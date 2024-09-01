|12:53 Киргизия. И.о. министра природных ресурсов, экологии и технического надзора назначен Медер Машиев
12:46 Оборонное сотрудничество с Россией способствует независимости Турции, - Мехмет Али Гюллер
12:11 В Туркменистане повысили оплату за сбор хлопка. Чтобы заработать больше, дайхане приводят на поля детей
11:01 Токаев назвал дату референдума по вопросу строительства АЭС - 6 октября
10:21 Путин улетел в Монголию. Праздновать победу над Японией. В Белгороде разрушен детский сад...
10:16 Нарендра Моди дал обет безбрачия ради политических побед, - МК
10:15 Новый посол Узбекистана прибыл в Казахстан
10:14 РосУкрВойна будет длиться бесконечно. Пока Кремль не сгонит с труб и вентилей свою олигархню, - СП
10:06 Отчипнуть у Запада: Китай решил оставить Европу и США без полупроводников
10:02 Запад создает Центральноазиатский Союз для борьбы с Россией и Китаем, - Айнур Курманов
09:54 В Армении наступает горячая политическая осень,- А.Гукасян
09:51 РосАрмия вновь штурмует злосчастный Угледар, - Р.Маркуш
09:45 РосОлигархи жутко богатеют на СВО. Кроме Алишера Усманова
08:55 Борис Акимов: Национализм оказался лучшим другом глобализма
08:25 Захар Прилепин: Лево-правый абсурд
07:54 Евроапокалипсис? Распад ЕС может обернуться войной всех против всех, - Сергей Зотов
07:47 США и Китай не хотят воевать из-за Филиппин, - Владимир Скосырев
07:44 Партия Алиева получает 68 из 125 мест в парламенте Азербайджана
02:06 The Hill: на выборы в США может повлиять случайная ошибка или внешний фактор
02:03 "Зачищают рынок крипты". За что США взъелись на Павла Дурова
01:21 Итоги выборов в Саксонии и Тюрингии - катастрофа партии Шольца, - Financial Times
00:50 Хватит лить теплый убаюкивающий кисель "живем как раньше", - Дм.Попов
00:23 Провал визита Салливана в Пекин подтверждается последующими событиями, - В.Павленко
00:21 Шокирующие бездны искусственного интеллекта, - ФСК
00:18 Казахстанские биолаборатории ЦРУ распространяют по ЦА опасные вирусы и болезни, - Анвар Ажиев
|17:56 Запад не может справиться с хуситами и терпит огромные издержки в торговле, - Анджей Шчещняк
17:53 Курский маневр угробит Укрармию, - Кристофер Миллер
17:50 В Киеве разбор полетов: кто кого "слил", - В.Москаленко
17:47 Туркменским кадетам построили новое роскошное здание "Военной школы"
17:46 США и Европа в погоне за "зеленой повесткой" оказались на грани катастрофы, - С.Гомзикова
16:16 "Москва предала". Пашинян затевает очередную пакость, - Г.Мирзаян
13:48 Вопросы безопасности: разъедание целостности государства ведет к хаосу, - Илья Титов
13:22 Близ Питера продолжается подъем пушек, затонувшего при Петре I линкора "Портсмут"
13:20 Альтернатива G7. Почему все больше стран стремятся в БРИКС, - Айнур Ногаева
13:18 На рынке труда в России возник серьезный игрок. Миграционной вольнице приходит конец?
13:15 Военачальники, упомянутые А.С. Пушкиным в поэме "Полтава", - П.В. Густерин
13:13 В Азербайджане проходят внеочередные парламентские выборы
13:09 "Ответкой" за трагедию Белгорода должны быть удары по мостам на Днепре и карпатским тоннелям
13:05 Крыса в углу: последний аккорд Зеленского, - Ростислав Ищенко
13:03 Bloomberg: на Украине передумали прекращать транзит российского газа в Европу
10:29 Среди Камчатских вулканов разбился вертолет Ми-8 с 19 туристами - выживших нет
10:16 Бандеровцы увязли в Курских лесах, - Р.Маркуш
09:27 Ближний Восток и морское могущество США, - Л.Савин
01:00 Легитимной на Украине осталась лишь местная власть, или Просроченная украинская государственность, - Е.Волков
00:57 Американский левиафан: между Богом и дьяволом. Дональд Трамп идет ва-банк, - П.Беседин
00:47 Недобор студентов в средние профессиональные школы Ашхабада, - ХТ
00:35 Принцесса Норвегии Марта-Луиза Глюксбург вышла замуж за афро-шамана Дурека (видео)
00:28 Тель-Авив начал крупнейшую за последние годы военную кампанию на Западном берегу реки Иордан
00:21 "Переговорщик" Мединский возглавил управление в Администрации Путина
00:15 Битва за Селидово: У ВСУ безнадега, - А.Ситников
00:05 Путин подарил Киму табун орловских рысаков (24 головы)
|Токаев назвал дату референдума по вопросу строительства АЭС - 6 октября
11:01 02.09.2024
С учетом нарастания глобального энергодефицита Казахстан остро нуждается в надежных и экологически чистых источниках энергии. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 2 сентября 2024 года с Посланием народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Поэтому, как считает президент, необходимо обратить самое пристальное внимание на развитие атомной энергетики.
"Этот вид генерации способен в значительной степени удовлетворить быстро растущие потребности нашей экономики. В настоящее время в 30 развитых и развивающихся государствах действуют около 200 АЭС. Мы должны думать о будущем, учитывая долгосрочные национальные интересы и специфику нашей страны. Поэтому я всегда настаивал на необходимости принятия продуманного решения по вопросу строительства АЭС, широкого обсуждения в обществе планов стратегического характера".
Касым-Жомарт Токаев
Он подчеркнул, что "каждый важный для жизни страны шаг необходимо совершать при поддержке народа".
"Так должно быть и с референдумом по АЭС. О его проведении я высказался в прошлом году, то есть данная тема находится в общественной повестке уже год. Считаю, что это достаточный срок для принятия гражданами взвешенного решения. В этой связи поддерживаю предложение правительства. Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября текущего года, сегодня я подпишу соответствующий указ".
Касым-Жомарт Токаев
По его словам, предстоящий референдум станет еще одним проявлением широкого общенационального диалога и ярким примером реализации концепции слышащего государства.
"По сути, такими шагами мы формируем новую общественно-политическую культуру, закладываем новые стандарты принятия ключевых государственных решений".
Касым-Жомарт Токаев
Видеотрансляцию Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана можете посмотреть здесь.
Динара Халдарова