемику с Вашингтоном вступил Лондон, потребовавший от Киева защищать позиции в Донбассе, не только не отступая из Курской области, но и "поддерживая наступательный темп". Верный признак того, что Салливан в Пекине ни о чем договориться не смог, шансов на "заморозку", следовательно, не прибавилось, и Западу "следует" задирать ставки, указывает политолог.



Второй факт, еще более демонстративный. Не прошло и двух суток после отъезда американского визитера из Пекина, как США дали отмашку Филиппинам на осуществление антикитайской провокации вокруг оспариваемых Манилой рифов в Южно-Китайском море (ЮКМ). Катер филиппинской береговой охраны протаранил китайских коллег на таком же катере. США же раздули этот мелкий локальный инцидент, вывели его на уровень крупного международного события, перевернув картинку с ног на голову. В их версии, на таран пошли китайцы, что, как мы понимаем, не соответствует действительности. Но этот подлог в администрации Белого дома использовали в качестве повода "напомнить" Китаю об американо-филиппинском договоре 1951 года о взаимной обороне. Грубо говоря, пригрозили Пекину применением силы. Китай ответил асимметрично; исследовательский корабль ВМС НОАК на пару часов заглянул на границу территориальных вод Японии, констатирует Павленко.



Третий факт информационно наиболее "емкий" и представляет собой целую последовательность шагов, рассчитанных одновременно на нанесение политического ущерба как самому Китаю, так и российско-китайским отношениям. Так, визит в Киев премьер-министра Индии Нарендры Моди, в ходе которого Зеленский предложил ему провести второй "украинский саммит" в Дели, завершился уже неделю назад. Но только сейчас, и никто иной, как Bloomberg, решил (!) сообщить некоторые подробности. Оказывается, Зеленский настаивал на том, чтобы такой саммит прошел до выборов в США, то есть в октябре. Подчеркнем, что мы говорим не о степени реальности реализации такого предложения – оно очевидно неосуществимо, а о том, что Индию американские СМИ подставляют самим фактом участия в таком обсуждении. Несмотря на то, что Моди в плане принятия решения ошибок не допустил и по сути исключил любой международный форум без участия России. С одной стороны, публикация в Bloomberg рассчитана на обострение китайско-индийских противоречий; она пытается убедить Пекин, что не имеющий своего мирного плана индийский премьер перетягивает на себя одеяло поддержки со стороны глобального Юга, пользуясь тем, что возглавляет Движение неприсоединения. С другой стороны, американцы стараются подорвать доверие к индийским властям в Москве, с учетом июльского визита Моди в российскую столицу. Такая вот многоцелевая спецоперация Вашингтона, в которой проглядывается как информационная, так и дипломатическая составляющая, считает эксперт.



Одновременно достаточно провокационное заявление, причем, на фоне обострения с Китаем, делает филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший. Он анонсирует "скорое" подписание оборонного соглашения с Вьетнамом, что выглядит явной отмашкой Вашингтона, рассчитанной на запуск между Москвой и Пекином "черного кота". Почему? С одной стороны, Вьетнам, как и Филиппины, входят в ту часть АСЕАН, которая сохраняет с Китаем территориальные противоречия. Американцам неважно, что они в этих вопросах конкурируют и между собой; для них более существенно то, что во Вьетнаме с визитом в июне был российский лидер Владимир Путин, возобновивший там действие двустороннего договора о взаимопомощи. Расчет на возникновение в Пекине недоверия и к Москве, и к Ханою, а то, что заявление сделал Маркос, таскающий для США каштаны из огня, а вьетнамские власти его никак не прокомментировали, по крайней мере пока, "шерифа" не волнует. Главное – прокукарекать, а там пусть хоть не рассветает. С другой стороны, понятно, что визиты Путина во Вьетнам и КНДР по сути формируют предпосылки создания единой линии континентальной обороны в АТР от Чукотки до Индокитая. Вот американцам и нужно дискредитировать совместные усилия, попытавшись убедить мировую общественность, будто континентальный щит – "дырявый", а его участники – интригуют друг против друга, прибегая к помощи оппонентов. Игра столь же тонкая, как и подлая. Особенно это им важно на фоне совместного появления российских и китайских кораблей неподалеку от Аляски. Все эти "телодвижения" американской стороны преследуют и еще одну цель: информационными наездами на геополитических оппонентов прикрыть собственные военные приготовления в регионе, который для США представляет особый стратегический интерес, обращает внимание Павленко.



Вот то, что это все начало происходить с отъездом из Пекина Салливана, как раз и говорит о том, что срабатывают американские заготовки на случай провала переговоров. Если бы Китай пошел на уступки, не думаю, что США привели бы эти заготовки в действие; напротив, были бы сделаны шаги, рассчитанные на создание впечатления, в первую очередь у Москвы, что встреча была успешной, и в китайско-американских отношениях наметилось потепление. У меня нет сомнений, что такой же спектр заготовок в этом направлении тоже был подготовлен. Но они, как видим, не потребовались. В этой ситуации даже не дико, а провокационно выглядят те представители экспертного сообщества, которые с определенным умыслом пытаются "доказать" успешность поездки Салливана. Таких немного, но они, к сожалению, есть, заключает обозреватель REX.



