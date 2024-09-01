Токаев назвал дату референдума по вопросу строительства АЭС - 6 октября

11:01 02.09.2024

С учетом нарастания глобального энергодефицита Казахстан остро нуждается в надежных и экологически чистых источниках энергии. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 2 сентября 2024 года с Посланием народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Поэтому, как считает президент, необходимо обратить самое пристальное внимание на развитие атомной энергетики.



"Этот вид генерации способен в значительной степени удовлетворить быстро растущие потребности нашей экономики. В настоящее время в 30 развитых и развивающихся государствах действуют около 200 АЭС. Мы должны думать о будущем, учитывая долгосрочные национальные интересы и специфику нашей страны. Поэтому я всегда настаивал на необходимости принятия продуманного решения по вопросу строительства АЭС, широкого обсуждения в обществе планов стратегического характера".

Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что "каждый важный для жизни страны шаг необходимо совершать при поддержке народа".



"Так должно быть и с референдумом по АЭС. О его проведении я высказался в прошлом году, то есть данная тема находится в общественной повестке уже год. Считаю, что это достаточный срок для принятия гражданами взвешенного решения. В этой связи поддерживаю предложение правительства. Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября текущего года, сегодня я подпишу соответствующий указ".

Касым-Жомарт Токаев

По его словам, предстоящий референдум станет еще одним проявлением широкого общенационального диалога и ярким примером реализации концепции слышащего государства.



"По сути, такими шагами мы формируем новую общественно-политическую культуру, закладываем новые стандарты принятия ключевых государственных решений".

Касым-Жомарт Токаев

Видеотрансляцию Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана можете посмотреть здесь.



Динара Халдарова