 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хватит лить теплый убаюкивающий кисель "живем как раньше", - Дм.Попов
00:50 02.09.2024

Путин озвучил три шага России: ради победы и после нее
Милитаристские новости недели

Когда враг бил из натовского РСЗО "Вампир" по жилым кварталам Белгорода кассетными боеприпасами (просто для уничтожения людей), по Первому каналу показывали "Новую волну", в которой участвовали почти все герои "голой вечеринки". Все эти информационные "ананасы в шампанском" приводят к тому, что ожидаемый массированный налет беспилотников на территорию России воспринимается как нечто неожиданное: ведь "наши пулеметы будут резать их "Гепардов" как картошку" (реальная цитата военного "эксперта" с нашего ТВ).

Минобороны России в воскресенье сообщило, что "в течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолетного типа". Поражения объектов все же были – например, в Москве было попадание в нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в Конаково (Тверская область) попали в ГРЭС.

Это была рекордная по числу БПЛА атака Украины. Рекорд по скорости ответного удара (что не может не радовать) поставили и наши военные. В Харьковской области были уничтожены цеха по сборке БПЛА и ангары для их хранения. Уже к часу дня стало понятно, что на территории Харьковского тракторного завода и в районе аэродрома ВСУ "Северный" было минимум 12 приходов ракет и КАБ. Также был уничтожен логистический узел и объект на территории завода Электротяжмаш. В районе Чугуева были поражены энергообъекты. Шло массированное добивание недобитого в конце августа.

Массированная атака ВСУ нужна была, среди прочего, и для раскрытия зональных районов нашей ПВО, расчета алгоритмов их действий. С этой целью, всю ночь в воздухе висели самолеты-шпионы НАТО. Идет поиск уязвимости, чтобы нанести удар в момент их "разрядки" ПВО. И это будет удар уже ракетами, второй волной за БПЛА. Разрешение от хозяев Киев получит (потом Запад выдаст это за самодеятельность Зеленского), тут не надо быть Вангой, чтобы это предвидеть.

Расчет у Киева очень простой. На эмоциональный шок. А он будет, когда вместо "Новой волны" прилетит волна ракет. Потому что теплый убаюкивающий кисель "живем как раньше", которым продолжают заливать общество, - это порочная практика. Это тоже наша уязвимость, которую использует враг. Ну, честно, что, не было шока от столь массированной атаки БПЛА и попаданий аж по Москве? Вот то-то. А ведь ничего, совершенно ничего необычного и неожиданного в этом нет, если помнить, что страна воюет. Что враг все еще силен и опасен, что он будет бить изо всех сил.

Ну, и к другим новостям. Павла Дурова выпустили из французской кутузки. Отобрали паспорта, велели два раза в неделю отмечаться в полиции, не покидать Францию и внести огромный залог. Потому что, объясняет "Фанейшенал таймс" (и все российские либералы, выступавшие за свободу Телеграма в России, тут же взяли методичку на вооружение), "Телеграм не смог отличить требования автократических режимов и легитимные запросы демократических государств". Комментировать стотысячное "это другое" уже надоело, честное слово. Дуров, кстати, заявил, что вполне отвечал на "легитимные запросы демократических государств" - сотрудничал с французскими спецслужбами. Мало того, еще и выполнял требования местного законодательства – блокировал, например, каналы российских СМИ в европейских странах. Но всем понятно же, что дело вовсе не в противоправном контенте. Дело в том, что в Телеграме нельзя управлять – в отличие от всех остальных популярных соцсетей - поведением пользователей. А пользователей – миллиард. Непорядок.

Самые опасные для мирных жителей войска в мире, ПВО Украины, мастерски сбили американской ракетой комплекса "Пэтриот" американский истребитель Ф-16 с украинским летчиком. "Дружественный огонь" - штука не то, чтобы прямо очень редкая. Просто здесь символизм аж зашкаливает. Это глас уже, не голос даже, с Запада: украинцы, мы вам дадим все, чтобы вы умерли за нас. Не слышат.

Был на неделе задержан бывший заместитель бывшего министра обороны генерал Павел Попов. Решением суда он отправлен в СИЗО "Бутырка", а подозревают его в организации преступной группы, которая похищала деньги из парка "Патриот", списывая их на работы, которые не выполнялись. Часть средств, по версии следствия, использовалась для строительства дома генерала Попова в Красногорске. Вот оно – преимущество капитализма над социализмом: при социализме-то дачи генералам срочники строили. (Сарказм, если кто не понял.)

Еще на неделе Путин проводил экономическое совещание. И там им были озвучены три тезиса, можно сказать алгоритм действий. Почему-то многие СМИ ухватились за такие: "Успешное завершение СВО - это, как не раз уже говорил, главное, основное условие для реализации долгосрочных планов развития России". Но первым-то тезисом было – "укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции". Если кто не помнит, то Путин, назначая Белоусова на пост министра обороны, поставил перед ним задачу интегрировать экономику Вооруженных сил в экономику страны. Вот такой пошаговый план.

И, что важно, в этом плане ведь есть место и "Новой волне", и "ананасам в шампанском", и прочим фестивалям, показам и московским гостиным. Но только не вместо главной цели, а ради нее. Без забвения о том, что страна воюет.

Источник - МК
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