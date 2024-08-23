 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Захар Прилепин: Лево-правый абсурд
08:25 02.09.2024

23.08.2024

​Политолог Кира Сазонова подметила:

"Новая фишка Трампа - называть свою соперницу на выборах не иначе как "товарищ Камала" и обвинять ее в том, что она коммунистка. А "коммунизм" в английском языке - слово ругательное.

Прав ли Трамп?

Камала Харрис и Демпартия и впрямь ведут США к коммунизму?

Конечно, нет".

Конец цитаты.

Далее она в своем блоге объясняет почему; это собственно любому взрослому человеку в России должно быть понятно.

Что между Камалой Харрис с одной стороны, и, с другой, Лениным, Сталиным, Фиделем и Че - не просто ничего общего нет, а это натурально противоположные политические полюсы.

Что слово "товарищ" - святое русское слово.

Что Харрис - либералка, буржуазная демократка, а еще демагог.

Что политически Харрис - то, что в России 90-х годов относили как раз к "правому" сегменту - "Яблоко", все на свете Кохи и Авены, Борис Немцов, "Эхо Москвы" и вся эта компания.

Между тем, часть российского политологического сообщества осмысленно, вослед за Трампом, мухлюет, называя американских демократов "левыми".

Мухлеж состоит в том, что при этом они никак не определяют политический спектр тех стран, которые нынче стали основными нашими друзьями и партнерами. О которых мы каждый день пишем в новостях: Северная Корея и Вьетнам, Венесуэла и Куба, Китай и ЮАР, Боливия и Никарагуа, Бразилия и еще целая гроздь африканских стран. Это "левые" страны, это страны, управляемые социалистами и коммунистами.

Мы однако об этом последовательно умалчиваем - ну, типа так случайно вышло, и вообще "какие там коммунисты?", и продолжаем воевать с "коммунисткой" Харрис и прочими "левачками".

По сути, мы обезьянничаем. Мы ведем себя так, словно мы тут - коллективный Трамп. Мы ведем себя так, словно это не СССР в самом прямом смысле породил современную Кубу и современную Северную Корею, современный Китай и современный Вьетнам, что это не из нашего гнезда вылетели и в прямом, и в самом широком смысле и Ким Ир Сен, и Хошимин, и Че, и Фидель, и большинство культовых африканских лидеров.

Произнося в уничижительном смысле слово "левачок" мы одновременно:

- отказываемся от своего собственного гигантского позитивного наследства;

- оскорбляем основных своих нынешних мировых партнеров;

- путаем русского человека, нарушая ему политическую ориентацию;

- ну и заодно заметаем следы целой череды предательств горбачевского и ельцинского периода, когда мы кинули большинство своих нынешних друзей, и побежали из "левого" спектра в "правый", уверенные в том, что нас там ждут и полюбят, как родных.

Русский человек вправе остановить наших публичных демагогов и спросить:

- Минуточку, господа. Ну, слушайте, если Трамп - "правый", а Харрис - "левая" (хотя разница между ними не так остра, как мы думаем) - а кто тогда на Кубе, в Северной Корее, за кого мы болели совсем недавно в Венесуэле и с кем строим отношения в Китае? Они, черт возьми, в какой стороне вашего спектра? Африканские страны, которые совместно топят за Россию нынче - кто ими управляет? Ну? Какая официальная идеология в Лаосе и Вьетнаме?

(Если кто не в курсе: "марксизм-ленинизм", прописанный в их конституциях).

Это - реальные товарищи. Зачем вы им хамите? Чтоб быть "как Трамп"? Он что, спасибо за это скажет? По щеке потреплет?

Автор - писатель, филолог, публицист, журналист; политический и общественный деятель

Источник - businessmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725254700


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