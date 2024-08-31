|Отчипнуть у Запада: Китай решил оставить Европу и США без полупроводников
10:06 02.09.2024
Торговая война между Китаем и Западом набирает обороты. США и ЕС как взбесившиеся кони закусили удила и понесли, не разбирая дороги: едва ли не ежедневно западная группировка государств заявляет о введении каких-то новых антикитайских мер.
То поднимут пошлины на ввоз электро- или автомобилей из КНР, то обложат санкциями ее строительную отрасль, "выразив обеспокоенность" якобы ущемлением прав мусульман в Китае. Развитые страны во главе с Соединенными Штатами пытаются сократить передачу технологий, которые Пекин может использовать для завершения своего (экономического и военного) опережения Запада.
Китай, в свою очередь, не остается в долгу, благо это уже далеко не та страна, население которой готово было работать за плошку риса в день на построенных американцами, немцами, англичанами и прочими "белыми господами" заводах на территории КНР. Благодаря активному усвоению мирового передового промышленного опыта Пекин уже занимает ведущие позиции на планете в некоторых отраслях. Отчасти помогла китайцам в этом плане и сама матушка-природа: Поднебесная обладает внушительными запасами различных минералов, без которых современные технологии - никуда.
Контроль над ресурсами, которых практически нет, или есть, но в недостаточном количестве у западных держав, позволяет Пекину в нужный момент "заходить с козырей", ограничивая выпуск на мировой рынок того или иного материала, без которого Западу, просто свихнувшемуся на технологиях и "зеленом переходе", - как без рук. Серьезным ударом по противникам в торговой войне становятся вводимые КНР ограничения (временами больше напоминающие запрет) на экспорт некоторых ключевых материалов для производства полупроводников.
Китайский контроль над экспортом сырья нарушает глобальные цепочки поставок и усиливает опасения по поводу нехватки микросхем для производства электроники, а также, что еще более важно, военной техники. Ограничения, введенные Пекином на поставки германия и галлия, которые используются в полупроводниковой промышленности, а также в компонентах военного и коммуникационного оборудования, пугают европейских производителей электроники.
А тут еще китайцы вдруг и вроде бы без явной на то причины, стали накапливать сырье у себя. Им самим столько не надо, но… Все-таки, госкапитализм, построенный на основе коммунистической системы - это не то же самое, что "бизнес и ничего личного" и сопутствующее этому "прибыль прежде всего". Но вполне в духе "перехитри противника, а если нет, то он возрадуется и перехитрит тебя". Эта национальная политика согласуется с другими, недавно продемонстрированными, когда китайские публичные компании начали накапливать сырье без явной причины.
Согласно отчету Financial Times, эти ограничения привели к тому, что цены на минеральное сырье в Европе за последний год выросли в полтора-два раза. Например, по данным поставщика данных Argus, отпускная стоимость германия в Китае с начала июня выросла на 52% до $ 2280 за килограмм.
КНР объясняет лимитирование отпуска минералов (редкоземельных металлов прежде всего) "необходимостью защищать его национальные интересы и безопасностью государства в ответ на меры контроля и ограничения, вводимые Западом под руководством США на продажу современных готовых чипов и оборудования для их производства в Китае". В частности, властями КНР наложен запрет на вывоз германия и галлия - минералов, жизненно важных для производства полупроводников, солнечных батарей и электромобилей.
Германий, серебристо-белый металл, используется при производстве оптических волокон, служащих для передачи данных и информации, а также в высокоскоростных чипах и приборах, работающих с инфракрасным излучением. Его можно использовать в военных целях, в том числе в очках ночного видения.
Галлий, преимущественно в форме нитрида и арсенида, используется для создания интегральных микросхем и оптоэлектронных устройств, таких как лазерные диоды, светодиоды и солнечные элементы. Полупроводники на основе галлия используются в различных высокотехнологичных аппаратах, например, в компьютерах, телефонах, а также приборах военного назначения. Полупроводники на основе нитрида галлия улучшают управление температурой, позволяя при этом создавать более дешевые системы охлаждения. Кроме того, применение нитрида галлия обеспечивает снижение массы электромобилей.
3 июля 2023 года Министерство торговли Китая объявило о введении "дополнительной строгости контроля" над экспортом германия и галлия, подчеркнув важность этих минералов на международном рынке. Оба минерала были включены в список 50 минеральных продуктов Списка критически важных минералов 2022 года, выпущенного Геологической службой США (USGS).
Китайские меры были приняты через несколько дней после того, как Нидерланды объявили о планах ввести новейший набор мер контроля, чтобы ограничить продажу высококачественного оборудования для производства чипов за рубежом. Инициатива была направлена на то, чтобы не допустить возможности китайским компаниям приобретать продукцию ASML, голландской компании, производящей самые передовые в мире машины для производства полупроводников. В расчете, что хоть таким путем удастся как-то затормозить технологический рост Китая.
