Отчипнуть у Запада: Китай решил оставить Европу и США без полупроводников

10:06 02.09.2024 Торговая война между Китаем и Западом набирает обороты. США и ЕС как взбесившиеся кони закусили удила и понесли, не разбирая дороги: едва ли не ежедневно западная группировка государств заявляет о введении каких-то новых антикитайских мер.



То поднимут пошлины на ввоз электро- или автомобилей из КНР, то обложат санкциями ее строительную отрасль, "выразив обеспокоенность" якобы ущемлением прав мусульман в Китае. Развитые страны во главе с Соединенными Штатами пытаются сократить передачу технологий, которые Пекин может использовать для завершения своего (экономического и военного) опережения Запада.



Китай, в свою очередь, не остается в долгу, благо это уже далеко не та страна, население которой готово было работать за плошку риса в день на построенных американцами, немцами, англичанами и прочими "белыми господами" заводах на территории КНР. Благодаря активному усвоению мирового передового промышленного опыта Пекин уже занимает ведущие позиции на планете в некоторых отраслях. Отчасти помогла китайцам в этом плане и сама матушка-природа: Поднебесная обладает внушительными запасами различных минералов, без которых современные технологии - никуда.



Контроль над ресурсами, которых практически нет, или есть, но в недостаточном количестве у западных держав, позволяет Пекину в нужный момент "заходить с козырей", ограничивая выпуск на мировой рынок того или иного материала, без которого Западу, просто свихнувшемуся на технологиях и "зеленом переходе", - как без рук. Серьезным ударом по противникам в торговой войне становятся вводимые КНР ограничения (временами больше напоминающие запрет) на экспорт некоторых ключевых материалов для производства полупроводников.



Китайский контроль над экспортом сырья нарушает глобальные цепочки поставок и усиливает опасения по поводу нехватки микросхем для производства электроники, а также, что еще более важно, военной техники. Ограничения, введенные Пекином на поставки германия и галлия, которые используются в полупроводниковой промышленности, а также в компонентах военного и коммуникационного оборудования, пугают европейских производителей электроники.



А тут еще китайцы вдруг и вроде бы без явной на то причины, стали накапливать сырье у себя. Им самим столько не надо, но… Все-таки, госкапитализм, построенный на основе коммунистической системы - это не то же самое, что "бизнес и ничего личного" и сопутствующее этому "прибыль прежде всего". Но вполне в духе "перехитри противника, а если нет, то он возрадуется и перехитрит тебя". Эта национальная политика согласуется с другими, недавно продемонстрированными, когда китайские публичные компании начали накапливать сырье без явной причины.



Согласно отчету Financial Times, эти ограничения привели к тому, что цены на минеральное сырье в Европе за последний год выросли в полтора-два раза. Например, по данным поставщика данных Argus, отпускная стоимость германия в Китае с начала июня выросла на 52% до $ 2280 за килограмм.



КНР объясняет лимитирование отпуска минералов (редкоземельных металлов прежде всего) "необходимостью защищать его национальные интересы и безопасностью государства в ответ на меры контроля и ограничения, вводимые Западом под руководством США на продажу современных готовых чипов и оборудования для их производства в Китае". В частности, властями КНР наложен запрет на вывоз германия и галлия - минералов, жизненно важных для производства полупроводников, солнечных батарей и электромобилей.



Германий, серебристо-белый металл, используется при производстве оптических волокон, служащих для передачи данных и информации, а также в высокоскоростных чипах и приборах, работающих с инфракрасным излучением. Его можно использовать в военных целях, в том числе в очках ночного видения.



Галлий, преимущественно в форме нитрида и арсенида, используется для создания интегральных микросхем и оптоэлектронных устройств, таких как лазерные диоды, светодиоды и солнечные элементы. Полупроводники на основе галлия используются в различных высокотехнологичных аппаратах, например, в компьютерах, телефонах, а также приборах военного назначения. Полупроводники на основе нитрида галлия улучшают управление температурой, позволяя при этом создавать более дешевые системы охлаждения. Кроме того, применение нитрида галлия обеспечивает снижение массы электромобилей.



3 июля 2023 года Министерство торговли Китая объявило о введении "дополнительной строгости контроля" над экспортом германия и галлия, подчеркнув важность этих минералов на международном рынке. Оба минерала были включены в список 50 минеральных продуктов Списка критически важных минералов 2022 года, выпущенного Геологической службой США (USGS).



Китайские меры были приняты через несколько дней после того, как Нидерланды объявили о планах ввести новейший набор мер контроля, чтобы ограничить продажу высококачественного оборудования для производства чипов за рубежом. Инициатива была направлена ​​на то, чтобы не допустить возможности китайским компаниям приобретать продукцию ASML, голландской компании, производящей самые передовые в мире машины для производства полупроводников. В расчете, что хоть таким путем удастся как-то затормозить технологический рост Китая.



