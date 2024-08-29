"Зачищают рынок крипты". За что США взъелись на Павла Дурова

02:03 02.09.2024 Иван Лизан

29 августа 2024



Основателя Telegram Павла Дурова обвинили во Франции в непротиводействии распространению через мессенджер преступного контента. Его поместили под судебный надзор, обязав внести залог в 5 миллионов евро. Кроме того, Дурову запретили покидать Францию и потребовали дважды в неделю отмечаться в полиции.



В целом же 12 статей уголовного кодекса, инкриминируемые Павлу Дурову французской прокуратурой, столь же суровы, сколь и нелепы. Аналогичные обвинения можно предъявить Марку Цукербергу, Илону Маску или Сергею Брину с Ларри Пейджем на пару.



Очевидно, что в рамках нормального - состязательного, справедливого и беспристрастного - судебного процесса обвинения против Дурова развалятся. Но в этом деле Париж действует совместно с Брюсселем и Вашингтоном, и надеяться на справедливость Дурову не стоит. И уж тем более всем очевидно, что дело явно не в отсутствии желания основателя Telegram удовлетворять запросы французских правоохранителей.



Помимо официальной причины задержания Дурова, сводящейся к злостному игнорированию Telegram-запросов от правоохранительных органов, можно выделить еще целый букет дополняющих неофициальных. Все они выглядят не менее правдоподобно.



Во-первых, желание США разгромить криптовалюту Toncoin (TON), которую Дуров запустил вопреки воле Вашингтона.



общество

Трибунал в Швейцарии лишил Павла Дурова родительских прав на троих детей



Во-вторых, желание Брюсселя принудить Telegram к созданию системы премодерации, то есть цензурирования контента в соответствии с пожеланиями евробюрократов.



В-третьих, но эту причину практически невозможно доказать, наверняка имел место мотив получения доступа к ключам шифрования для секретных переписок в мессенджере с целью их использования во внутриполитической борьбе или шпионажа.



По причине разносторонних интересов Павла Дурова рассматривать эти причины стоит в совокупности: они точно не противоречат друг другу. Мало того, если президента Франции Эммануэля Макрона и правда может волновать тема борьбы с преступностью и, допустим, желания шпионить за своими союзниками и оппонентами, то Брюссель куда более озабочен вопросами цензуры, чем поддержанием правопорядка. А США уже не первый год проявляют пристальное внимание к криптовалютам, чтобы предотвратить эрозию мировой финансовой системы.



В общем, Дуров "попал" по совокупности статей, а вменили ему то, что смогли.



Злостное игнорирование



В основе философии Дурова лежит либертарианство: он не испытывает никакого пиетета к государству в принципе.



Российское прошлое он критиковал еще на рубеже "нулевых" и "десятых", а в 2014 году, если верить Дурову, от него потребовали личные данные организаторов групп Евромайдана. Павел отказал, не "желая предавать миллионы украинских пользователей", и пострадал трижды: в 2014 году он лишился контроля над соцсетью, в 2017-м Петр Порошенко заблокировал "ВКонтакте" на территории Украины, а с 2018 по 2020 год Роскомнадзор блокировал Telegram.



В 2017 году французские спецслужбы совместно с разведкой ОАЭ (у Дурова есть паспорта этих стран) взломали iPhone Павла, чтобы получить доступ к перепискам террористов из ИГ (террористическая организация, запрещенная в России). На этот шаг страны пошли, как пишет The Wall Street Journal, из-за злостного игнорирования администрацией мессенджера запросов от правоохранительных органов.



общество

Дурова не отпустят, несмотря на дикость обвинений. Потому что он - русский



В 2023 году Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram из-за отказа предоставлять данные администраторов неонацистских групп, обвиняемых в нападении на школу в Аракрусе. А после задержания Павла президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал к тщательному расследованию преступлений сексуального характера в цифровой среде после того, как СМИ сообщили, что в чатах Telegram часто встречаются эротические фейковые изображения и видеоролики с участием южнокорейских женщин.



В общем, игнорировал Дуров правоохранительные органы долго и системно. На сотрудничество шел лишь в редких случаях, за что блокировался в КНР, Иране, Индии и Бразилии, а также Испании (на три дня). На мессенджер жаловались власти Франции (в 2023 году), Нидерландов и Германии.



Поэтому, как бы это ни выглядело странно, задержать Дурова могли и за банальное игнорирование запросов - рано или поздно у представителей правоохранительных органов закончилось бы терпение. Но это верно лишь в случае с Францией, так как странностей в деле действительно хватает.



Несогласованные криптопроекты



Надоел Дуров и Вашингтону, но у него свои резоны, которые могут быть и не связаны с игнорированием запросов и отказом от введения цензуры.



Братья Дуровы, Павел и Николай, изначально развивали Telegram как мессенджер, однако мессенджеры крайне сложно монетизировать. Модель подписки не годится, так как пугает аудиторию, продажа дополнительных функций малоэффективна, а реклама в Telegram появилась лишь осенью 2021 года - спустя 8 лет после запуска.







Но реклама для братьев Дуровых стала не более чем "костылем". В начале 2018 года Telegram объявил о планах запустить блокчейн-платформу TON. Для этого Telegram Group Inc. и ее дочерняя компания TON Issuer продали 2,9 млрд токенов и привлекли 1,7 миллиарда долларов. Первоначально запуск проекта был запланирован на октябрь 2019-го, однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета. Она сочла действия Telegram нарушающими законодательство США о ценных бумагах.



В итоге Дуров пообещал вернуть 72% от привлеченных денег сразу, а терпеливым к 30 апреля обещал выдать 110% от инвестированных средств. Инвесторы, преимущественно из России, на условия Дурова согласились и остались довольны. Деньги братья нашли, финансовый вопрос утрясли. На время криптовалютный проект отложили в сторону.



