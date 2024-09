The Hill: на выборы в США может повлиять случайная ошибка или внешний фактор

The Hill: на выборы в США может повлиять случайная ошибка или внешний фактор



Дни, оставшиеся до выборов в США, пройдут напряженно, пишет The Hill. Кто победит - желчный старик, терзаемый обидами? Или переменчивый кандидат, отягощенный прегрешениями Байдена? При двух одинаково плохих вариантах исход выборов будет зависеть от случайных факторов.



Беспрецедентный выход из гонки действующего президента, покушение на убийство, возвышение считавшегося посмешищем вице-президента. Добавьте сюда регулярные истерики Трампа и невозмутимо легкий отказ Камалы Харрис от ее прошлых прогрессивно-либеральных политических позиций - и на выходе получится действительно запоминающееся лето.



Но теперь, когда съезды обеих партий остались в прошлом, а Роберт Кеннеди-младший объявил о приостановке своей избирательной кампании, можно составить некое представление о том, в каком положении находятся кандидаты на высшую государственную должность после Дня труда.



Главный нарратив теперь строится вокруг того, как Харрис спасла демократов. Еще до катастрофических для него дебатов президент Байден стремительно шел к поражению, а возможно, и к разгрому. Может, по данным RealClearPolitics (RCP) он и отставал от Дональда Трампа всего на 1,5%, но разрыв увеличивался в Аризоне, Джорджии и Неваде и постоянно рос в Пенсильвании. В штатах Нью-Гэмпшир, Вирджиния и Миннесота на тот момент избиратели еще не определились со своими предпочтениями.



С назначением Харрис кандидатом от демократов ситуация изменилась. Теперь она опережает Трампа в рейтинге RCP почти на два пункта и опережает Байдена на 3,2%. И, что еще важнее, Харрис свела на нет преимущество Трампа в неопределившихся штатах.



Харрис и Трамп разделяют менее двух процентов во всех "колеблющихся" штатах, включая Северную Каролину, которая в июне выглядела как верная вотчина Трампа. Любые надежды Трампа на сюрпризы в основном исчезли. Интересно, что показатели поддержки экс-президента не поменялись: 26 июня его рейтинг составлял 46,6%, и 25 августа - также 46,6%.



Гонка превратилась из триумфального шествия Трампа к победе в скачки "ноздря к ноздре", причем пока перевес на стороне Харрис.



Харрис бросает вызов плохому окружению



Харрис не должна была лидировать. На самом деле, демократов должно было ждать катастрофическое поражение.



Согласно последнему опросу YouGov, администрация Байдена получила отрицательные оценки деятельности по всем вопросам: от преступности до налоговой политики и борьбы с изменениями климата. Особенно плохо обстоят дела с инфляцией: в этой области показатели одобрения составляет 32% против 60% недовольства. Лишь 20% беспартийных американцев одобряют деятельность администрации (недовольны 68%); среди женщин показатель недовольства составил 59%; среди латиноамериканцев - 57%.



Эти показатели мало изменились по сравнению с июнем, когда Байден также получил посредственные оценки от избирателей по всем вопросам и откровенно негативные - по проблеме инфляции: 31% одобрения против 60% недовольства в тех же группах населения. По вопросу иммиграции Байден демонстрирует столь же низкие результаты: согласно июльскому опросу YouGov, он со своими 29 процентами уступает республиканцам с 59 процентами и набирает 20% против 62% среди независимых избирателей.



В конце июня опрос YouGov показывал равную степень поддержки избирателей для Трампа и Байдена - 42%; теперь Харрис опережает Трампа (47% против 45%). Оба кандидата улучшили свой рейтинг одобрения на один пункт. Сравнивая дуэль Трамп–Байден в июне и Трамп–Харрис сегодня, Morning Consult теперь отдает преимущество действующему вице-президенту. Rassmussen изменил свой прогноз с "Трамп+6" на "Трамп+3", а CBS News - с "Трамп+5" на "Харрис+3".



Если посмотреть на сводные таблицы YouGov, видно, что Харрис добилась значительных успехов среди избирателей, которых демократы считают своей электоральной базой. Харрис набрала восемь пунктов среди женщин, 10 пунктов среди чернокожих избирателей, 12 - у латиноамериканцев и восемь пунктов - в группе 18–29-летних. Среди независимых избирателей Харрис набрала шесть очков, но этого все еще недостаточно. Снятие кандидатуры Байдена свело на нет большую часть успехов Трампа. (Стоит отметить: выборки невелики и подвержены большим колебаниям, но прирост достаточно большой, чтобы быть уверенным в его реальности).



Обычно вице-президенты должны вести себя очень осторожно, чтобы не обидеть босса выдвижением своей кандидатуры. Но унизительный уход Байдена, его ужасные результаты в опросах общественного мнения и подавляющая антипатия к Трампу дают Харрис больше возможностей для ведения самостоятельной кампании, чем обычному "второму номеру".



