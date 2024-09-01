Евроапокалипсис? Распад ЕС может обернуться войной всех против всех, - Сергей Зотов

07:54 02.09.2024 Евроапокалипсис?

Распад ЕС может обернуться войной всех против всех

Сергей Зотов

1.09.24



"ЗАВТРА". Наталья Валерьевна, новые политические силы во многих странах Запада сегодня становятся все более значимыми. Но очевидно, что старый порядок вряд ли сдаст свои позиции без боя. Грядут ли какие-то перевороты или даже гражданские войны?



Наталья ЕРЕМИНА, доктор политических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета. На самом деле уже сегодня мы наблюдаем так называемую тихую революцию. Она происходит исподволь, поэтому многие события могут казаться незначительными. Например, попытка захвата Капитолия в США в 2021 году имеет все признаки гражданской войны, или "тихой" революции, когда возникают новые группы влияния, имеющие непримиримые общественно-политические позиции, выраженные не слишком ярко, пока для них есть возможность выходить на улицу. Во многом этим продиктовано решение не чинить препятствий, например, представителям BLM, выступающим против расизма и насилия в отношении чернокожих, которые на самом деле врываются в магазины, занимаются кражами и т. д. Их не трогают, чтобы лишний раз не эскалировать проблему. Но на самом деле это ничего не решает.



"ЗАВТРА". Во многих странах есть "культура" уличных протестов, например, во Франции. В ФРГ "Альтернатива для Германии" после победы на местных выборах ясно определила границу своего влияния на территории бывшей ГДР. Возможно, здесь пройдет линия раскола, и эту страну ждет пересборка государственного устройства?



Наталья ЕРЕМИНА. В отличие от Франции, Германии проще, поскольку у нее есть опыт разделенной государственности. И там действительно у ряда граждан присутствуют ярко выраженные политические предпочтения, которые совпадают с границей ГДР. Кроме того, Германия длительное время сама была исторически раздробленным формированием и объединилась относительно недавно - в конце XIX века. Поэтому, конечно, у этой страны больше возможностей для пересборки.



Хотя, кто владеет ключами от армии, тот владеет ключами и от государства…



"ЗАВТРА". Винтовка рождает власть?



Наталья ЕРЕМИНА. Конечно. Неслучайно же сейчас там подняли вопрос о необходимости увеличить количество срочников в немецкой армии. И это связано даже не столько с возможным противостоянием с Россией, сколько с вероятными проблемами внутри самой страны.



Обратите внимание, что силы НАТО, например, в прибалтийских государствах, отрабатывают маневры, направленные в том числе и на погашение внутренних протестов. Вообще, все, что делает Североатлантический альянс, можно назвать чисто карательными операциями. Это не антитеррористические, не какие-то освободительные, а в полной мере карательные интервенции. Поэтому натовцы не могут реально воевать, идти в лобовую атаку, они разучились это делать.



"ЗАВТРА". Терроризм, политические убийства, усмирительные акции - это все их инструментарий.



Наталья ЕРЕМИНА. Абсолютно точно. Они постоянно говорят о том, что проводят свои репрессивные операции против тех, кто нарушает их правила. Они относятся к своему внутреннему законодательству как к данности, которой должны подчиняться все страны мира.



Помню, как американская журналистка, проводившая интервью с нашим президентом, удивлялась, почему это Россия не подчиняется американским законам. Она искренне негодовала, не понимая, что мир не вертится вокруг Соединенных Штатов. Понятно, что ей подобные всегда поддержат карательные акции и против России, и против других государств, живущих по своим законам.



"ЗАВТРА". Единую Европу, безусловно, ждет дробление, создание новой конфигурации - союзов, объединений. По-вашему, нарождающиеся сферы влияния там уже видны? Какие, к примеру, есть планы и амбиции у Великобритании?



Наталья ЕРЕМИНА. Для Великобритании, как и для Штатов, вся Европа есть периферия, некая буферная зона. Не думаю, что англичане территориально готовы участвовать в процессе. Им гораздо удобнее регулировать морские и другие грузоперевозки через многие финансовые инструменты, которыми они обладают, и таким образом контролировать процессы мироустройства, участвовать в тех или иных союзах и блоках. Их территориальное присутствие возможно только через большие структуры, типа НАТО, но не более того.



