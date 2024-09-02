В Армении наступает горячая политическая осень,- А.Гукасян

09:54 02.09.2024 2.09.2024 | АРМАН ГУКАСЯН



Армения на пороге новой протестной волны на фоне западного покровительства власти Пашиняна

Наступает "горячая политическая осень"?



И без того активное вмешательство Соединенных Штатов Америки во внутренние дела Армении приобретает все более явные очертания. Очевидно, что Никол Пашинян и его правительство пользуется полной поддержкой со стороны Запада, и в особенности Белого дома, что позволяет ему удерживать власть даже в условиях нарастающего народного недовольства. Вашингтон не скрывает своего стремления укрепить позиции Пашиняна, что подтверждается как финансовой, так и политической поддержкой, направленной на обеспечение контроля над внутренней ситуацией в стране.



В июле 2024 года стало известно о выделении американцами Еревану около 16 миллионов долларов на формирование патрульной службы полиции. Объявившая об этом заместитель Блинкена Узра Зея встретилась тогда же, что вовсе не удивительно, с силовиками и активистами прозападных НКО и СМИ, на которые в переформатировании умонастроений армянского общества делается серьезная ставка.



Этот шаг, представляемый как "помощь в обеспечении общественной безопасности", на деле является очередным элементом вмешательства в суверенные дела Армении. Подобные действия подрывают независимость армянских государственных институтов и фактически ставят под сомнение их способность (как и государства как такового) самостоятельно обеспечивать правопорядок.



Примечательно, что сам Никол Пашинян и лица из его ближайшего окружения неоднократно заявляли и косвенно намекали н то, что протестные акции в Армении последних месяцев якобы инспирированы Москвой. По их словам, именно "Кремль" якобы стоит за недавними волнами недовольства среди населения, в то время как американская поддержка является ключевым фактором в сдерживании этих протестных настроений. С приближением очередной политической "осени", которая может оказаться весьма горячей, Пашинян и его кураторы активизируют риторику о якобы готовящихся "с подачи Кремля" массовых акциях протеста, представляя новоявленных западных партнеров едва ли не "рыцарями без страха и упрека", преисполненными решимости оказать всю возможную помощь для сохранения внутриполитической стабильности в стране. Добавим к этому, что в конце августа отличающаяся небывалой активностью посол США в Ереване Кристина Квин понаблюдала за учениями морского патруля на озере Севан, организованными Международной программой содействия расследованию преступлений и преступлений и Министерством юстиции США. "Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с Арменией, чтобы помочь укрепить правоохранительные органы Армении и обеспечить безопасность армянского народа", – не преминули отметить в посольстве.



Посол США в Ереване К. Квин, глава запрещенного в России USAID* Саманта Пауэр и премьер-министр Никол Пашинян



Посол США в Ереване К. Квин, глава запрещенного в России USAID* Саманта Пауэр перед началом беседы с премьер-министром Николом Пашиняном



Таким образом, становится очевидным, что действующие власти Армении, ведомые Николом Пашиняном, не просто ориентируется на Запад, но и целенаправленно использует его ресурсы для подавления внутреннего сопротивления. Вмешательство США и других западных стран во внутренние дела Армении приобретает масштабы, которые сложно игнорировать, и несет в себе серьезные риски для будущего страны, ставя под угрозу ее суверенитет и способность самостоятельно решать внутренние проблемы.



Внутриармянский протест



Первоначально массовые протестные акции в регионах и в столице, которые возглавлял архиепископ Баграт Галстанян, носили ярко выраженный эмоциональный характер. Массовое недовольство и разочарование политикой действующей власти привели к волне митингов и демонстраций, в которых приняли участие тысячи людей. Духовный предводитель Тавуша (северо-западная область Армении, где процесс де-факто делимитации и демаркации границы с Азербайджаном носит достаточно острый и болезненный характер) быстро стал символом сопротивления и надеждой для тех, кто верил в возможность перемен. Однако со временем стало очевидно, что только лишь эмоционально проявляемого недовольства недостаточно для достижения реальных изменений.



