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Оборонное сотрудничество с Россией способствует независимости Турции, - Мехмет Али Гюллер
12:46 02.09.2024

Cumhuriyet
Турция

Как сломать баронскую дубинку?

Оборонное сотрудничество с Россией способствует независимости Турции от стран Запада, пишет Cumhuriyet. Однако для достижения полного суверенитета Анкаре необходимо избавиться от вассальных правительств, подчиненных стратегиям США, считает автор.

Мехмет Али Гюллер

С-400 - это не просто система противовоздушной обороны. Да, она определенно намного лучше, чем аналогичные системы, разработанные на сегодняшний день в США и Европе, но это нечто большее.

С военной точки зрения С-400 означает диверсификацию арсенала вооружений. Это ход против 75-летней зависимости в сфере оружия от атлантического фронта во главе с США. Ведь за 75 лет стало очевидно, что США, Великобритания и Германия при желании могут не позволить использовать переданные ими вооружения в борьбе с терроризмом либо не предоставить запасные части и наложить эмбарго из-за стратегических вопросов, таких как Кипр.

В политическом плане С-400 - это способность Турции выйти за пределы подчинения американским стратегиям. Ведь США поддерживают различные террористические организации, которые угрожают Турции, разжигают враждебность в отношениях с ее соседями ради реализации собственных интересов и планов, позиционируют себя против Анкары в Средиземном и Черном морях. Турции для защиты своих национальных интересов крайне важно выйти "за линию".

С-400 для турецкого руководства является картой для торга

Таким образом, С-400 - это шаг к ослаблению зависимости и усилению независимости. Проблема в том, что для турецкой власти С-400 не несет такого смысла. Да, правительство Партии справедливости и развития (ПСР) Турции приобрело С-400 у России, но не по тем причинам, которые я изложил выше, а для того, чтобы иметь возможность выторговать более выгодные условия у своего "союзника" - США!

Потому что Эрдоган - это "Нео-Абдул-Хамид": он сотрудничает с Россией, чтобы расширить себе простор для действий в регионе, использует это в торге с США, а Россию и США пытается сбалансировать Евросоюзом.

Именно поэтому Анкара старается прощупывать почву с таким намеком: "Давайте упакуем С-400 обратно и закупим F-35 у США". Тот факт, что эта новость Доги Озтюрк (Doğa Öztürk), опубликованная накануне на первой полосе Cumhuriyet, не была опровергнута, тоже вполне согласуется с последними действиями правительства ПСР.

Долларовая угроза

Политику Эрдогана нельзя расценивать как тактические шаги в рамках единой стратегии. И внешняя, и внутренняя политика Эрдогана прежде всего направлена на то, чтобы оставаться у власти.

Например, какая политика выходит на передний план после выборов в мае 2023 года? Неолиберальная экономика под руководством Мехмета Шимшека (Mehmet Şimşek, министр финансов Турции с 3 июня 2023 года. – Прим. ИноСМИ.), уступки в Восточном Средиземноморье, частичное соблюдение санкций США против России, торможение нормализации отношений с Сирией, продолжение политики по беженцам, возвращение к риторике "ЕС - наша стратегическая цель", совместные учения с боевыми кораблями США, прибывшими для защиты Израиля, и так далее.

Так для чего все эти шаги назад? Дело в том, что своей экономической политикой они ввергли Турцию в кризис, и нужны новые заимствования, чтобы оставаться у власти.

Партию справедливости и развития, реализующую программу поиска кредитов от нью-йоркских банкиров и лондонских ростовщиков, иногда пытаются держать в узде с помощью дубинок представителей баронов в силу борьбы между некоторыми группами капитала в стране. Поэтому Тимоти Эш (Timothy Ash), один из рупоров международных финансовых баронов, дает следующий сигнал: "Просто для ясности: если Шимшек уйдет в отставку или будет снят с должности, все портфельные инвестиции в размере более 20 миллиардов долларов за последний год исчезнут. А это будет означать ускоренную долларизацию, большие потери валютных резервов, новую крупную девальвацию. Весьма вероятен системный кризис (банки, платежный баланс, государственный долг)".

Этатизм и смешанная экономика

Слова Ататюрка "полная независимость возможна только при финансовой независимости" - это общее мнение всех великих антиимпериалистических революционеров прошлого века.

В этом и состоит главная проблема Турции. Параллельно с отклонением от принципа этатизма происходит эрозия независимости на атлантическом фронте.

Если Турция хочет стать полностью независимой в XXI веке и не подвергаться ударам баронских дубинок, ей необходимо избавиться от вассальных правительств, подчиненных стратегиям США, вновь усилить этатизм и внедрить смешанную экономическую систему при важной роли государства и частного бизнеса.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725270360


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