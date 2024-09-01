Задержан за взятки замкомандующего Ленинградского ВО по тылу генерал Муминджанов

16:50 02.09.2024

У задержанного генерала Муминджанова нашли недвижимость на ₽120 млн



Задержанный по обвинению во взятке генерал-майор Валерий Муминджанов и члены его семьи владеют многочисленными объектами недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн руб., сообщает Следственный комитет.



Ведомство уточнило, что проверяет законность приобретения этих активов.



Ранее СК сообщил, что против генерала возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса - получение взятки в особо крупном размере.



Муминджанов является заместителем командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению. Дело возбуждено по поводу его работы на предыдущей должности - руководителя департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации.



Следователи считают, что Муминджанов за взятку содействовал получению одной из компаний заказа на поставку обмундирования для Минобороны, в том числе для участников спецоперации, на 1,5 млрд руб.



За это, по данным СК, генерал получил свыше 20 млн руб. в виде взятки, что считается особо крупным размером.



Против замкомандующего Ленинградским военным округом возбудили дело



29 августа 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству Следственного комитета арестовавл бывшего заместителя министра обороны генерала армии в запасе Павла Попова. После заседания адвокат Попова Игорь Дюкин заявил журналистам, что генерал не признает вину.



Против Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По данным следствия, в 2021–2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.



Ахмедов и Шестеров были задержаны 5 августа. По версии следствия, оба причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.