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Задержан за взятки замкомандующего Ленинградского ВО по тылу генерал Муминджанов
16:50 02.09.2024

У задержанного генерала Муминджанова нашли недвижимость на ₽120 млн

Задержанный по обвинению во взятке генерал-майор Валерий Муминджанов и члены его семьи владеют многочисленными объектами недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн руб., сообщает Следственный комитет.

Ведомство уточнило, что проверяет законность приобретения этих активов.

Ранее СК сообщил, что против генерала возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса - получение взятки в особо крупном размере.

Муминджанов является заместителем командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению. Дело возбуждено по поводу его работы на предыдущей должности - руководителя департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации.

Следователи считают, что Муминджанов за взятку содействовал получению одной из компаний заказа на поставку обмундирования для Минобороны, в том числе для участников спецоперации, на 1,5 млрд руб.

За это, по данным СК, генерал получил свыше 20 млн руб. в виде взятки, что считается особо крупным размером.

Против замкомандующего Ленинградским военным округом возбудили дело

29 августа 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству Следственного комитета арестовавл бывшего заместителя министра обороны генерала армии в запасе Павла Попова. После заседания адвокат Попова Игорь Дюкин заявил журналистам, что генерал не признает вину.

Против Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По данным следствия, в 2021–2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.

Ахмедов и Шестеров были задержаны 5 августа. По версии следствия, оба причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - РБК
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