Операция "Стоп, германий" в ответ на операцию "Стоп, Китай"
Ситуация с тех пор становится все напряженнее, констатирует испанская El Economista.
"Китайцы в настоящее время вообще перестали предлагать германий за границу",
- цитирует издание Теренса Белла, менеджера компании Strategic Metal Investments, металлотрейдера из Ванкувера.
Агентство Reuters проинформировало в своем июльском отчете, что все больше и больше потребителей из стран, связанных с Западом (таких как Южная Корея и Япония), стучатся в двери Китая, пытаясь приобрести эти материалы. Этот растущий интерес вместе с ограничениями поставок провоцирует, естественно, к сильный рост цен на германий.
Мэтью Блэквуд и Кэтрин ДеФилиппо, члены оперативного отдела Комиссии по международной торговле США, объяснили в документе, опубликованном в марте 2024, что "способность германия минимизировать потери сигнала на больших расстояниях в оптическом волокне становится все более важной, учитывая растущий спрос на оптоволокно для высокопроизводительных сетей передачи данных", - объясняют они.
Китай доминирует на рынке
Китай является основным производителем галлия и германия, вырабатывая около 60% галлия и около 90% германия от используемых в мире объемов этих элементов. Это говорит о том, что если Пекину понадобится усилить проблемы, имеющиеся у США и Европы, он может это сделать "легким движением руки", просто перекрыв поставки вообще всего, что нужно для производства чипов.
В период с 2018 по 2021 год азиатский гигант обеспечивал 54% импорта в США германия и 53% галлия. По данным Геологической службы США, чистая импортозависимость США в процентах от заявленного потребления этих двух химических элементов в 2022 году составила более 50% (для первого) и 100% (для второго) соответственно. Кроме того, согласно данным, опубликованным Комиссией по международной торговле США, с 2021 по 2022 год общая таможенная стоимость импорта галлия в Соединенные Штаты увеличилась почти на 1,7 миллиона долларов, то есть на 997,5%.
"Эти металлы не встречаются в природе в чистом виде. Оба они являются побочным продуктом других металлоперерабатывающих заводов. Галлий является побочным продуктом переработки бокситов и цинковых руд, а германий образуется как побочный продукт производства цинка, - объясняет Ева Манти, товарный стратег департамента исследований рынка голландского банка ING. - Решение Пекина подчеркивает доминирующее положение Китая в мировом производстве галлия и германия. Но КНР доминирует в производстве этих двух металлов не потому, что они редки, а потому, что китайцам удается держать свои производственные затраты на достаточно низком уровне, а производители из других стран не могут добиться этого (по причине дороговизны энергии в первую очередь). И потому им под силу держать конкурентоспособные цены".
Процесс производства галлия и германия - дорогой, технически сложный, энергоемкий и загрязняющий окружающую среду, и очень немногие предприятия за пределами Китая могут их позволить себе их вырабатывать. Во-первых (но не главным образом), из-за того, что согласно требованиям Большой зеленой сделки ЕС, "Содружество двадцати семи" обязано избавляться от загрязняющих экологию производств. Во-вторых (и это главное), потому что изготовление германия и галлия - процессы очень энергозатратные, а поскольку Европа от дешевого российского газа отказалась, то эта составлвляющая себестоимости двух названных элементов изрядно подпрыгнула и стала европейцам просто не по карману. И, наконец, в-третьих, увеличив свое производство, Китай просто задавил конкурентов, в особенности Германию и Казахстан, заставив их сократить объемы выпускаемых ими названных продуктов.
Сумма этих трех слагаемых делает Поднебесную гегемоном в этой сфере.
Аналитики ING, правда, считают, что повышение продажных цен на мировом рынке должно позитивно сказаться и на западных производителях германия и галлия.
"При высоких ценах продаж изготовители продукта из США, Японии и Канады смогут позволить себе использование более дорогой энергии - себестоимость товара хоть и увеличится, но место для какой-то маржи все же останется. И это бумерангом прилетит по Китаю, который на фоне вновь вернувшейся конкуренции должен будет снизить свои аппетиты",
- полагает Ева Манти.
То есть получается, что Китай, действуя в собственных интересах, сам себя и загнобит. Версия, конечно интересная и даже внушающая оптимизм европейцам. Но есть нюанс - на ее реализацию потребуется немало времени. За которое, как говорил Ходжа Насреддин, не исключено, что или ишак сдохнет (в смысле, предприятия западников обанкротятся) или падишах (целая отрасль производства чипов в Европе, Японии и США с Канадой) помрет.
Владимир Добрынин