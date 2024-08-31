Партия Алиева получает 68 из 125 мест в парламенте Азербайджана

07:44 02.09.2024

Правящая партия "Ени Азербайджан" лидирует на внеочередных выборах в Милли меджлис. Партия президента Ильхама Алиева, по предварительным данным, получит 68 из 125 мест в однопалатном парламенте.



Центральная избирательная комиссия Азербайджана озвучила результаты обработки протоколов с 91% участков. Список победителей приводит "Азертадж".



Явка составила 37,27%. В Азербайджане нет порога явки для признания выборов состоявшимися.



Депутаты "Ени Азербайджан" в июне попросили президента Ильхама Алиева провести досрочные выборы в парламент. Они изначально планировались на ноябрь. Депутаты объяснили предложение тем, что в ноябре в Баку состоится конференция сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29). Впервые выборы состоялись на территории, которую ранее контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская республика.