Иностранные политики и СМИ подводят неутешительные итоги визита в Китай советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана. Американский визитер провел переговоры со своим китайским визави Ван И, который совмещает пост главы МИД с руководством Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, то есть курирует вопросы безопасности. Салливан встретился и с фактическим предводителем военного истеблишмента – генералом Чжан Юся, заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Наконец, его принял и провел с ним встречу председатель КНР Си Цзиньпин, что подтвердило высокий статус визита. Что касается итогов, то крайне дипломатичная оценка сторон в целом сводится к формуле "управления противоречиями", которых накопилось множество. "Не допустить, чтобы это соперничество перешло в конфликт", - уточнили в американской администрации. Скромные оценки и в Китае. Директор Центра исследований США при Фуданьском университете Синь Цян, рассуждая о сохранении каналов связи, ограничился упоминанием возможного прогресса в трех сферах – борьбе с наркотрафиком, консульских вопросах, а также контактах между военными ведомствами. Последние, по большому счету, на этом уровне отношений тоже в основном сводятся к кризисным коммуникациям.



В центре внимания переговоров ожидаемо оказались две темы – Тайвань и Украина. Судя по комментариям, стороны остались на прежних позициях, никакого сближения не зафиксировано. Это означает, что США потерпели фиаско в попытках "продавить" Пекин по поводу нажима на Москву для "заморозки" конфликта. Вот как охарактеризованы итоги китайско-американских переговоров по украинскому вопросу китаистом Николаем Вавиловым:



Китай не будет менять позицию по поддержке России и продолжит масштабные поставки в Россию и развитие торгово-финансовых отношений.



Китай не готов на вторую украинскую мирную конференцию.



Китай продолжит продвигать вариант мирного урегулирования "Китай+" с учетом территориальных приобретений России.



Китай явно указал на готовность к отстаиванию суверенных интересов вопреки давлению США.



В отместку, надо понимать, Вашингтон продолжит опасные "танцы на канате" так называемой "стратегической двусмысленности" по тайваньскому вопросу. Уже запланирован ряд провокационных "учений" с проходом кораблей ВМС США через Тайваньский пролив, и к участию в этих играх с огнем Вашингтон привлекает сателлитов, как местных, из АТР, так и европейских, из НАТО. Отдельная роль, как показали последующие события, отводится Филиппинам. Итоги визита и то, что принялось происходить по его итогам, подводит обозреватель REX Владимир Павленко.



Единственная уступка Вашингтону, на которую, возможно, пошел Пекин – согласие на контакты в верхах. В администрации США дают понять, что Джо Байден был бы непрочь завершить свое президентство визитом в Китай, который он за четыре года так и не совершил. Надо полагать, о визите речь все-таки не идет, но китайская сторона, по ряду данных согласилась на телефонные переговоры. О возможным сроках не сообщается, как нет информации и о том, когда в режиме видеоконференции поговорят между собой главкомы двух стран в АТР; американская сторона всячески убеждает, что это произойдет "вот-вот", а в Пекине говорят о выборе удобного времени. По всем остальным позициям стороны остались "при своих". Поэтому особенно важен контекст, в который помещены эти переговоры, считает политолог.



Для начала перед визитом Салливана США объявили о санкциях против четырех десятков китайских предприятий и фирм, которые, по предположениям Вашингтона, поставляют станки и микроэлектронику в Россию. Китай ответил показательным заявлением, что список, грубо говоря, высосан из пальца и не является законным. "Показательным" потому, что его сделал именно спецпредставитель по украинскому урегулированию Ли Хуэй, а, скажем, не официальный представитель МИД. То есть ответ Пекина, как и действия Вашингтона, были адресными, а содержание практически не оставляло надежд на переговорный прорыв, подчеркивает Павленко. А премьер Госсовета КНР Ли Цян во время визита в Россию предметно обсудил с российским коллегой Михаилом Мишустиным вопросы задержек платежей между Россией и Китаем; было принято важное решение о форсированном открытии в Китае для преодоления платежных неурядиц филиалов российских банков, и это известие вызвало негативно-нервную реакцию в США, уточняет эксперт.



Но гораздо важнее то, что начало происходит после завершения визита. Три факта, которые очень красноречиво указывают, "куда ветер дует". Первый: впервые более или менее определенно о курской авантюре Зеленского, которая капитально навредила китайским мирным усилиям, высказались в Пентагоне. Там призвали Киев прекратить наступление, отвести войска с территории России и сосредоточиться на обороне Красноармейска (Покровска), ибо, по мнению американского военного ведомства, с его потерей помощь ВСУ может утратить смысл. Тут следует подчеркнуть, что в полемику с Вашингтоном вступил Лондон, потребовавший от Киева защищать позиции в Донбассе, не только не отступая из Курской области, но и "поддерживая наступательный темп". Верный признак того, что Салливан в Пекине ни о чем договориться не смог, шансов на "заморозку", следовательно, не прибавилось, и Западу "следует" задирать ставки, указывает политолог.



