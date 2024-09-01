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Борис Акимов: Национализм оказался лучшим другом глобализма
08:55 02.09.2024

1 СЕНТЯБРЯ 2024,

Идея "украинства" – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в "мировой всепошлости". Погибать и убивать за идеи "незалежности" для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

Борис Акимов
учредитель АНО "Большая Земля"

Нынешнее столкновение России и Запада на Украине – яркая и трагическая иллюстрация того, что у человечества есть только два пути. Один – к сохранению человека, народов, цивилизацией. И второй – путь к уничтожению любой особенной народной жизни и растворению всех и вся в едином глобальном одинаковом человечестве. Парадоксально, что путь к стиранию всех собственных национальных особенностей начинается тогда и там, где берут на вооружение национализм.

Об этом сто с лишним лет назад писал великий русский философ Константин Леонтьев. Какое отношение это все имеет к нам сегодняшним, ошарашенным курскими событиями? Прямейшее отношение имеет. Украинский национализм, породивший ряд трагических событий, приведших к военным действиям, как и любой другой национализм, есть порождение европейской цивилизации, ведущее, что кажется парадоксальным, к исчезновению национальной особой народной жизни и растворению в глобальном (читай по американо-европейским лекалам сшитом) человечестве.

Вот вам несколько тезисов от Константина Леонтьева на тему национализма как орудия глобализма.

Для Леонтьева "национальное" было очень важным, любимым и ценным понятием. Поэтому Леонтьев не раз пытался заменить его на слово "племенное": "Любить племя за племя – натяжка и ложь! Истинно национальная политика должна и за пределами своего государства поддерживать не голое, так сказать, племя, а те духовные начала, которые связаны с историей племени, с его силой и славой".

Национальное – это культура, быт, государственный строй органичного происхождения. Племенное – это редукция всего "национального" к "биологическому", это принадлежность к группе людей по крови, но не более того. Буржуа, то есть космополит и мещанин, отрицает национальные предания и традиции, хотя всегда является носителем какой-либо "крови" и принадлежит к какому-либо "племени". Придя под лозунгом "национальной культуры" к власти, он тотчас начинает уничтожение этой самой культуры, ибо она по сути своей противостоит его основным жизненным ценностям – неограниченному потреблению и материализации всего духовного, потому что покуда существует нечто духовное, оно ему неподвластно – оно не покупается и не продается.

Леонтьев приводит множество исторических примеров, но везде мы встречаем одно и то же: политический национализм (стремление освободиться от власти той или иной империи – Османской, Австро-Венгерской, Российской) оказывается на деле духовным порабощением "освобожденных" народов глобалистской повесткой, служит делу нигилистического космополитизма.

Национализм творит свое черное дело разрушения национальной культуры, прикрываясь ее лозунгами. "Чисто племенная идея не имеет в себе ничего организующего, творческого: она есть не что иное, как частное перерождение космополитической идеи всеравенства и бесплодного всеблага. Национальное либеральное начало обмануло всех, оно обмануло самых опытных и даровитых людей, оно явилось маскированной революцией и больше ничего. Это одно из самых искусных и лживых превращений всеобщей демократизации, всеобщего освобождения и всеобщего опошления", – пишет Леонтьев.

Победившее националистическое движение тут же начинает копировать космополитические стандарты государственности и "культуры". Оно не возвращается к истокам национальной традиции (хотя постоянно декларирует обратное). Это мы видели еще в XIX веке, когда, например, освобожденные русскими болгары тут же призвали на престол короля немецких кровей, сняли свои национальные костюмы, надели европейские сюртуки и обе мировые войны воевали на стороне Германии. Болгарские братушки и сейчас отличаются особенным рвением в деле собственного "европейского" образа мысли и жизни, по факту превратившись в захолустную колонию ЕС.

Леонтьев еще тогда, в XIX веке, говорил, что после национально-политического обособления и разрушения национальной культуры всегда приходит и следующий этап – либеральное объединение, создание всемирного "нового" порядка, с примитивной духовной жизнью, с отсутствием подлинной культуры, которая всегда личностна и национальна. Духовное вырождение человечества – такова конечная цель прогресса, которая мало кем осознается и поныне, но о которой предупреждает нас наш пророк Леонтьев. Он считал, что лишь Россия – этот гигантский Евразийский континент с изобилием национального многообразия, объединяющий сотни национальных культур – способна противостоять всемирному нигилизму, рожденному на почве националистической политики.

В этих мыслях сегодня ярко проявляется и идея "украинства" как трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в "мировой всепошлости" (леонтьевское определение). Погибать и убивать за идеи "незалежности" для того, чтобы превратившись в колонию, раствориться в "прогрессивном человечестве", которое на наших глазах теряет человеческий облик. Судьба истинно трагическая.

Читать Леонтьева надо обязательно и сегодня, и завтра – хотя бы для того, чтобы навсегда забыть о национализме европейского образца, который всегда ведет к одному результату. К исчезновению национального образа жизни, часто забирая с собой и многие безвинные жизни.

Источник - Взгляд
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