Однако Харрис все еще является вице-президентом при непопулярном главе государства с провальной политикой, от которой ее партия практически не пытается откреститься. Преодолеть дефицит в 28 пунктов по первоочередному вопросу - инфляции - не представляется возможным (42 пункта среди независимых).



Но у Камалы Харрис есть еще одно преимущество: люди из ее команды умеют анализировать опросы и знают, как вести избирательную кампанию.



Харрис делает все возможное, чтобы решить две основные проблемы: инфляцию и иммиграцию. Она уже успела высказаться о ценах на продукты питания и дефиците жилья (и связанном с ним ростом цен), а теперь превратилась в политика-"ястреба", борющегося с иммиграцией. Хотя ее антиинфляционные предложения, мягко говоря, сомнительны, это все же что-то. Скорее всего, ее команда просто пытается замутить воду, чтобы в гонке речь шла только о провокационных высказываниях Трампа на этот счет.



Пока что этот план работает.



Трамп завяз на одном месте



Учитывая ситуацию с рейтингами одобрения текущей администрации, компетентный кандидат должен был бы одержать победу. Но нет. Трамп - плохой кандидат с плохой кампанией.



Он, как и прежде, недисциплинирован, одержим собственными претензиями, легко срывается на личные оскорбления и, будучи убежденным в собственной гениальности, категорически не желает прислушиваться к советам. Нельзя не признать, что популизм Трампа разбил единство демократической коалиции. Но он оттолкнул и отторгает больше избирателей, чем приобрел.



Дело в том, что Трампу еще предстоит превзойти 47,2 процента Митта Ромни, когда он баллотировался (и проиграл) в 2012 году. Победа в политике достигается тогда, когда ты сам приобретаешь больше, чем отбираешь у конкурента.



Трамп действительно заслуживает похвалы за свою способность как никто другой привлекать к себе внимание. И он действительно обладает острым чувством маркетинга и пониманием принципов работы слоганов. Make America Great Again - один из величайших политических лозунгов всех времен. Жаль, что он растрачивает это преимущество.



Трамп мог бы преодолеть свои недостатки при грамотной организации кампании. Но этого не происходит.



Команда Трампа ведет кампанию не для того, чтобы победить; они ведут кампанию для себя и своего кандидата. Хотя последние пару лет величайшей проблемой страны была инфляция, команда Трампа ее преимущественно игнорирует. Для женщин она на 12 пунктов важнее абортов; а рейтинг одобрения Байдена среди женщин - 26 пунктов. Для латиноамериканцев инфляция на 17 пунктов важнее иммиграции, а чистое неодобрение действующей администрации - 20 пунктов.



Инфляция - явление трудноразрешимое, и ее последствия для страны никуда не денутся. Поэтому это отличная проблема: от нее так просто не отделаться. Трампу следовало бы заниматься этим вопросом весь прошлый год. Где предвыборные ролики с фермерами, жалующимися, что предложенные Байденом чрезмерное регулирование и повышение цен увеличивают их расходы? Где владельцы малого бизнеса, говорящие о том, что они были вынуждены поднять цены, но при этом их прибыль снизилась?



Трамп и республиканская партия уделяют гораздо больше внимания вопросам иммиграции: 24% избирателей говорят, что это их главная проблема, на 13 пунктов опережая независимых (которые постоянно ставят ее на первое место после здравоохранения и, конечно, инфляции). Но даже в этом случае команда Трампа одержима не инфляцией, а ее громким криминальным аспектом. Большинство избирателей считает преступность локальной проблемой. Чтобы она сработала, необходимо персонализировать и укоренить ее, что Трампу, скорее, не удалось сделать.



Учитывая проблему инфляции в сфере недвижимости и тот факт, что она превышает все прочие показатели инфляции, увязать приток миллионов нелегальных мигрантов с ростом стоимости жилья должно быть проще простого. Трамп может получить на своих нападках редкий результат - два к одному. Однако его штаб, похоже, не может этого понять.



Спотыкаясь на финишной прямой



Может ли победить злобный, желчный старик, которого мучают личные обиды, с помощью предвыборной команды, которая не умеет анализировать опросы и запускает посредственные (в лучшем случае) предвыборные ролики? Сможет ли вырвать победу кандидат, выдвинутый в последнюю минуту, отягощенный непопулярной политикой своей администрации и раздражением электората?



Благодаря этой токсичной комбинации грядущие 68 дней пройдут напряженно; исход выборов сможет определить критическая ошибка одного из кандидатов или внешний фактор. Пожалуй, еще никогда в истории США президентская гонка не была настолько неподконтрольна ни одному из кандидатов.



Автор: Кит Нотон (Keith Naughton). Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725231960