политика

"Покончено с безнаказанностью!" За что борцы с педофилами преследуют Дурова



Но идея "поженить" почти миллиардную аудиторию мессенджера с криптовалютой была слишком привлекательной, чтобы от нее отказаться. И в сентябре 2023 года Дуров представил блокчейн TON, в частности криптовалюту Toncoin, которую, по его словам, планировалось на регулярной основе использовать бизнесу и разработчикам в Telegram. Создавало криптовалюту открытое сообщество разработчиков. В итоге у Дуровых родился монстр.



TON - это не просто криптовалюта, но и набор сервисов: прокси-серверы и система доменных имен, маркетплейс, платежная система на базе блокчейна с отсутствием комиссии, децентрализованное хранилище данных и приложения для работы с сервисом.



Даже после задержания Дурова TON не выпал из топ-10 мировых криптовалют, хоть и потерял чуть больше 20% своей стоимости: незадолго до ареста за монету давали 6,8 доллара, а к утру 29 августа - 5,3 доллара.



Арест чужими руками



На этом фоне возникает резонный вопрос: почему Вашингтон взъелся на Дурова?



Во-первых, TON выстроен все на той же либертарианской философии, что и Telegram. Он неудобен для США и неподконтролен Вашингтону. Об этом Павел Дуров сообщил еще в 2020 году, констатировав зависимость мира от США в вопросах финансов и технологий.



В мире криптовалютчиков давно ходит легенда о том, что создатель биткоина Сатоши Накамото, о личности которого неизвестно ничего, в действительности является не более чем прикрытием для ЦРУ или иной американской структуры, придумавшей криптовалюты. Прямых подтверждений этому нет, однако в западной прессе встречаются цитаты директора ЦРУ Уильяма Бернса о том, что ему от предшественников достался "ряд проектов, ориентированных на криптовалюту".



Вне зависимости о того, придумали "биток" в ЦРУ или нет, американские спецслужбы непременно сделали бы все возможное и невозможное для контроля за любой криптовалютой, хотя бы для понимания того, кто, что и когда ею оплачивает.



общество

"Мрак над свободным миром". Как Павел Дуров попал в ловушку принципов



Во-вторых, криптовалюты - особенно после отключения России от мировой финансовой системы с блокировкой банков и возможности использовать свободно конвертируемые валюты - стали широко используемым платежным средством для расчетов с недружественными юрисдикциями. А с недавних пор их еще и легализовали. И если с банками Вашингтон борется весьма успешно (особенно после указа Байдена от 22 декабря 2023 года), то с криптовалютами все не так однозначно.



Из России под принуждением в сентябре 2023 года ушла крупнейшая криптобиржа Binance - так США боролись с обходом санкций посредством криптовалют. Но параллельно, и зачастую незаметно для СМИ, США боролись с криптовалютными проектами, запущенными россиянами.



Консультант по криптовалютам Михаил Жуховицкий насчитал шесть случаев, когда США напрямую или опосредованно - через Францию и ОАЭ - разгромили криптовалютные проекты россиян, часть из арестованных были выданы США. Например, единственный оставшийся на свободе разработчик проекта Tornado Cash уцелел лишь потому, что был в России. А в проекте Bitzlato посадили даже кодеров и маркетологов, и они уже два года ждут суда в предварительном заключении.



25 августа Жуховицкий написал, что арест Павла - начало разгрома его команды, а 28 августа издание Politico сообщило о том, что Николай Дуров объявлен в розыск и ему инкриминируется отказ от сотрудничества с прокуратурой Парижа по борьбе с киберпреступностью по делу о принуждении несовершеннолетней к распространению "собственноручно изготовленной порнографии".



Жуховицкий утверждает, что обвинительную базу по подобным делам всегда готовят в США, а аресты и задержания проводят чужими руками.



Один против всех



Проще говоря, судьба у Дурова незавидная: против него Париж, Брюссель и Вашингтон. А выводы из этой истории напрашиваются предельно простые. Павла Дурова подвела его же приверженность либертарианству вместе с верой в то, что он может быть над схваткой великих держав.



политика

У МИД Франции возникли вопросы к получению Дуровым гражданства



Лавировать между центрами силы можно лишь до поры до времени. Рано или поздно пришлось бы определиться, выбрав сторону, которая позволила бы сохранить большую часть своих убеждений, чтобы жить по принципу "гнись, но не прогибайся". Сторона - "крыша" в лице государства.



Когда в 2018 году Канада по запросу США задержала Мэн Ваньчжоу, финансового директора Huawei, дочь президента Huawei Жэнь Чжэнфэя, за нее "впряглось" правительство КНР и добилось освобождения. За Бута, Ярошенко и Красикова вступилась Россия и тоже добилась их освобождения.



Дуров же "правила игры" игнорировал, а выбирать "крышу" не желал. Теперь за него некому вступиться - и в этом его личная трагедия. Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725231780





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с членами Национальной паралимпийской сборной Казахстана

- Олжас Бектенов принял участие в расширенном собрании фракции партии "AMANAT"

- Аудит ценообразования в строительной сфере завершила Высшая аудиторская палата

- О сохранении базовой ставки на уровне 14,25%

- Мы приветствуем инициативы Всемирного банка по поддержке реформ в Казахстане – Н. Байбазаров

- Постановление ЦИК РК от 28 августа 2024 года №35/39

- Тамара Дуйсенова ознакомилась с ходом реализации госпрограмм в Павлодарской области

- Аким Алматы предложил новые правила для электросамокатов

- Расширение партнерства в энергетике с китайскими партнерами обсуждает глава Минэнерго Казахстана в ходе визита в КНР

