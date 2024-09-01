 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США и Китай не хотят воевать из-за Филиппин, - Владимир Скосырев
07:47 02.09.2024

01.09.2024

В конфликт в Южно-Китайском море могут быть втянуты сразу семь стран региона
Владимир Скосырев

Госдепартамент США заявил, что американские корабли могут сопровождать суда Филиппин и защищать их от атак на море. Прямо не говорится, что речь идет о военных кораблях Китая или судах его береговой охраны. Однако, поскольку Филиппины втянуты в территориальный спор с КНР в Южно-Китайском море (ЮКМ), имеется в виду защищать филиппинские суда от нападения кораблей Поднебесной.

Конфликт в ЮКМ обостряется. Стороны возлагают вину друг на друга. Представитель береговой охраны КНР заявила, что филиппинские моряки преднамеренно устроили столкновение с китайским судном и что они совершали опасные и непрофессиональные маневры на море. Представитель береговой охраны Манилы сказал, что китайский корабль врезался в филиппинскую шхуну Teresa Magbanua и повредил ее.

Эксперты в китайской прессе и социальных сетях предупреждают, что эти инциденты могут вылиться в прямое столкновение между США и Китаем. Но ни Пекин, ни Вашингтон такая опция не устраивает. Поэтому Госдеп уточнил, что оборонное соглашение между Вашингтоном и Манилой не предусматривает моментального военного ответа агрессору. Для того чтобы такой ответ стал реальностью, необходимо провести "консультации" на высшем уровне. То есть между президентом США Джозефом Байденом и президентом Филиппин Фердинандом Маркосом. Скорее всего американская администрация посоветует Маниле вести себя поспокойней и не ввязываться в драку. Но ведь, как передает АР, идти в данном случае на уступки китайцам означает, что Манила отказывается от своих прав на отмель Sabina, расположенную поблизости от берегов страны и входящую в эксклюзивную экономическую зону Филиппин. Это было вторым за последние дни столкновением китайских и филиппинских судов. Причем каждая сторона старается перехитрить другую.

Филиппины послали в апреле на этот необитаемый атолл свой корабль, он бросил там якорь. Дело в том, что, по мнению Манилы, китайцы намереваются возвести там дома, транспортные узлы, другую инфраструктуру и объявить атолл своим. А китайцы полагают, что именно филиппинцы хотят отобрать у них отмель. Поэтому они заявили Маниле дипломатический протест, указав в нем, что филиппинский корабль слишком надолго задержался на отмели.

Подоплека этого противостояния совсем не шуточная. ЮКМ занимает огромное место в международной торговле. Китай претендует на почти всю акваторию ЮКМ. США этого не приемлют. Рассчитывая на помощь американцев, филиппинские военные пытаются говорить на языке силы. Коммодор филиппинской береговой охраны Джей Тарриела сказал, что филиппинское судно с отмели не уйдет, сколько бы китайцы ни запугивали его экипаж. Филиппины распространили видео, на котором видно, как китайский корабль идет на таран филиппинского судна.

США на словах грозно отреагировали на это видео. Посол США на Филиппинах заявил: "Мы стоим на стороне Филиппин и поддерживаем международное право". Как ни странно, Самюель Папарро, глава Индо-Тихоокеанского командования США, высказался довольно двусмысленно. По его словам, американские военные "открыты для консультаций по поводу эскортирования филиппинских судов".

Впрочем, в споры в ЮКМ втянуты не только три державы – Китай, Филиппины и США. На часть акватории ЮКМ претендуют также Вьетнам, Тайвань, Малайзия и Бруней. Ранее панель по арбитражу, поддержанная ООН, отвергла все претензии Китая на контроль над ЮКМ. А Пекин, в свою очередь, отверг этот арбитраж, сославшись на то, что неоспоримые исторические документы подтверждают его право контролировать ЮКМ.

В минувшую субботу о своих правах напомнила и Япония. Она заявила Китаю дипломатические протесты, во-первых, против вторжения китайского корабля в ее территориальные воды. А во-вторых, против краткого залета китайского разведывательного самолета в воздушное пространство японских островов, расположенных в западной части японского архипелага. И тут Токио не обошелся без упоминания России. Оказывается, японских чиновников крайне тревожит укрепление военного сотрудничества между Китаем и Россией.

Источник - НГ
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