"ЗАВТРА". Но англичане всегда стремились перехватить политическое и экономическое управление у Франции.



Наталья ЕРЕМИНА. Это исторический контекст. Но этого им никогда не удавалось сделать полностью. В данном случае это, скорее, манипулирование, лавирование, выстраивание блоков и коалиций для того, чтобы реализовать собственные задачи, связанные главным образом с притоком капитала в необходимые им структуры. Потому что британская экономика - это экономика услуг, где огромная доля приходится на финансовый сектор. Ничего другого британцы не производят в таком объеме. Они не способны себя прокормить, не могут перестроиться и открыть какие-либо сельхозпроизводства.



Британия будет делать то, что у нее традиционно хорошо получалось - работать с финансовыми инструментами и влиять на транспортно-логистические пути. Она станет выстраивать блоки с Турцией для влияния на Черноморский регион, взаимодействовать с Румынией и так далее. Именно поэтому британцам была интересна Украина. Они хотели там поучаствовать, в том числе через военно-политические соглашения, потому что это тоже путь к финансовому успеху. Они все делают для достижения контроля над торгово-экономическим взаимодействием в мире в целом.



У Турции большие экономические сложности, возможности инвестировать очень незначительные. Поэтому она выходит в мир с политико-идеологическими программами пантюркизма, иногда даже с идеями неоосманизма. Большую роль для нее играют гуманитарные проекты, в первую очередь на Балканах. Не все балканские страны входят в Европейский союз, но почти все являются участниками НАТО, что гораздо серьезнее. Турция как представитель альянса пользуется этим: она может присутствовать там, к примеру, в военном контингенте, а также развивать культурно-образовательные проекты.



"ЗАВТРА". Используя мусульманский фактор?



Наталья ЕРЕМИНА. Конечно, используя фактор религиозной близости. Но турки скованны малыми ресурсными возможностями, и это накладывает на их деятельность определенные ограничения.



"ЗАВТРА". Учитывая многочисленную турецкую диаспору в Германии, имеет ли Турция там какие-то политические и экономические рычаги?



Наталья ЕРЕМИНА. Это неоднозначный вопрос, потому что диаспора - это инструмент, который можно использовать и в ту, и в другую сторону. Многие турки вполне лояльно настроены к новой родине, но часть диаспоры во внутренней повестке действительно готова быть протурецким тараном (думаю, что они все взяты на карандаш германскими спецслужбами). Такой фактор присутствует, но вряд ли Турция будет ссориться с Германией и использовать этот актив для того, чтобы как-то давить на нее. Хотя, если возникнет серьезная ситуация, он может быть применен.



"ЗАВТРА". У Марин Ле Пен есть политическое будущее? Или она так и будет преисполнена ожиданиями?



Наталья ЕРЕМИНА. Будущее есть у всех, но политические процессы строятся так, что у каждого имеется своя ниша. Даже при абсолютизме власть не является абсолютной. Во Франции при абсолютизме было несколько попыток организовать фронду. Чем больше вы закручиваете гайки, тем сильнее кто-то будет пытаться их открутить. Все очень диалектично - и в жизни, и в истории, и в политических процессах. Поэтому задача каждого политика - занять свою нишу. Быть в оппозиции очень приятно: вы ни за что не отвечаете, но всегда имеете право критиковать оппонентов. За счет этого крайне правые, например, получили поддержку избирателей. Они говорили здравые вещи, понятные людям. Но мы не можем знать наверняка, как они себя поведут, оказавшись у власти, какие решения будут принимать с учетом того, что у них только своя ниша.



Но разные политические силы могут найти какую-то общую повестку. Сейчас, к примеру, и социалистам, и консерваторам, и христианским демократам, и центристам позволяет сойтись антироссийская повестка. Это говорит о том, что они недальновидны и продали свою страну и интересы граждан, которые за них голосуют. Тем не менее политики продолжают свою игру, обвиняя во всех смертных грехах Россию.



