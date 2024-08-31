Новый посол Узбекистана прибыл в Казахстан

10:15 02.09.2024

Новым послом Узбекистана в Казахстане стал Бахтиер Ибрагимов. В разные годы он работал в посольстве Узбекистана в США, заведующим сектором Кабинета министров, послом в ОАЭ, директором департамента МИДа, заместителем министра туризма и культурного наследия.



В столицу Казахстана Астану 1 сентября прибыл новый посол Узбекистана Бахтиер Ибрагимов, сообщает ИА "Дуне".



