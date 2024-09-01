Итоги выборов в Саксонии и Тюрингии - катастрофа партии Шольца, - Financial Times

01:21 02.09.2024

Financial Times, Великобритания

01 сентября 2024



"Альтернатива для Германии" выигрывает свои первые выборы в земельный парламент



"Альтернатива для Германии" победила на выборах в восточной земле Тюрингия, пишет FT. Впервые за послевоенную историю страны победу одержала ультраправая партия. Партии, входящие в трехстороннее коалиционное правительство Олафа Шольца, терпят поражение.

По данным опросов, опубликованных немецкой общественной телекомпанией ZDF, "Альтернатива для Германии" (АдГ) набрала в Тюрингии 33,5 процента голосов, опередив все остальные партии. Правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС) занял второе место с 24,5 %.



В соседней земле Саксония они поменялись местами: по прогнозам, ХДС победит с 32 процентами, а АдГ займет второе место с 31,5 процентами.

Результаты стали катастрофой для партий, входящих в трехстороннюю коалицию канцлера Олафа Шольца. Социал-демократы, "зеленые" и либералы, согласно прогнозам, опустились в обеих землях до однозначных цифр.



Эти показатели говорят о том, что среди избирателей из Восточной Германии растет разочарование в правительстве, которое многие обвиняют в высокой инфляции, экономическом застое, росте цен на энергоносители и постоянных внутренних конфликтах.



Данные опросов также показывают, что избиратели все чаще отказываются от центристских партий в пользу популистов-маргиналов. Не только АдГ выиграла от гнева восточных немцев: многие из них также проголосовали за новую крайне левую партию "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), которая, согласно данным опросов, набрала 11,5% голосов в Саксонии и 14,5% в Тюрингии.

Как АдГ, так и ССВ привлекли избирателей тем, что встали в оппозицию украинскому конфликту. Обе партии резко раскритиковали немецкие поставки оружия Киеву, а также западные санкции против России и призвали к переговорам, чтобы положить конец боевым действиям.

Результаты опроса показали, что спустя 34 года после объединения Германии большинство жителей двух земель на бывшем коммунистическом востоке страны глубоко разочарованы в центристских партиях и недовольны правительством.



Несмотря на ошеломляющие результаты в Тюрингии, АдГ не сможет сформировать там правительство. Поскольку ни одна другая партия не будет сотрудничать с ней, она не получит парламентского большинства, необходимого для прихода к власти.

АдГ, созданная 11 лет назад экономистами, недовольными финансовой помощью еврозоне, превратилась в жесткую, исторически ревизионистскую националистическую партию, активно выступающую против иммиграции.



Служба внутренней разведки Германии определила местные саксонские и тюрингские отделения партии как "правоэкстремистские". В Тюрингии партию возглавляет этнонационалист Бьорн Хеке (Björn Höcke), который в этом году был дважды оштрафован местными судами за использование запрещенных нацистских лозунгов в выступлениях перед сторонниками.



Однако сформировать жизнеспособные коалиции без АдГ может оказаться непросто. Например, для того чтобы ХДС смог возглавить Тюрингию, ему, возможно, придется объединиться с ССВ, и этот вариант будет трудно переварить многим членам правоцентристской партии.



Бывшая коммунистка Вагенкнехт, которую многие считают приверженкой российского президента Владимира Путина, сделала политику в отношении Украины обязательным условием любых коалиционных переговоров. Она заявила перед выборами, что ССВ "будет участвовать только в том правительстве земли, которое также занимает четкую позицию в поддержку дипломатии и против подготовки к вооруженному конфликту, в том числе и на уровне федеральной политики".



Это вызвало возмущение в ХДС, который неизменно поддерживает Украину и настаивает на том, чтобы правительство Шольца, уже ставшее вторым после США поставщиком военной помощи Киеву, отправило ему еще больше оружия.

Хеке занял схожую с Вагенкнехт позицию, заявив в своих предвыборных выступлениях, что АдГ выступает против того, чтобы "Германия была втянута в войну с Россией какими-то сумасшедшими западными элитами".



Предвыборная кампания была омрачена терактом 23 августа в западногерманском городе Золинген, когда мужчина смертельно ранил ножом трех человек и еще восемь получили ранения. Мужчина, гражданин Сирии, подозреваемый в принадлежности к ИГИЛ*, сдался полиции и был арестован через день после нападения.

И АдГ, и ССВ воспользовались этим инцидентом, чтобы заявить, что неконтролируемая иммиграция привела к всплеску насильственных преступлений на немецких улицах, и потребовать депортации просителей убежища, совершивших преступления.

Неудачные результаты трех партий в коалиции Шольца - СДПГ, "зеленых" и либералов - позволяют предположить, что одна из них может выйти из состава правительства, что приведет к внеочередным выборам.



Но эксперты говорят, что такой исход маловероятен. Все три партии имеют настолько низкие показатели по стране, что у них нет особого желания встречаться с избирателями до следующих выборов, которые должны состояться осенью 2025 года.



Автор: Гай Шазан (Guy Chazan).

*Запрещенная в России террористическая организация.