"ЗАВТРА". Макрон не раз заявлял о том, что Москва вмешивается в их выборы…



Наталья ЕРЕМИНА. Да, и Олимпиаду мы им тоже якобы мешали проводить и так далее. "Russians did it", - этот мем стал сегодня притчей во языцех. Сказал: "Это сделали русские", - и сразу всем удобно. К тому же есть политическая повестка, которую страны обязаны выполнять, будучи в НАТО. Они не могут от этого уйти. Даже якобы нейтральные ранее государства - Финляндия, Швеция - безо всяких референдумов и обсуждений в парламенте приняли все, что им рекомендовали.



Зная объективные исторические закономерности, мы можем понять суть некоторых длительных процессов. Соответственно, сейчас нам уже нужно перестать думать о том, что Евросоюз трансформируется, реконфигурируется. Нет, он распадается. Подчинившись НАТО и его стратегии, ЕС был обезличен.



Не будем наивными людьми, говорящими о том, что Евросоюз справится, мол, он просто пошел на компромисс и т. д. Историки могут привести массу примеров компромиссов, соглашений, которые обрушивались через три-пять лет. И мы когда-то были вовлечены в подобные действия и знаем, как дорого потом за это приходится платить.



Процесс распада Евросоюза запущен, и какое бы решение он сейчас не принял, это будет играть против него, потому что он потерял управление многими процессами. Сейчас мы наблюдаем только его инерционное движение.



"ЗАВТРА". Логично спросить: сколько лет жизни осталось Евросоюзу?



Наталья ЕРЕМИНА. Думаю, что после окончания европейского бюджетного цикла в 2027 году там еще успеют согласовать следующий, то есть добавят себе семь лет существования. Инерционное движение может быть очень длительным. С точки зрения бюджетирования для ЕС критическими будут 2030–2035 годы. Как раз в этот период придет понимание, что он больше не может реализовывать свои программы.



"ЗАВТРА". Вполне возможно, что в 2027 году примут ликвидационный бюджет.



Наталья ЕРЕМИНА. Посмотрим. Деньги пока еще есть, они их напечатают. Другой вопрос, что Евросоюз не может играть, как США, у него нет авианосцев для поддержки курса евро. Поэтому понятно, чем все закончится для ЕС: европейцы, как украинцы, сейчас приносят себя в жертву чужим интересам.



"ЗАВТРА". Для России ЕС - потребитель наших энергоресурсов, площадка для обмена технологиями и т. д. Китаю он интересен как богатый покупатель, и КНР связывает с Европой свои логистические проекты. Поэтому США, уходя из Европы, забирают оттуда технологии, деньги, компетенции, "мозги", обескровливая европейские государства, оставляя их в ужасном, раздробленном состоянии. Насколько справедлива такая точка зрения?



Наталья ЕРЕМИНА. Европа выполнила ту миссию, которую на нее возлагали при формировании НАТО - сдерживание России. Европейцы, находясь в альянсе с США, получили определенный зонтик безопасности, для них было важно таким образом обеспечить себе некоторую стабильность. Сейчас ее уже нет. В изменившейся в конце прошлого века геополитической обстановке европейцы приняли стратегическое решение быть под НАТО тотально, выполнять его волю, не противоречить тем планам, которые им предлагаются. Поэтому Европа сейчас - отыгранная карта. Они просто реализуют те задачи, которые перед ними ставят кураторы.



Одна из основных целей Соединенных Штатов - это обрушение китайских возможностей. В ЕС есть страны, давно, активно и успешно сотрудничающие с Китаем, для которого европейский рынок очень важен. КНР в определенный период времени даже обогнала США по торгово-экономическим связям с Евросоюзом.



"ЗАВТРА". Разрушением ЕС сдерживается экономика Китая?



Наталья ЕРЕМИНА. Когда Евросоюз будет уничтожен, когда там останется пепелище и не с кем будет торговать, Китай, по мысли американских стратегов, замкнется на Штаты. Это игра вдолгую.



