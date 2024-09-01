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|Киргизия. И.о. министра природных ресурсов, экологии и технического надзора назначен Медер Машиев
12:53 02.09.2024
Бишкек (АКИpress) – Машиев Медер Асанович назначен исполняющим обязанности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора.
Как сообщила пресс-служба президента, соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.
Кандидатура Медера Машиева вносится для согласования в Жогорку Кенеш для назначения на должность министра природных ресурсов, экологии и технического надзора.
Ранее и.о. министра был Азис Сапаралиев.
Медер Машиев родился 12 октября 1970 года в селе Жаны-Арык Кара-Суйского района Ошской области.
Получил образовал в Джамбульском технологическом институте легкой и пищевой промышленности в городе Джамбул Казахской ССР.
Работал инженером-технологом на Жалал-Абадском хлебозаводе, в частных предприятиях по экспорту и импорту горюче-смазочных материалов и переработке нефтепродуктов. С 2016 по 2019 год работал в "Газпром Кыргызстан".
С декабря 2020 по январь 2024 года работал заместителем директора Государственного агентства по управлению государственным имуществом при Кабинете министров.
Женат, четверо детей.