Операция "Стоп, германий" в ответ на операцию "Стоп, Китай"

Ситуация с тех пор становится все напряженнее, констатирует испанская El Economista.



"Китайцы в настоящее время вообще перестали предлагать германий за границу",

- цитирует издание Теренса Белла, менеджера компании Strategic Metal Investments, металлотрейдера из Ванкувера.

Агентство Reuters проинформировало в своем июльском отчете, что все больше и больше потребителей из стран, связанных с Западом (таких как Южная Корея и Япония), стучатся в двери Китая, пытаясь приобрести эти материалы. Этот растущий интерес вместе с ограничениями поставок провоцирует, естественно, к сильный рост цен на германий.



Мэтью Блэквуд и Кэтрин ДеФилиппо, члены оперативного отдела Комиссии по международной торговле США, объяснили в документе, опубликованном в марте 2024, что "способность германия минимизировать потери сигнала на больших расстояниях в оптическом волокне становится все более важной, учитывая растущий спрос на оптоволокно для высокопроизводительных сетей передачи данных", - объясняют они.



Китай доминирует на рынке

Китай является основным производителем галлия и германия, вырабатывая около 60% галлия и около 90% германия от используемых в мире объемов этих элементов. Это говорит о том, что если Пекину понадобится усилить проблемы, имеющиеся у США и Европы, он может это сделать "легким движением руки", просто перекрыв поставки вообще всего, что нужно для производства чипов.



В период с 2018 по 2021 год азиатский гигант обеспечивал 54% импорта в США германия и 53% галлия. По данным Геологической службы США, чистая импортозависимость США в процентах от заявленного потребления этих двух химических элементов в 2022 году составила более 50% (для первого) и 100% (для второго) соответственно. Кроме того, согласно данным, опубликованным Комиссией по международной торговле США, с 2021 по 2022 год общая таможенная стоимость импорта галлия в Соединенные Штаты увеличилась почти на 1,7 миллиона долларов, то есть на 997,5%.



"Эти металлы не встречаются в природе в чистом виде. Оба они являются побочным продуктом других металлоперерабатывающих заводов. Галлий является побочным продуктом переработки бокситов и цинковых руд, а германий образуется как побочный продукт производства цинка, - объясняет Ева Манти, товарный стратег департамента исследований рынка голландского банка ING. - Решение Пекина подчеркивает доминирующее положение Китая в мировом производстве галлия и германия. Но КНР доминирует в производстве этих двух металлов не потому, что они редки, а потому, что китайцам удается держать свои производственные затраты на достаточно низком уровне, а производители из других стран не могут добиться этого (по причине дороговизны энергии в первую очередь). И потому им под силу держать конкурентоспособные цены".

Процесс производства галлия и германия - дорогой, технически сложный, энергоемкий и загрязняющий окружающую среду, и очень немногие предприятия за пределами Китая могут их позволить себе их вырабатывать. Во-первых (но не главным образом), из-за того, что согласно требованиям Большой зеленой сделки ЕС, "Содружество двадцати семи" обязано избавляться от загрязняющих экологию производств. Во-вторых (и это главное), потому что изготовление германия и галлия - процессы очень энергозатратные, а поскольку Европа от дешевого российского газа отказалась, то эта составлвляющая себестоимости двух названных элементов изрядно подпрыгнула и стала европейцам просто не по карману. И, наконец, в-третьих, увеличив свое производство, Китай просто задавил конкурентов, в особенности Германию и Казахстан, заставив их сократить объемы выпускаемых ими названных продуктов.



Сумма этих трех слагаемых делает Поднебесную гегемоном в этой сфере.



Аналитики ING, правда, считают, что повышение продажных цен на мировом рынке должно позитивно сказаться и на западных производителях германия и галлия.



"При высоких ценах продаж изготовители продукта из США, Японии и Канады смогут позволить себе использование более дорогой энергии - себестоимость товара хоть и увеличится, но место для какой-то маржи все же останется. И это бумерангом прилетит по Китаю, который на фоне вновь вернувшейся конкуренции должен будет снизить свои аппетиты",

- полагает Ева Манти.

То есть получается, что Китай, действуя в собственных интересах, сам себя и загнобит. Версия, конечно интересная и даже внушающая оптимизм европейцам. Но есть нюанс - на ее реализацию потребуется немало времени. За которое, как говорил Ходжа Насреддин, не исключено, что или ишак сдохнет (в смысле, предприятия западников обанкротятся) или падишах (целая отрасль производства чипов в Европе, Японии и США с Канадой) помрет.



Владимир Добрынин Источник - eadaily.com

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