"ЗАВТРА". Уходя из Европы, США выкачивают из нее не только ресурсы, они лишают ее будущего. В этом смысле Украина - показательный пример. Какова вероятность прямого участия европейских армий в военном конфликте с Россией?



Наталья ЕРЕМИНА. Нужно понимать, что исторически у американского политикума нет никакого позитивного отношения к Европе. Как его не было к Штатам в европейских странах, которые воспринимали новую государственность как вызов себе, несколько свысока поглядывали на них как на некую попытку создания альтернативной модели в системе управления, привлекающей рабочие руки. А в Америке к тому времени сложилась традиционная система изоляционизма, и в этом контексте Европа, конечно, воспринималась как нечто чужеродное, откуда проистекает опасность.



"ЗАВТРА". Это некоторая производная сектантского мировоззрения.



Наталья ЕРЕМИНА. Совершенно верно, ведь в свое время отцы-основатели США бежали из Европы именно под влиянием политико-религиозных процессов, по большей части они были изгнанниками. Поэтому уже изначально никакой любви между этими двумя сторонами не существовало. Да, была в ходе войны за независимость некоторая поддержка, но эти отдельные примеры не являются системными. Когда Соединенные Штаты после Первой мировой войны входили в Европу, они воспринимали ее как пространство для утверждения своей воли.



Американцы очень активно финансировали процесс формирования Европейского союза. Они поддерживали идею интеграции для того, чтобы было удобнее системно реализовывать собственные интересы. Штаты тогда намеревались объединить все страны, находящиеся в одном экономическом пространстве, в военно-политический союз НАТО. Сегодня мы наблюдаем полную синхронизацию процессов в ЕС с точки зрения того программирования, которое вводится в рамках альянса. Евросоюз уже откровенно становится пристяжной лошадью к повозке НАТО.



Реализованы все те идеи, с которыми Штаты входили в Европу: "ЕС - это пространство, где мы зарабатываем деньги; территория, где ведем политическую игру с целью перекачать оттуда как можно больше денег и ресурсов; оттуда мы забираем лучшие умы для развития собственной экономики; мы заставляем европейцев выполнять все необходимые нам стратегические планы".



Сегодняшний отказ от сотрудничества Евросоюза с Россией и ограничение взаимодействий с Китаем выгоден исключительно США.



"ЗАВТРА". Причем европейцы откровенно побаиваются окриков из Америки…



Наталья ЕРЕМИНА. Да, можно вспомнить угрозы Трампа в сторону ЕС, которые европейскими лидерами воспринимались не как беспочвенные, и от этого их начинало слегка потрясывать.



Украина - продолжение европейского контекста. Она позволяет окончательно обрушить контакты с Россией, транспортно-логистические связи, всю трубопроводную инфраструктуру, соответственно, ограничить возможности морских, авиаперевозок и так далее, что уже непосредственно влияет на возможности Китая. К примеру, так называемый средний Транскаспийский коридор недостаточен для обеспечения бесперебойного грузопотока. Логистика, транспортные пути в основном замыкаются на Россию, которая является единственной страной, гарантирующей безопасность маршрутов.



Американцы никогда не гоняются за одним зайцем. Они хотят, чтобы одновременно были пойманы еще три-четыре-пять. В их игру вовлекаются и другие участники: британцы, турки и так далее, - чтобы в контексте американских проектов извлекать для себя дополнительные возможности. Но европейцы сейчас должны посмотреть на Украину и понять, что ожидает их в будущем. Если с Россией воюют украинцы, которые совсем недавно жили с нами в одном государстве, как мы можем думать, что по аналогичному пути не пойдут страны Европейского союза? Хотя по характеру выпускаемых ими многочисленных заявлений на этот счет можно заметить желание оттянуть свое непосредственное участие в войне. Но со временем решения, принятые в рамках НАТО, европейцам - членам альянса так или иначе придется выполнять.



"ЗАВТРА". То есть здесь мы не должны испытывать никаких иллюзий?



