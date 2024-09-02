 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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РосАрмия вновь штурмует злосчастный Угледар, - Р.Маркуш
09:51 02.09.2024

Плохая новость для Сырского, который ждет нервного звонка Зеленского: Курская дуга от Суджи дошла до Угледара
Генштаб ВСУ бросает "Черных запорожцев" на латание дыр, чтобы удержать фронт на Донбассе
Радомир Маркуш
2.09.24
По данным украинских телеграм-каналов, в офисе просроченного президента начали медийную кампанию, что за курскую авантюру и связанный с нею кризис ВСУ на Покровском направлении отвечал главком Сырский.

Как пишет известный в незалежной милитари-блогер, "начался процесс перекладывания ответственности, так как курская авантюра становится главным катализатором обрушения Донбасского фронта и негативом для рейтинга Зеленского".

На Банковой считают, что "пиар и шоу окончены, необходимо искать козла отпущения, чтобы спасти свои шкуры". В укрнете начали продвигаться нарративы, что в Суджанском и Кореневском районах наступательная операция сменилась махновщиной из-за суетливых команд Сырского. В Курскую область заскакивают и практически сразу выскакивают подразделения "гвардии наступна", которые после неудачных атак сами уходят на Сумщину, вынуждая командование проводить незапланированные ротации.

Согласно информации на основе опубликованных некрологов, в набеге на Курск участвуют около 40 батальонов 80-й, 82-й и 95-й ОДШБр, 22-й и 61-й, 92-й, 116-й, 152-й и 154-й ОМБр, а также "войска закрепления" из числа 103-й, 107-й и 129-й ОБрТРо. Их потери оценены кладбищенскими "счетоводами" в тысячу душ, но, как выяснилось, хоронят на Украине с тегом "Загинув у Курщині" также вояк из других бригад.

Тема огромных потерь все громче звучит в критических материалах западной прессы, до которой не могут дотянуться руки СБУ, но куда опаснее для поставок натовского оружия может оказаться кризис обороны ВСУ на Донбассе. Причем даже офицеры Генштаба ВСУ считают, что именно курская авантюра Сырского привела к драпу укровояк на Покровском направлении.

"С приходом сентября на Украину надвигается дождливая осень, но в этом сухом месяце на Южнодонецком участке фронте, с очень большой вероятностью, произойдут важные события, последовавшие за недавними сдачами населенных пунктов на Покровском фронте. Российское наступление, похоже, не утратит своей динамики, по крайне мере, в краткосрочной перспективе, пока украинское государство не решит направлять большие объемы ресурсов на кризисный театр боевых действий", - говорится в закрытой аналитике британского IISS.

Там, кстати, утверждается, что переброска войск ничем хорошим для ВСУ не закончится, поскольку ВС РФ сразу же начнут давить на ослабленные укрепрайоны. Именно это сейчас происходит под Угледаром, из которого были выведены две боеспособные бригады, в том числе "Черные запорожцы", и заменены "мобиками".

По информации Юрия Подоляки, по украинским каналам прошла информация, что противник выводит из района Угледара подразделения двух лучших здесь бригад, чтобы стабилизировать обстановку на севере (в районе Селидово, Украинска и Покровска). Что само по себе примечательно с учетом того, что и под Угледаром обстановка для ВСУ очень непростая. Но, видимо, севернее разразилась настоящая катастрофа, и нужно спешно затыкать текущие дыры".

В попытке спасти Селидово главком Сырский рискует потерять всю южную часть Донецкой области, которая пока еще находится под контролем ВСУ. Стало известно, что ВС РФ начали штурм Угледара, ставя врага на растяжку. Судя по всему, наши уже ворвались в город, но данные не подтверждены, хотя и распространяются различными телеграм-каналами.

Кроме того, отход захисников из Карловки решит в ближайшее время исход битвы за Невельское и Красногоровку, за которые положены жизни нескольких тысяч украинских солдат. Эта окажется очередным ударом по рейтингу Зеленского.

Возможно, именно поэтому Банковая объявила Селидово очередной "фортецею" и решила дать городское сражение. Об этом рассказали на условиях анонимности офицеры ВСУ, близкие к политическому закулисью незалежной. Но, похоже, враг опоздал. Сразу несколько источников, в том числе украинских, сообщили, что вся улица академика Павлова взята штурмовиками "Центра". Если это правда, то бандеровский гарнизон разрезан пополам.

"ВСУ снимает подразделения с Угледара и перебрасывает в Селидово. Ситуацию контролируем. По скоплению личного состава противника работаем артой и дронами. В городе идут стрелковые бои. ВСУ используют многоквартирные дома, как основную линию обороны", - сообщил тг-канал "Фронтовик".

К тому же армия России может ударить по Курахово и зайти в тыл Покровской группировке ВСУ. Прямо сейчас - после захвата участка трассы Т-05−24 российские войска начинают успешное наступление на Водяное, а оттуда направятся к террикону шахты "Южно-Донбасская". Если "херои" потеряют эти территории, то вынуждены будут уйти из Угледара из-за невозможности снабжения боеприпасами.

В Сети появились кадры с геолокацией, на которых видны активные боевые действия россиян в районе Красногоровки. Атака ВС РФ большим количеством бронетехники и мотострелковых подразделений на запад от города оказалась успешной. Продвижение русских солдат к реке Волчья составило около 700 метров.

Таким образом, поплохело врагу не только на Покровском направлении, но и на Угледарском выступе, с которого недо-бонапарт хотел взять русский Мариуполь и перерезать сухопутный коридор в Крым.

Тем временем

В понедельник утром появились сообщения, что российские бойцы захватили главную площадку шахты "Южно-донбасская № 1" и вплотную подошли к Угледару с севера. Гарнизон ВСУ оказался в оперативном окружении из-за перехода террикона в серую зону.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725259860


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