Одной из ключевых причин, почему протесты "имени Баграта Галстаняна" пока не приносят ощутимых результатов, является отсутствие конкретной стратегии. Хотя Галстанян и его сторонники активно выступают против политики действующего правительства, они не смогли предложить четкую альтернативу, способную объединить широкий спектр оппозиционных сил и завоевать доверие большинства населения. Многочисленные митинги и акции протеста часто сопровождаются громкими лозунгами, в которых, однако, не прослеживается единая программа действий, способная вдохновить людей на долгосрочную целенаправленную борьбу.



Баграт Галстанян не обделен вниманием прессы



Баграт Галстанян не обделен вниманием прессы



Кроме того, в рядах протестного движения неоднократно были замечены представители "старой" власти, что не только вызывает сомнения у многих участников и наблюдателей, но и дают аргументы оппонентам. Упомянутые деятели, ранее находившиеся "у кормила власти", ассоциируются у большинства населения с коррупцией, несправедливостью и неэффективным управлением. Их присутствие на ряде акций и шествий порождает ощущение, что борьба против Пашиняна может при определенном стечении обстоятельств предстать попыткой вернуть к власти прежние элиты, уже вполне продемонстрировавшие свою неспособность управлять страной в интересах народа за рамками более или менее изощренных "политтехнологий".



Завершающееся летнее затишье и подготовка к новому этапу



Летом протестное движение, несмотря на нарастающее давление и спорадические относительно немногочисленные акции, столкнулось с необходимостью временной приостановки активных действий. Это решение, по всей видимости, было принято с целью переоценки стратегии и подготовки к новому, более организованному этапу борьбы. Организаторы протестов четко дали понять, что летнее затишье не означает окончания сопротивления, а напротив, служит важным этапом для мобилизации сил и разработки более эффективных подходов.



Если верить организаторам протестных акций, в период относительно краткого "летнего затишья" ими велась активная работа по расширению координации с другими оппозиционными силами, привлечению новых сторонников и выработке единого плана действий. Лидеры протестов стремятся представить обществу более четкую и конкретную программу действий.



Однако, несмотря на все усилия, протестное движение, скорее всего, снова может столкнуться с серьезными вызовами, в том числе – с отсутствием единства среди оппозиционных сил. Разрозненность в тактике и принципам действия, невозможность прийти к единому мнению относительно фигуры возможного лидера, способного объединить всех недовольных, а также упомянутое выше присутствие в рядах движения представителей прежней власти явно не способствуют росту общественного доверия к противникам действующей власти.



Кроме того, отмеченная выше активная поддержка Пашиняна и его правительства западными игроками, действующими в Армении самыми разными способами, также, мягко говоря, не облегчает задачу оппозиции. В условиях, когда внешние силы оказывают значительное влияние на внутреннюю политику Армении, протестное движение оказывается в сложном положении, будучи вынуждено противодействовать не только внутренним проблемам и вызовам, но и внешним факторам.



Несмотря на то, власти отрапортовали о решении некоторых проблем приграничного села Киранц, включая подведение альтернативной дороги (часть прежней оказалась на территории Азербайджана и строительство новой школы), вопрос делимитации границы на этом и других участках остается важным и политически чувствительным, таящим немалый протестный потенциал. "Борьба не продлится до [парламентских] выборов 2026 года, – уверяет архиепископ Баграт. – Никто не склонен откладывать дела на потом. Мы тоже готовимся, как и враг. Когда я говорю "враг", я имею в виду власти Армении, потому что они являются представителями нашего общего врага".



В любом случае, успех движения, до сих пор известного как "Тавуш во имя родины" будет зависеть от способности его лидеров, помимо радикальной риторики, предложить обществу четкую и убедительную альтернативу существующему режиму, преодолеть внутренние разногласия и мобилизовать широкую поддержку. В противном случае протесты рискуют остаться столь очередным эпизодом в долгой борьбе за перемены в постсоветской Армении, так и не приведшим к реальным результатам. Источник - фонд стратегической культуры

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