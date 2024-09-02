В Туркменистане повысили оплату за сбор хлопка. Чтобы заработать больше, дайхане приводят на поля детей

12:11 02.09.2024

Редакция

02 сентября 2024



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В преддверии начала хлопкоуборочной кампании этрапские хякимлики разослали арендаторам распоряжение, в котором поручили повысить оплату сборщиков хлопка с 60 тенге до 1 маната за килограмм, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



Эта мера принята для стимулирования дайхан. Еще 9 февраля президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление об увеличении закупочных цен на хлопок. Согласно документу, начиная с урожая 2024 года, государственные закупочные цены повышены: на одну тонну средневолокнистого хлопка со дня начала сбора до 15 октября – с 1500 до 5000 манатов, с 15 октября до 15 ноября – с 1430 до 4770 манатов, с 15 ноября до дня окончания сбора хлопка – с 1365 до 4550 манатов.



Повышение цен привело к тому, что сельчане стали выходить на поля с детьми. Семья из 4-5 человек может за день собрать 180-200 килограммов хлопка и заработать до 200 манатов в день или до 6 тысяч манатов в месяц. Людей не останавливает приказ, подписанный 12 июля министром труда и социальной защиты населения Мухамметсейитом Сылаповым, который запрещает труд несовершеннолетних (граждан в возрасте от восьми до 18 лет) при сборе хлопка.



Руководители сельхозобъединений Ватан, Гулистан, им. Ниязова и других Саятского этрапа попросили хякима решить эту проблему. Он посоветовал собрать с родителей заявления, что они согласны отвечать перед правоохранительными органами за нарушение закона. Подписанные бумаги должны собрать учителя школ и руководители сельхозобъединений.



Семьи сообщили, что если власти хотят, чтобы их дети не собирали хлопок, то должны установить такую цену за его сбор, чтобы 6 тысяч манатов могли заработать 2–3 взрослых члена семьи.



Бригадиры и агрономы, которые следят за сбором хлопка и количеством собранного урожая, приходят на поля после 8 вечера, чтобы не видеть собирающих хлопок детей. В это время на поле остаются арендатор, весовщик и тракторист, который отвозит собранный урожай на хлопкоприемный пункт.