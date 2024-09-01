Нацбанк Украины предложил дерусифицировать копейку. Переименовав ее в "шаг"

17:23 02.09.2024

Сайт Национального банка Украины сообщил, что инициирует отказ от слова "копейка" как названия разменных монет.



Вместо наименования "копейка" предлагается использовать слово "шаг", говорится на сайте украинского регулятора.



ЦБУ подготовил предложения по законодательным изменениям, которые требуются для изготовления монет под новым названием. Монеты с подписью "копейка" и "шаг" предлагается сделать равноценными.



Авторы: ДМИТРИЙ ИСТРОВ