Второй факт, еще более демонстративный. Не прошло и двух суток после отъезда американского визитера из Пекина, как США дали отмашку Филиппинам на осуществление антикитайской провокации вокруг оспариваемых Манилой рифов в Южно-Китайском море (ЮКМ). Катер филиппинской береговой охраны протаранил китайских коллег на таком же катере. США же раздули этот мелкий локальный инцидент, вывели его на уровень крупного международного события, перевернув картинку с ног на голову. В их версии, на таран пошли китайцы, что, как мы понимаем, не соответствует действительности. Но этот подлог в администрации Белого дома использовали в качестве повода "напомнить" Китаю об американо-филиппинском договоре 1951 года о взаимной обороне. Грубо говоря, пригрозили Пекину применением силы. Китай ответил асимметрично; исследовательский корабль ВМС НОАК на пару часов заглянул на границу территориальных вод Японии, констатирует Павленко.



Третий факт информационно наиболее "емкий" и представляет собой целую последовательность шагов, рассчитанных одновременно на нанесение политического ущерба как самому Китаю, так и российско-китайским отношениям. Так, визит в Киев премьер-министра Индии Нарендры Моди, в ходе которого Зеленский предложил ему провести второй "украинский саммит" в Дели, завершился уже неделю назад. Но только сейчас, и никто иной, как Bloomberg, решил (!) сообщить некоторые подробности. Оказывается, Зеленский настаивал на том, чтобы такой саммит прошел до выборов в США, то есть в октябре. Подчеркнем, что мы говорим не о степени реальности реализации такого предложения – оно очевидно неосуществимо, а о том, что Индию американские СМИ подставляют самим фактом участия в таком обсуждении. Несмотря на то, что Моди в плане принятия решения ошибок не допустил и по сути исключил любой международный форум без участия России. С одной стороны, публикация в Bloomberg рассчитана на обострение китайско-индийских противоречий; она пытается убедить Пекин, что не имеющий своего мирного плана индийский премьер перетягивает на себя одеяло поддержки со стороны глобального Юга, пользуясь тем, что возглавляет Движение неприсоединения. С другой стороны, американцы стараются подорвать доверие к индийским властям в Москве, с учетом июльского визита Моди в российскую столицу. Такая вот многоцелевая спецоперация Вашингтона, в которой проглядывается как информационная, так и дипломатическая составляющая, считает эксперт.



Одновременно достаточно провокационное заявление, причем, на фоне обострения с Китаем, делает филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший. Он анонсирует "скорое" подписание оборонного соглашения с Вьетнамом, что выглядит явной отмашкой Вашингтона, рассчитанной на запуск между Москвой и Пекином "черного кота". Почему? С одной стороны, Вьетнам, как и Филиппины, входят в ту часть АСЕАН, которая сохраняет с Китаем территориальные противоречия. Американцам неважно, что они в этих вопросах конкурируют и между собой; для них более существенно то, что во Вьетнаме с визитом в июне был российский лидер Владимир Путин, возобновивший там действие двустороннего договора о взаимопомощи. Расчет на возникновение в Пекине недоверия и к Москве, и к Ханою, а то, что заявление сделал Маркос, таскающий для США каштаны из огня, а вьетнамские власти его никак не прокомментировали, по крайней мере пока, "шерифа" не волнует. Главное – прокукарекать, а там пусть хоть не рассветает. С другой стороны, понятно, что визиты Путина во Вьетнам и КНДР по сути формируют предпосылки создания единой линии континентальной обороны в АТР от Чукотки до Индокитая. Вот американцам и нужно дискредитировать совместные усилия, попытавшись убедить мировую общественность, будто континентальный щит – "дырявый", а его участники – интригуют друг против друга, прибегая к помощи оппонентов. Игра столь же тонкая, как и подлая. Особенно это им важно на фоне совместного появления российских и китайских кораблей неподалеку от Аляски. Все эти "телодвижения" американской стороны преследуют и еще одну цель: информационными наездами на геополитических оппонентов прикрыть собственные военные приготовления в регионе, который для США представляет особый стратегический интерес, обращает внимание Павленко.



Вот то, что это все начало происходить с отъездом из Пекина Салливана, как раз и говорит о том, что срабатывают американские заготовки на случай провала переговоров. Если бы Китай пошел на уступки, не думаю, что США привели бы эти заготовки в действие; напротив, были бы сделаны шаги, рассчитанные на создание впечатления, в первую очередь у Москвы, что встреча была успешной, и в китайско-американских отношениях наметилось потепление. У меня нет сомнений, что такой же спектр заготовок в этом направлении тоже был подготовлен. Но они, как видим, не потребовались. В этой ситуации даже не дико, а провокационно выглядят те представители экспертного сообщества, которые с определенным умыслом пытаются "доказать" успешность поездки Салливана. Таких немного, но они, к сожалению, есть, заключает обозреватель REX.



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Павленко Владимир Источник - REX

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