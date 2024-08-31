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|Нарендра Моди дал обет безбрачия ради политических побед, - МК
10:16 02.09.2024
Нарендра Моди дал обет безбрачия ради политических побед
"Сегодня в мире царит большой оптимизм в отношении Индии"
На прошлой неделе индийский премьер посетил Украину. Его встретили без восторгов, потому что первым визитом переизбранного в третий раз Нарендры Моди стала поездка в Москву. В итоге в Киеве индиец встретился со своими соотечественниками, возложил цветы к памятнику Махатмы Ганди, построенному на индийские деньги, а только потом навестил Зеленского. Мирный план Индии был сразу же отвергнут. Что ж, Нарендра Моди - опытный политик и всегда действует в интересах Индии, а не третьих стран.
Нарендра Моди не может похвастаться аристократическим происхождением. Его отец владел чайной лавкой, которую мечтал передать одному из своих шести детей. Ведь это требования его касты мелких торговцев - торговать из поколения в поколение. Однако Моди был бунтарем. Он отверг женитьбу, о которой договорились его родители, когда ему было еще 13 лет, оставил торговлю чаем и пустился в путешествие по родной стране. Два года он бродил по Индии, а потом стал студентом-политологом в Дели.
"Молодежь должна помнить одно из высказываний Свами Вивекананды об инновациях. Он сказал, что каждая работа должна проходить через три этапа – высмеивание, протест и принятие. И если отношение к инновациям должно быть определено одной строчкой, то это так", – сказал он, выступая на 26-м Национальном молодежном фестивале Индии.
Моди убежден, что некоторые люди (лобби против премьера) высмеивали различные решения центрального правительства о цифровых платежах, но их усилия сделали индийскую экономику только сильнее. "Несколько лет назад в стране были запущены цифровые платежи. Поэтому некоторые люди высмеивали это. Когда начался Swachh Bharat Abhiyan, они сказали, что все это не сработает в Индии. Страна открывала счета в банках для бедных и придумала схему. Они тоже смеялись над этим. Во времена Covid мы использовали нашу собственную органическую вакцину. Это также было высмеяно. Но теперь посмотрите, сегодня Индия является мировым лидером в области цифровых платежей. Сегодня аккаунты Jan Dhan являются большой силой нашей экономики. Достижения Индии в области вакцин обсуждаются во всем мире. Вот почему, если у вас, молодежи, есть какая-либо новая идея, помните, что вас могут высмеять, воспротивиться. Но если вы верите в свою идею, тогда придерживайтесь ее. Продолжайте доверять ей. Ваш успех окажется больше, чем шутки. Подумайте об этом", – сказал индийский премьер.
"Взлетно-посадочная полоса готова к вашему взлету, и сегодня в мире царит большой оптимизм в отношении Индии и ее молодежи", – завершил свое выступление Моди словами благодарности к молодежи разных регионов страны. Ставка на молодежь сработала, и Моди, хотя и с плохими результатами его партии в парламенте, в третий раз переизбрали в премьер-министры Индии. И, если в прошлые выборы он совершил свой первый государственный визит в США, то сейчас эту определяющую вектор политики поездку он предпринял в Россию.
Наша страна стала для нуждающейся в энергии Индии крупнейшим поставщиком нефти, жизненно важных удобрений и зерна в последнее время. Действительно, товарооборот между двумя странами резко вырос, к настоящему времени он превысил 65 миллиардов долларов, более того, в ходе недавнего визита Моди и Путин запланировали увеличить его к 2030 году до 100 миллиардов долларов.
Моди в течении своей политической карьеры несколько раз менял политику государства своими прорывными встречами с лидерами других стран для установления прочного мира и безопасности. Для большинства и политиков, и экспертов по Южной Азии прилет индийского премьер-министра Нарендра Моди в Лахор в 2015 году и его встреча с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом была полной неожиданностью. Хотя подобная встреча на высшем уровне в определенной степени была подготовлена всем предшествующим развитием событий после прихода к власти в Индии Нарендры Моди в мае 2014 г. Однако в 2019 году он столкнулся с военным нападением на индийско-пакистанской границе - вечному предмету раздоров между двумя ядерными державами. Впервые с 1971 года, когда закончилась третья индо-пакистанская война, индийские ВВС пересекли так называемую линию контроля между управляемой Индией частью Кашмира и подконтрольной Пакистану территорией. На следующее утро пакистанские войска нанесли ответный удар и объявили об уничтожении двух индийских самолетов. После этого на границе продолжились взаимные обстрелы.
В итоге в августе 2019 года правительство Индии отменило автономию штата Джамму и Кашмир. Власти Пакистана раскритиковали решение, понизили статус дипломатических отношений с Индией и выслали посла. Только спустя два года стороны возобновили выдачу виз дипломатическим работникам. Видимо, Моди не боится и обострения отношений. Так, во время его руководства страной дал себя знать и старый пограничный конфликт с Китаем.
В июне 2020 года 20 индийских военных погибли в результате вооруженного конфликта с солдатам КНР на так называемой линии фактического контроля в Гималаях. Общепризнанной границы между Индией и Китаем в этом районе нет. Линия фактического контроля протяженностью более 4 тыс. км была утверждена после пограничной войны между двумя странами в 1962 году. Пекин и Нью-Дели продолжают оспаривать эти территории.
В Нью-Дели объяснили, что китайские войска возвели на индийской стороне наблюдательный пункт, а индийские солдаты его демонтировали, после чего начались столкновения и обе стороны понесли потери (при этом во время инцидента огнестрельное оружие не применялось - солдаты дрались камнями, палками, обменивались ударами дубинками с гвоздями). Но летом 2023 года Си Цзиньпин на полях саммита БРИКС предложил Моди "активировать усилия" по деэскалации конфликта на границе.
Неизвестно, что помогает Моди: его вегетарианство и отказ от алкоголя, творчество (Моди издал книгу своих стихов на одном из 23 официальных языков Индии), вера в национальное возрождение своей страны: "От игрушек до туризма, от обороны до цифровых технологий, Индия попадает в заголовки газет по всему миру. Итак, это историческое время, когда оптимизм и возможности объединяются"...
А может быть, ему помогает отсутствие женщины в доме? От своей будущей жены он сбежал до таинства брака еще в 17 лет. И скрывал свое незавершенное супружество до президентской предвыборной кампании в 2014 году. Нельзя сказать, что он – женоненавистник. В Индии до сих пор матери плачут, родив девочку. В некоторых индийских штатах есть поддержка родителей в виде подарков новорожденным, как и у нас. Но иногда подарок за мальчика выгодно отличается от подарка за девочку. А Нарендра Моди даже учредил награду за выдающиеся заслуги в Индии для женщин. Он каждый день рождения приезжает к матери за благословением. Почему же он удрал от жены? Есть версия, что партия, в которую он вступил еще школьником, требовала обета безбрачия от своих членов. И, как честный человек и индуист, Моди более не вступал в брак. Его жена стала учителем начальных классов и проводит жизнь в труде и медитации, вдали от супруга.
Иоанна Ковалева