РосОлигархи жутко богатеют на СВО. Кроме Алишера Усманова

09:45 02.09.2024

Российские бизнесмены разбогатели еще на десятки миллиардов долларов



Состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось на 28,431 млрд долларов с начала этого года. Такие данные приводит агентство Bloomberg в "Индексе миллиардеров", который в том числе рассчитывается исходя из стоимости акций компаний.



Так, Bloomberg Billionaires Index уточняет, что с начала 2024-го основатель "Северстали" Алексей Мордашов увеличил состояние на 5,73 млрд долларов, теперь оно составляет 26,6 млрд долларов. Состояние сооснователя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко увеличилось на 5,26 млрд долларов, до 24,1 млрд. Основатель "Лукойла" Вагит Алекперов также заработал 3,59 млрд и увеличил состояние до 28,2 млрд долларов.



Некоторые богатейшие бизнесмены понесли убытки, в частности акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишер Усманов. Так, по данным агентства, его состояние уменьшилось на 5,51 млрд, до 15,6 млрд долларов.



Ранее сообщалось, что муж самой богатой женщины России, основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав решил зарегистрировать свой товарный знак.