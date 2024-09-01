Оборонное сотрудничество с Россией способствует независимости Турции, - Мехмет Али Гюллер

12:46 02.09.2024

Cumhuriyet

Турция



Как сломать баронскую дубинку?



Оборонное сотрудничество с Россией способствует независимости Турции от стран Запада, пишет Cumhuriyet. Однако для достижения полного суверенитета Анкаре необходимо избавиться от вассальных правительств, подчиненных стратегиям США, считает автор.



Мехмет Али Гюллер



С-400 - это не просто система противовоздушной обороны. Да, она определенно намного лучше, чем аналогичные системы, разработанные на сегодняшний день в США и Европе, но это нечто большее.



С военной точки зрения С-400 означает диверсификацию арсенала вооружений. Это ход против 75-летней зависимости в сфере оружия от атлантического фронта во главе с США. Ведь за 75 лет стало очевидно, что США, Великобритания и Германия при желании могут не позволить использовать переданные ими вооружения в борьбе с терроризмом либо не предоставить запасные части и наложить эмбарго из-за стратегических вопросов, таких как Кипр.



В политическом плане С-400 - это способность Турции выйти за пределы подчинения американским стратегиям. Ведь США поддерживают различные террористические организации, которые угрожают Турции, разжигают враждебность в отношениях с ее соседями ради реализации собственных интересов и планов, позиционируют себя против Анкары в Средиземном и Черном морях. Турции для защиты своих национальных интересов крайне важно выйти "за линию".



С-400 для турецкого руководства является картой для торга



Таким образом, С-400 - это шаг к ослаблению зависимости и усилению независимости. Проблема в том, что для турецкой власти С-400 не несет такого смысла. Да, правительство Партии справедливости и развития (ПСР) Турции приобрело С-400 у России, но не по тем причинам, которые я изложил выше, а для того, чтобы иметь возможность выторговать более выгодные условия у своего "союзника" - США!



Потому что Эрдоган - это "Нео-Абдул-Хамид": он сотрудничает с Россией, чтобы расширить себе простор для действий в регионе, использует это в торге с США, а Россию и США пытается сбалансировать Евросоюзом.



Именно поэтому Анкара старается прощупывать почву с таким намеком: "Давайте упакуем С-400 обратно и закупим F-35 у США". Тот факт, что эта новость Доги Озтюрк (Doğa Öztürk), опубликованная накануне на первой полосе Cumhuriyet, не была опровергнута, тоже вполне согласуется с последними действиями правительства ПСР.



Долларовая угроза



Политику Эрдогана нельзя расценивать как тактические шаги в рамках единой стратегии. И внешняя, и внутренняя политика Эрдогана прежде всего направлена на то, чтобы оставаться у власти.



Например, какая политика выходит на передний план после выборов в мае 2023 года? Неолиберальная экономика под руководством Мехмета Шимшека (Mehmet Şimşek, министр финансов Турции с 3 июня 2023 года. – Прим. ИноСМИ.), уступки в Восточном Средиземноморье, частичное соблюдение санкций США против России, торможение нормализации отношений с Сирией, продолжение политики по беженцам, возвращение к риторике "ЕС - наша стратегическая цель", совместные учения с боевыми кораблями США, прибывшими для защиты Израиля, и так далее.



Так для чего все эти шаги назад? Дело в том, что своей экономической политикой они ввергли Турцию в кризис, и нужны новые заимствования, чтобы оставаться у власти.



Партию справедливости и развития, реализующую программу поиска кредитов от нью-йоркских банкиров и лондонских ростовщиков, иногда пытаются держать в узде с помощью дубинок представителей баронов в силу борьбы между некоторыми группами капитала в стране. Поэтому Тимоти Эш (Timothy Ash), один из рупоров международных финансовых баронов, дает следующий сигнал: "Просто для ясности: если Шимшек уйдет в отставку или будет снят с должности, все портфельные инвестиции в размере более 20 миллиардов долларов за последний год исчезнут. А это будет означать ускоренную долларизацию, большие потери валютных резервов, новую крупную девальвацию. Весьма вероятен системный кризис (банки, платежный баланс, государственный долг)".



Этатизм и смешанная экономика



Слова Ататюрка "полная независимость возможна только при финансовой независимости" - это общее мнение всех великих антиимпериалистических революционеров прошлого века.



В этом и состоит главная проблема Турции. Параллельно с отклонением от принципа этатизма происходит эрозия независимости на атлантическом фронте.



Если Турция хочет стать полностью независимой в XXI веке и не подвергаться ударам баронских дубинок, ей необходимо избавиться от вассальных правительств, подчиненных стратегиям США, вновь усилить этатизм и внедрить смешанную экономическую систему при важной роли государства и частного бизнеса.