Наталья ЕРЕМИНА. Нам нужно исходить из того, что всегда имеется несколько возможных сценариев развития событий. Один из них, а именно непосредственное вовлечение стран ЕС в войну против России, прорабатывается прямо сейчас.



Когда государство разрешает наносить удары своим высокоточным дальнобойным оружием по мирным жилым домам, оно становится соучастником военных преступлений. Европейцы уже фактически вовлечены в военные действия: на Украине работают их советники и воюют их наемники, причем кадровые военные, которые направляются на эту территорию для того, чтобы получить боевой опыт и подготовить потом своих бойцов к возможному столкновению с русскими.



Кроме того, прорабатывается и другой сценарий, направленный на затягивание войны, чтобы измотать российскую армию и одновременно обрушить экономику страны. Устраивая на нашей территории теракты, они хотят деморализовать людей и после этого непосредственно вступить в войну.



"ЗАВТРА". Кстати, именно так американцы всегда и поступали.



Наталья ЕРЕМИНА. Да. В Первую мировую войну, когда все страны уже фактически полегли и были лишены возможности активизироваться, свежие молодые энергичные американцы триумфально вступили в боевые действия и одержали победу, когда на фронте уже была полнейшая определенность. И во Второй мировой США и Великобритания открыли второй фронт только в июне 1944 года. Мы должны учитывать то, что подобный план действий лежит у них на столе.



"ЗАВТРА". Оказывая сегодня помощь украинцам - военными советниками, добровольцами, которые только вчера сняли погоны и т. д., европейцы сильно рискуют в плане международного права.



Наталья ЕРЕМИНА. Конечно. Но европейцы сами отказались от международного права, они заменили понятие "право" на "правило". Правило - это то, что диктуют, это тот компонент, который, в отличие от правовых основ, довольно быстро пересматривается в зависимости от меняющейся конфигурации событий. В Европейском союзе сформулировали правила своей международной деятельности и смотрят, насколько другие страны соответствуют им. Какие-то государства принимают новшества, какие-то выпадают из этого порядка, основанного на правилах, а потому должны нести за это ответственность. Все это вдалбливается в головы населению ЕС.



Формируется картинка черно-белого мира, где предлагается жить гражданам стран Евросоюза. Большинство простых жителей пока не готовы ехать на войну, скажем, с Россией, и умирать. Хотя всегда есть оголтелые люди, жаждущие этого, но обычно даже при каких-то чрезвычайных обстоятельствах их численность не превышает десяти процентов. Их мало, но это решающее меньшинство. Если будут настаивать на активизации военных действий против России, то мы заинтересованы в том, чтобы среди европейцев появилось некое активное ядро, способное противостоять новым стандартам ЕС и его агрессивному меньшинству. Пусть на первых порах их голос не будет услышан всеми, но он должен сформироваться. И чем активнее эти люди начнут заниматься пропагандистской, общественно-политической, разъяснительной работой, тем быстрее они станут продвигаться и занимать ключевые позиции.



Пример такой активности мы наблюдали на выборах в Европарламент. Это совершенно незначащий орган, и обычно на выборы приходит голосовать очень мало людей, как правило, те, кто настроен оппозиционно по отношению к мейнстримным партиям. И тот факт, что на сей раз на выборы пришло более 50% населения, является показателем недовольства людей существующими нормами ЕС. Мы должны пользоваться любой возможностью влиять на настроение европейцев, потому что в конечном итоге от этого будет многое зависеть и для России, и для мира в целом. Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725252840





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Финал Республиканского шахматного турнира "Senat Open" состоялся в Астане

- Роман Скляр провел встречи с германским бизнесом

- Кадровые перестановки

- Тамара Дуйсенова приняла участие в церемонии открытия комфортной школы

- МТСЗН создана спецкомиссия для расследования причин группового несчастного случая в шахте в ВКО

- Организатор незаконного игорного бизнеса экстрадирован из Объединенных Арабских Эмиратов

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с членами Национальной паралимпийской сборной Казахстана

- Олжас Бектенов принял участие в расширенном собрании фракции партии "AMANAT"

